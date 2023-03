Verbraucherzentrale warnt vor „völlig überhöhten Abschlägen“ für Strom und Gas

Von: Robin Dittrich

Seit dem 1. März 2023 greift die Gas-, Wärme- und Strompreisbremse. Die Verbraucherzentralen warnen jedoch schon jetzt vor überhöhten Abschlägen.

Berlin – Die Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom sollen Verbraucher in Deutschland entlasten. Die Preise für Energie stiegen insbesondere durch den Krieg in der Ukraine deutlich an. Die Verbraucherzentralen warnen zum Start der Preisbremsen vor überhöhten Abschlägen.

Preisbremsen für Strom, Wärme und Gas starten – Verbraucherzentralen warnen

Am 1. März 2023 starteten die von der Bundesregierung ausgelobten Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom. Zeitgleich veränderten viele Energieanbieter ihre Preise – dabei gab es Preissenkungen, oftmals müssen Verbraucher jedoch mehr als vorher zahlen. Ziel der Preisbremsen ist es, Verbraucher in Deutschland zu entlasten. Das war nötig geworden, da insbesondere infolge des Krieges in der Ukraine die Preise für Lebensmittel sowie Strom, Gas und Wärme schlagartig anstiegen.

Wie die Verbraucherzentralen zum 1. März 2023 mitteilten, erhielten sie Hinweise auf deutlich überhöhte März-Abschläge. Kommen die reduzierten Preise also gar nicht beim Verbraucher an? Vereinzelt sollen Abschläge von 1000 Euro abgebucht worden sein. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ruft deshalb dazu auf, die neuen Abschläge genau zu kontrollieren und Unstimmigkeiten zu melden oder mit dem Energieanbieter zu besprechen. In vielen Fällen kann sich auch ein Anbieterwechsel lohnen.

Verbraucherzentralen kritisieren „Anbieter, die offensichtlich abkassieren“

Eigentlich sollten die Energiepreise für Verbraucher zum Start der Preisbremsen sinken – das ist jedoch nicht überall der Fall: „Die Energiepreisbremsen sollen die Bürger entlasten. Umso ärgerlicher, dass mancher Anbieter offensichtlich versucht, abzukassieren und völlig überhöhte Abschläge durchzudrücken“, sagte vzbv-Vorstand Ramona Pop. Auch sie rät Verbrauchern dringend, etwaige Probleme zu melden und die Abschläge für Gas, Wärme und Strom im Blick zu behalten.

Durchschnittliche Entlastungsbeträge bei den Grundversorgern nach Bundesländern:

Bundesland ⌀ Entlastung beim Strom ⌀ Entlastung beim Gas Baden-Württemberg 117 Euro/Jahr 672 Euro/Jahr Bayern 177 Euro/Jahr 744 Euro/Jahr Berlin 45 Euro/Jahr 1230 Euro/Jahr Brandenburg 403 Euro/Jahr 878 Euro/Jahr Bremen 26 Euro/Jahr 140 Euro/Jahr Hamburg 92 Euro/Jahr 392 Euro/Jahr Hessen 209 Euro/Jahr 646 Euro/Jahr Mecklenburg-Vorpommern 359 Euro/Jahr 751 Euro/Jahr Niedersachsen 169 Euro/Jahr 516 Euro/Jahr Nordrhein-Westfalen 157 Euro/Jahr 750 Euro/Jahr Rheinland-Pfalz 116 Euro/Jahr 703 Euro/Jahr Saarland 336 Euro/Jahr 712 Euro/Jahr Sachsen 184 Euro/Jahr 763 Euro/Jahr Sachsen-Anhalt 311 Euro/Jahr 947 Euro/Jahr Schleswig-Holstein 447 Euro/Jahr 510 Euro/Jahr Thüringen 376 Euro/Jahr 938 Euro/Jahr

Die Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom traten zwar erst am 1. März 2023 in Kraft, gelten jedoch schon für Januar und Februar des gleichen Jahres. Die vzbv will gegen eine mögliche Abzocke der Energieversorger vorgehen und fordert diese auf, „die Entlastungen fristgerecht bis Ende März an ihre Kunden zurückzuerstatten.“ Im gleichen Zuge warnt die vzbv Verbraucher davor, mit dem Energiesparen aufzuhören. „Die Preisbremsen deckeln schließlich nur 80 Prozent des Verbrauchs bei Gas, Fernwärme und Strom ab.“