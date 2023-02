Verbraucherzentrale warnt vor fieser Paypal-Masche

Von: Christina Denk

Durch Phishing-Mails versuchen Betrüger an vertrauliche Daten zu gelangen. Aktuell warnt die Verbraucherzentrale von einer neuen Paypal-Masche – und gibt Hinweise, wie man sie erkennt.

München – „Potenziell ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Konto“: Eine Warnung, die häufiger beim Einloggen auf einem neuen Gerät erscheint. Steht im Absender der E-Mail allerdings Paypal, ist aktuell Vorsicht geboten. Die Verbraucherzentrale warnt vor Betrügern.

Paypal-Betrug: Verbraucherzentrale warnt vor Phishing-Mail – „Preisgabe Ihrer sensiblen Daten!“

Die vermeintliche Warnung durch Paypal wird per E-Mail verschickt. Darin heißt es, dass Aktivitäten auf dem Konto auffällig wären und einige Funktionen des Dienstes vorübergehend beschränkt würden. Um das Konto wie gewohnt weiter zu nutzen, sollten die Empfänger sich einloggen und weitere Anweisungen befolgen.

„Selbstverständlich, führt dieser Vorgang nicht zum Schutz Ihres Kontos, sondern zur Preisgabe Ihrer sensiblen Daten!“, warnt die Verbraucherzentrale. Nutzer sollten sich daher auf keinen Fall über den Button am Ende der E-Mail einloggen. Stattdessen rät die Zentrale, die E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Zu erkennen sei die Phishing-Mail an einer unpersönlichen Anrede und der fehlerhaften Absenderadresse.

Paypal-Betrug: Wie erkennt man Phishing-Mails?

Phishing-Mails sind immer wieder im Umlauf. Selbst mit der Energiepauschale wurde die Betrugsmasche genutzt. Bei Phishing-Mails handelt es sich um betrügerische Nachrichten, die meist einen Link oder eine Datei enthalten. Über diesen sollen vertrauliche Daten eingegeben werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt daher bei folgenden Inhalten misstrauisch zu werden:

Die E-Mail gibt dringenden Handlungsbedarf vor – etwa: „Wenn Sie Ihre Daten nicht umgehend aktualisieren, dann gehen sie unwiederbringlich verloren …“

vor – etwa: „Wenn Sie Ihre Daten nicht umgehend aktualisieren, dann gehen sie unwiederbringlich verloren …“ Drohungen – wie zum Beispiel: „Wenn Sie das nicht tun, müssen wir Ihr Konto leider sperren …“

– wie zum Beispiel: „Wenn Sie das nicht tun, müssen wir Ihr Konto leider sperren …“ Vertrauliche Daten wie Pin oder Kreditkartennummer werden gefordert einzugeben

wie Pin oder Kreditkartennummer werden gefordert einzugeben Die E-Mail enthält Links oder Formulare

oder Der Absender scheint eine bekannte Person oder Organisation zu sein, das Anliegen ist jedoch ungewöhnlich

Eine fehlende Anrede ist mittlerweile kein Muss einer Phishing-Mail mehr. Auch namentlichen Anreden oder echt wirkenden Logos können in den gefälschten Mails enthalten sein. Bei Paypal ist in den letzten Monaten besondere Vorsicht geboten. Immer wieder tauchen neue Phishing-Mails auf. „Ihre Daten benötigen Ihre Hilfe. Aktenzeichen“, lautete der Betreff einer Phishing-Mail zu Paypal. Eine andere Masche schickte Fake-Rechnungen direkt über das Paypal-Konto selbst. Die Zahlungsaufforderungen erschienen direkt auf der Website oder in der App. Bei einer dritten Betrugsmasche wurden Paypal-E-Mails über angeblich geleistete Zahlungen verschickt. Es bleibt also der Schluss: Bei Aufforderungen, besonders zu Paypal, ist Vorsicht geboten. (chd)