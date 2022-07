Mineralwasser im Test: Besonders günstige Varianten überzeugen

Von: Anna Lorenz

„Wasser ist Leben“ – Doch welcher Anbieter liefert das beste Mineralwasser? Aktuelle Auswertungen von Stiftung Warentest bringen ein klares, sowie überraschendes Ergebnis.

München - Wasser bracht der Mensch zum Leben. Während der eine es direkt aus der Leitung zapft, schwört der andere auf den kühlen Genuss aus der Flasche. Hierbei bietet der Markt, was Qualität, Geschmack und Preis angeht, die volle Bandbreite an Auswahl an. Allgemein bekannt ist dabei „teuer“ allerdings nicht automatisch mit „gut“ gleichzusetzen. Stiftung Warentest hat daher auch im Jahr 2022 wieder eine Untersuchung der Produkte verschiedener Hersteller gemacht – mit erfrischendem Ergebnis.

Stiftung Warentest prüft Mineralwasser: 32 Sorten „Classic“ auf dem Prüfstand

32 Classic-Mineralwasser standen heuer bei Stiftung Warentest auf dem Prüfstand, sprich diejenigen, die viel Kohlensäure (ca. 7–8 g/l) aufweisen. „Mineral­wasser darf“, wie Stiftung Warentest erläutert, „nur aus ursprüng­lich reinen Quellen stammen und ist direkt an der Quelle abzu­füllen. Zudem sollen die unter­irdischen Wasser­vorkommen vor Verunreinigungen geschützt sein.“

Die Sorten mussten also bezüglich Aussehen, Geruch, Geschmack, aber vor allem auch mit ihrem Inhalt überzeugen. In vergangenen Untersuchungen achtete Stiftung Warentest hier insbesondere auf Verunreinigungen (wie Arsen, Blei, Nitrat und Uran, Keime und Krankheitserreger) und Mineralstoffgehalt.

Stiftung Warentest macht den Mineralwasser-Check: Das sind die Ergebnisse

Auf 125 verschiedene Spuren­stoffe überprüfte Stiftung Warentest die Classic-Mineralwasser. Die gute Nachricht: Kein einziges Produkt überschritt die Grenzwerte hinsichtlich „kritischer Stoffe wie Arsen, Nitrat oder Uran“, auch mikrobiologisch überzeugten alle Wasser, allerdings wiesen die Tester in einigen Proben „zum Beispiel Spuren von Pestizid­abbau­produkten oder Süßstoffen“ nach. Außerdem boten nur sechs Wasser einen hohen Mineralstoffanteil von über 1.5g/l. Die Hälfte der Proben konnte sogar nur 0.5g/l vorweisen. Acht der 32 Classic-Mineralwasser erhielten die Note „sehr gut“, 17 Stück waren „gut“, sechs Stück fanden die Tester „befriedigend“ und ein Produkt konnte nur „ausreichend“ begeistern.

Classic-Mineralwasser im Test: Das sind die Gewinner der Untersuchung von Stiftung Warentest 2022

Das erfrischende Ergebnis des Classic-Mineralwasser-Checks von Stiftung Warentest: Fünf der acht Testsieger sind für preiswerte 17ct/l im Discounterregal zu finden, namentlich Lidl Saskia Classic, Aldi Nord Quellbrunn Classic, Aldi Süd Quellbrunn Classic, Penny Classic und Norma Surf Classic. Zum selben Preis überzeugte aber auch Supermarkt Rewe mit dem „sehr guten“ Ja Classic. Besonders bezüglich bedenklicher Inhaltsstoffe hatten die günstigen Produkte mit „gut“ oder sogar „sehr gut“ die Nase vorn. (askl)