Sommer voller Regen: Wie Sie Ihren Garten vor verschimmelten Pflanzen schützen

Von: Carolin Gehrmann

Der Regensommer kann im Garten einigen Schaden anrichten. Denn Staunässe lässt Pflanzen faulen, statt Blütenpracht gehen sie ein. So können Sie das verhindern.

Kassel – Herbstwetter im August trübt nicht nur die Stimmung. Ein verregneter Sommer kann auch für die Pflanzen im Garten oder auf der Terrasse schädlich sein. Denn kommt es durch starken und dauerhaften Regen zu Staunässe, der Sauerstoffgehalt im Boden nimmt ab, die Wurzeln der Pflanzen verfaulen.

Das Problem von Fäulnis im Garten: Die Pflanze kann sich dann über ihr Wurzelwerk nicht mehr ernähren und stirbt. Sämtliche Bemühungen und Pflege waren dann umsonst, im schlimmsten Fall ist ein ganzes Beet hinüber. Aber was können Hobby-Gärtner tun, wenn es einfach nicht aufhört zu regnen und die Böden zu nass sind?

Garten vor Starkregen und Staunässe schützen – Am besten durch Vorbeugen

Grundsätzlich ist in Zeiten der Klimaerwärmung und niedriger Grundwasserpegel zwar jeder Tropfen Regen Gold wert. Aber wenn bei Unwettern und sommerlichen Gewittern auf einen Schlag zu viel Wasser vom Himmel kommt und die Böden überschwemmt werden, ist das ein Problem. Besonders stark lehmhaltige Böden speichern Wasser besonders gut, wenn sie es einmal aufgenommen haben, erklärt Gärtner Falco Flügge von May Garden in Kassel.

Überschwemmter Gemüsegarten nach Starkregen © Panthermedia/IMAGO

Die beste Maßnahme gegen Staunässe ist daher: vorbeugen. Denn ist das Regenwasser erst einmal im Boden, bekommt man es nur schwer wieder heraus. Daher lautet der Tipp des Gartenexperten: Bereits vor dem Anlegen des Beetes sollten schwere Lehmböden mit Humus und Kompost angereichert werden, damit das Verhältnis möglichst ausgewogen ist. Nicht nur einmal, sondern immer wieder sollte dafür Humuserde eingearbeitet werden.

Pflanzen im verregneten Sommer mit Drainage-Schicht aus Sand oder Kies vor Fäulnis schützen

Auch eine Drainage-Schicht aus Sand oder Kies anzulegen kann helfen, den Boden aufzulockern, damit die Pflanze nicht im Wasser steht. Das ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, der sich jedoch bezahlt macht. Denn die Fläche trocknet schneller ab. Sandböden muss man deshalb in Trockenzeiten auch mehr gießen, erklärt Marianne Scheu-Helgert, Leiterin der Bayerischen Gartenakademie, der Deutschen Presseagentur (dpa).

Ist das Beet bereits überschwemmt, ist die erste Idee bei vielen vielleicht, Rindenmulch oder ähnliches aufzuschütten, um den Boden abzutrocknen. Das ist aber kontraproduktiv, erklärt Flügge, weil das Wasser durch die zusätzliche Schicht nicht mehr verdunstet. Das Nässeproblem im Boden macht man dadurch also schlimmer.

Sofortmaßnahmen bei Starkregen, um Pflanzen im Garten zu schützen

Als Sofortmaßnahme bei Starkregen kann man auch versuchen, die Beete mit Regenschirmen oder Folien zu schützen. Solche oberflächlichen Maßnahmen sind aber eher dafür geeignet, die Pflanzen auch nur von oben zu schützen – also die Früchte oder die Blüten, nicht die Wurzeln. Hierbei ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass die Pflanzen nicht zerdrückt oder geknickt werden.

Aufwändigere Maßnahmen wie Gräben ziehen, durch die das Regenwasser ablaufen kann, hängen natürlich von der Größe des Grundstücks ab. In normalen Kleingärten dürfte der Platz dafür wohl eher nicht ausreichen, sagt Flügge. Auch Drainage-Rohre aus Kokosfaser sind eher im professionellen Bereich verbreitet. Für Hobbygärtner lohne es sich viel mehr, den Boden von vorneherein ins Gleichgewicht zu bringen und mit Humus zu vermischen, damit es gar nicht erst zu Staunässe kommt.

Durch den starken Regen in diesem Sommer haben auch Schädlinge leichtes Spiel

Grundsätzlich seien die Regenmengen in diesem Sommer auch noch nicht so extrem, dass sie Schaden an den Wurzeln der Pflanzen anrichten. Die Schäden zeigen sich eher im oberen Teil der Pflanzen, also an den Früchten oder Blüten. Doch auch Schädlinge haben es durch den Regen leichter, zum Beispiel Schnecken und Spinnenmilben.

Sie fühlen sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nämlich besonders wohl und treffen auf von der Nässe geschwächte Pflanzen. Das ist eine ungünstige Kombination. Der Tipp des Experten: Schädlinge besser mit natürlichen Mitteln bekämpfen, statt mit der Giftflasche.