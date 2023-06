Chaos in den Sommerferien: Drohen bei der Bahn jetzt Mega-Streiks?

Wochenlange Urabstimmungen

Von Ulrike Hagen schließen

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Am Donnerstag teilte die Gewerkschaft mit, wie es weitergehen soll. Es drohen Streiks und Verkehrschaos in den Sommerferien.

Berlin – Unbefristete Streiks oder Schlichtungsverfahren? Nachdem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG die zähen Tarifverhandlungen gestern für gescheitert erklärte, gab sie am Donnerstagmittag um 14 Uhr ihr weiteres Vorgehen bekannt: „Wir werden jetzt in die Vorbereitung der Urabstimmung gehen, mit allen damit verbundenen Folgen. Unbefristete Streiks werden dadurch möglich“, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert in Berlin. Damit drohen nun tatsächlich zum Start der Sommerferien Warnstreiks und ein Mega-Verkehrschaos in ganz Deutschland.

Gescheiterte Tarifverhandlungen: Streiks und Verkehrschaos in den Sommerferien drohen

„Die Zentrale Tarifkommission der EVG hat die Verhandlungen am Mittwochabend mit der Deutschen Bahn nach langer und sehr intensiver Diskussion für gescheitert erklärt“, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung vom Mittwoch. Nun läuft es also auf eine Machtprobe heraus, die für Fahrgäste Stress und Chaos in der frequentiertesten Reisezeit des Jahres bedeutet. Bei der Deutschen Bahn darf man sich auf Streiks pünktlich zu den Sommerferien gefasst machen.

„Die Urabstimmung wird vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen. Bis dahin sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen.“, so Gewerkschaftschef Burkert. Und das, wo ohnehin durch Strecken-Sperrungen ein Bahn-Chaos im Sommer droht.

„Fast fertigen Abschluss weggeworfen“: Deutsche Bahn kritisiert Abbruch der Verhandlungen

Die Deutsche Bahn hat die Eskalation der Gewerkschaft scharf kritisiert. „Die EVG wirft einen fast fertigen Abschluss weg und setzt kurz vor dem Ziel alles auf null. Eine Einigung war zum Greifen nah, 140 Seiten Tariftext sind bereits fertig. Was jetzt passiert, ist unglaublich. Die Gremien der EVG sind nicht kompromissbereit. Die Leidtragenden sind unsere Mitarbeitenden und unsere Fahrgäste“, erklärt DB-Personalvorstand Martin Seiler in einer Unternehmensmitteilung.

Wir sind nach wie vor verhandlungsbereit; um zu einem Abschluss zu kommen, muss die DB AG jetzt noch einmal ordentlich nachlegen. Wir fordern nichts Unmögliches.

Verhandlungen der Eisenbahngewerkschaft seit Ende Februar

Seit Ende Februar führt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Tarifverhandlungen mit zahlreichen Eisenbahnunternehmen, um höhere Löhne und Gehälter für etwa 230.000 Beschäftigte zu erreichen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn (DB), die über 180.000 Mitarbeiter beschäftigt.

+ Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Nun drohen Streiks und ein Mega-Verkehrschaos in den Sommerferien. (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa

EVG meldete noch Dienstag „Durchbruch bei Tarifverhandlungen“, nun droht Mega-Chaos

Zunächst sah die EVG eine Annäherung im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft noch einen „ersten wegweisenden Abschluss“ vermeldet. In den schwierigen Tarifverhandlungen konnte sich die Gewerkschaft mit den Privatbahnen auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro verständigen. Nun droht also das Worst-Case-Szenario. Pünktlich zum Ferien-Ansturm mit Stau auf Autobahnen droht jetzt auch noch das Mega-Chaos auf der Schiene.

Die Ziele der EVG:

Festbetragserhöhung: mindestens 650 Euro im Monat, bei zwölf Monaten Laufzeit

oder zwölf Prozent Lohnerhöhung bei den oberen Lohngruppen

Neben mehr Entgelt und Inflationsausgleich steht eine kürzere Wochenarbeitszeit zur Debatte

Das bot die Bahn zuletzt an:

400 Euro mehr pro Monat, bei 27 Monaten Laufzeit

Die erste Erhöhung um 200 Euro: im Dezember 2023

Die zweite Erhöhung: im August 2024

Inflationsausgleichsprämie: 2850 Euro

Ständige Streiks sind doch kein Allheilmittel und treiben die Bahnfahrer, die mit alledem am wenigsten zu tun haben, in den Wahnsinn.

„Wahnsinn“: Fraktionsvize der Union kritisiert die Gewerkschaften wegen drohendem Verkehrschaos

CSU-Politiker Ulrich Lange, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, ging am Donnerstag gegenüber der dpa in Berlin die Gewerkschaft scharf an: „Es verwundert nicht, dass die EVG die Verhandlungen platzen gelassen hat. Das ist ein sturer Verein, der die Scheuklappen aufhat und mit dem Kopf durch die Wand will – bei allem Respekt vor der Tarifautonomie.“ Er betonte, dass irgendwann auch das Maß voll sei: „Ständige Streiks sind doch kein Allheilmittel und treiben die Bahnfahrer, die mit alledem am wenigsten zu tun haben, in den Wahnsinn.“

Es ist absurd, wenn der Vorstand Erfolgsboni für Führungskräfte beschließt, ein Bahnchef sein Gehalt verdoppelt und sich gleichzeitig weigert, beim Service-Personal ein Angebot auf den Tisch zu legen, das keinen Reallohnverlust bedeutet.

„Doppeltes Gehalt für Bahnchef, Reallohnverlust für Service“ – Linke sieht Schuld bei Deutscher Bahn

Die Linke sieht die Verantwortung für das Scheitern der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn selbst. Parteichefin Janine Wissler äußerte laut Meldungen der dpa am Donnerstag in Berlin: „Die Bahn nimmt mit ihrer Blockadehaltung gegenüber den berechtigten Forderungen der Beschäftigten ein Bahnchaos in den Sommerferien billigend in Kauf. Die Sturheit der Bahn bei der Diskussion um die Vertragslaufzeit führte dazu, dass die Tarifverhandlungen scheitern mussten.“

Es sei absurd, so die Linken-Politikerin, dass der Vorstand Erfolgsboni für Führungskräfte beschließe, der Bahnchef sein Gehalt verdopple und gleichzeitig sich weigere, beim Service-Personal ein Angebot vorzulegen, das keinen Reallohnverlust bedeute. Sie forderte daher eine Bewegung auf Seiten der Arbeitgeber.

„Verlangen nichts Unmögliches!“: EVG-Chef verteidigt Urabstimmung und drohende Streiks

„Wir sind nach wie vor verhandlungsbereit; um zu einem Abschluss zu kommen, muss die DB AG jetzt noch einmal ordentlich nachlegen. Wir fordern nichts Unmögliches“, erklärte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert nach der Sitzung des Bundesvorstandes. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind es, die dafür sorgen, dass Bus und Bahn trotz aller nicht von ihnen zu verantwortenden Widrigkeiten täglich fahren und erwarten dafür zu Recht eine angemessene Bezahlung.“

Unbefristete Streiks: Ergebnis der Urabstimmung über erst Ende Juli erwartet

Die Urabstimmung wird voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein. Um unbefristete Streiks einzuleiten, braucht die EVG eine Zustimmung von 75 Prozent der Mitglieder. Insgesamt werden 110.000 Gewerkschaftsmitglieder der Deutschen Bahn angeschrieben. Damit die Abstimmung gültig ist, müssen mindestens 75 Prozent der Angeschriebenen ihre Stimme abgeben. Wenn drei Viertel der Teilnehmer für unbefristete Streiks stimmen, wird der Bundesvorstand der Gewerkschaft konkrete Streikmaßnahmen beschließen.

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa