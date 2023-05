Bekanntes Verkehrsschild: Viele Autofahrer verhalten sich nicht richtig – und riskieren hohes Bußgeld

Von: Anika Zuschke

Das Verkehrsschild „Anlieger frei“ sehen Autofahrer im täglichen Straßenverkehr häufig. Doch kennen viele die Bedeutung nicht – das kann richtig Geld kosten.

München – Verkehrsschilder gehören zu den wichtigsten Bestandteilen des Straßenverkehrs. Sie regeln Vorfahrten, weisen auf Gefahrenstellen hin oder geben besondere Hinweise. Deswegen ist es entscheidend für Autofahrer, die Regeln, Ausnahmen und Konsequenzen von besonders häufig vorkommenden Straßenschildern zu kennen. Dazu gehört auch das Verkehrsschild „Anlieger frei“. Obwohl dieses sowohl in der Stadt als auch auf dem Land oft in Erscheinung tritt, wissen viele Autofahrer nicht, welche Ausnahmen und Bußgelder hinter dem Schild stecken.

Straßenschild „Anlieger frei“: Was es bedeutet – und wer Anlieger überhaupt sind

In der Regel befindet sich das Schild „Anlieger frei“ unter Verkehrszeichen, die ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge vorschreiben – wie beispielsweise die Sperrscheibe mit rotem Kreis auf weißem Grund. Wie der Aufschrift des Schildes zu entnehmen ist, gilt dieses Verbot dann aber nicht für Anlieger. Doch wer zählt überhaupt zu den Anliegern? Eine gesetzliche Definition des Begriffes gibt es laut dem ADAC nicht.

Was hat es mit dem Straßenschild „Anlieger frei“ auf sich – und welche Ausnahmen gelten? © Michael Gstettenbauer/Imago

Doch wurde die Bedeutung demnach dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Verkehrssitte folgend ermittelt. Als Anlieger gelten also Autofahrer, die ein an der Straße anliegendes Grundstück bewohnen oder dieses für eine Erledigung aufsuchen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Personen, die Sie besuchen möchten, auch tatsächlich anwesend sind. Die Intention eines Besuches reicht schon aus. Insgesamt gelten folgende Verkehrsteilnehmer laut Chip.de als Anlieger:

Besucher von Anwohnern (auch unerwünschte Besucher, wie Gerichtsvollzieher)

Besucher von Geschäften, Arztpraxen, Friseuren usw.

Besucher von (gepachteten) Schrebergärten

Dienstleister, die vor Ort Aufgaben verrichten müssen

Personen, die Lieferungen ausführen

Arbeitnehmer und -geber, die ihren Arbeitsplatz aufsuchen

Personen, die jemanden abholen wollen (bspw. vom Einkaufen oder Bahnhof)

„Anlieger frei“ gilt auch für Radfahrer – unter bestimmten Umständen müssen Sie schieben

Wurde das Schild „Anlieger frei“ unter einem Verkehrszeichen angebracht, das auf eine Fahrradstraße hinweist, dürfen PKW fahrende Anlieger ebenfalls passieren – natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie auch ein Anliegen haben. Radfahrer brauchen laut dem ADAC hingegen kein Anliegen. Das grüne Verkehrsschild mit weißem Fahrrad hat übrigens auch eine wichtige Bedeutung für Autofahrer.

An anderer Stelle müssen Fahrradfahrer jedoch aufpassen: Denn gilt das „Anlieger Frei“-Schild ohne einen dazugehörigen Fahrradweg, müssen auch Radfahrer ohne Anliegen absteigen und ihr Fahrrad schieben. Theoretisch wird bei Nichtbeachtung sogar ein Bußgeld zwischen 25 und 40 Euro verhängt. Auch wenn Sie mit Ihrem Auto ohne Anliegen eine Straße mit „Anlieger frei“-Schild passieren, müssen Sie sich laut dem Bußgeldkatalog auf folgende finanzielle Sanktionen gefasst machen:

Verstoß gegen: Bußgeld: 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) – 251 (Verbot für Kraftwagen) – 253 (Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t) – 254 (Verbot für Radverkehr) – 255 (Verbot für Krafträder) – 260 (Verbot für Kraftfahrzeuge) zwischen 50 und 100 Euro 270.1 (Umweltzone) 100 Euro 242.1 (Fußgängerzone) zwischen 50 und 100 Euro 244.1 (Fahrradstraße) – 244.3 (Fahrradzone) zwischen 15 und 30 Euro

Straßenschild „Anlieger frei“ kommt mit Ausnahmen daher – Achtung bei unbebauten Grundstücken

Allerdings gibt es bei dem Verkehrsschild „Anlieger frei“ auch Ausnahmen, die Sie beachten sollten. Dazu zählt eine gewisse Vorsicht bei unbebauten Grundstücken, wie Waldgebiete in freier Natur oder Seen. Diese dürfen Sie nur befahren, wenn „ein Anlieger Ihnen oder der Allgemeinheit ausdrücklich oder stillschweigend die Erlaubnis erteilt hat, sein Grundstück in seiner Abwesenheit zu betreten oder zu benutzen“, heißt es vom ADAC.

Das sei unter anderem dann der Fall, wenn an einem See ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Baden auf eigene Gefahr erlaubt“ steht. Feldwege, die nicht für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, dürfen laut Chip.de hingegen meist nur vom Landwirt befahren werden. Da das aber nicht immer deutlich erkennbar gemacht wird, gilt bei dem Verkehrsschild „Anlieger frei“ das Motto: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also wenn Sie sich bei unbebauten Grundstücken nicht sicher sind, lieber das Auto stehen lassen. Sonst könnte ein hohes Bußgeld drohen.

Vergleichsweise neu in Deutschland hinzugekommen ist das Straßenschild der digitalen grünen Welle – was es damit auf sich hat. Ebenfalls teuer kann die Missachtung des Verkehrszeichens mit einem roten X werden.