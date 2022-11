Bei diesem neuen Verkehrsschild drohen 55 Euro Strafe – kaum jemand kennt es

Verkehrszeichen 1010-70

In Deutschland gibt es seit mehr als zwei Jahren ein neues Verkehrsschild. Aber kaum ein Autofahrer dürfte die Bedeutung kennen. Der Verstoß kann teuer werden.

Hamm - In Deutschland gibt es über 400 verschiedene Verkehrsschilder. Und immer wieder kommen neue hinzu. So gibt es seit der jüngsten Novelle der Straßenverkehrsordnung das Verkehrszeichen 1010-70 – und kaum einer kennt es. Dabei sollten Autofahrer aufpassen: Ein Verstoß gegen die Regelung kann teuer werden.

Ein in der Mitte geteiltes Auto, daneben auf jeder Seite jeweils zwei Personen: Das zeigt das Verkehrszeichen 1010-70. Es handelt sich um ein Zusatzschild an Parkplätzen oder in Halteverbotszonen – bei letzterem mit der Anmerkung „frei“.

Viele Autofahrer werden das Verkehrsschild schon einmal gesehen haben, mit Sicherheit kennen aber die wenigsten die Bedeutung dahinter: Das geteilte Auto mit den vier Personen steht für Carsharing, wie wa.de berichtet.

Seit der Änderung der Straßenverkehrsordnung im Frühjahr 2020 – die Novelle trat aufgrund von Streitigkeiten in manchen Bundesländern erst später in Kraft – können Kommunen das Verkehrsschild 1010-70 einsetzen, um Parkplätze nur für Carsharing-Fahrzeuge auszuweisen. Es handelt sich um ein amtliches Carsharing-Schild. Auch das Verkehrszeichen 277.1 ist neu - hier drohen 70 Euro Strafe und ein Punkt.

Sprich: Steht an einem mit „P“ gekennzeichneten Parkplatz das Zusatzschild mit geteiltem Auto, handelt es sich um Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge. Wichtig hierbei: Das Verkehrsschild gilt nur für Fahrzeuge von offiziellen Anbietern, nicht für private Carsharing-Autos.

+ Dieses Verkehrsschild gibt an, dass Carsharing-Fahrzeuge in Halteverbotszonen abgestellt werden dürfen. © Deutscher Verkehrssicherheitsrat

Das Carsharing-Schild gibt es im Übrigen auch noch mit dem Zusatz „frei“. Es bedeutet, dass Fahrzeuge von Carsharing-Anbietern in eingeschränkten Halteverbotszonen parken dürfen. Auch können Bewohnerparkzonen mit dem Zusatzschild für Carsharing-Wagen freigegeben werden.

Autofahrer sollten sich das Verkehrsschild besser merken – denn der Verstoß kann teuer werden. Wird ein Fahrzeug widerrechtlich auf einem Carsharing-Stellplatz geparkt, wird ein Verwarngeld von rund 55 Euro fällig. Und: Städte und Kommunen können das Abschleppen anordnen. Das wird dann richtig teuer.

