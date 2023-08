Verkehrsschild an Schweizer Tunnel ist eigentlich selbsterklärend – oder doch nicht?

Länge statt Entfernung

Immer wieder werfen Verkehrsschilder Fragen auf. Eine Fahrerin interpretierte etwa die Bedeutung der auf einem Schild angegebenen Entfernung völlig falsch.

München – Wer sich im Straßenverkehr bewegt, muss auch die Verkehrsschilder kennen. Bei der Menge an Ge- und Verbotsschildern, die im Straßenverkehr gelten, ist das jedoch gar keine so leichte Aufgabe. Gerade ein Schild, das einem eventuell weniger bekannt ist, kann schnell falsch interpretiert werden. Das passierte etwa einer Fahrerin in der Schweiz. Das dort kurz vor einem Tunnel stehende Schild gab ihr Rätsel auf. Ein Bekannter der Frau postete ein Bild des Straßenschildes auf Twitter und löste die Verwirrung auf.

Tunnel-Verkehrsschild mit Meterangabe in der Schweiz sorgt für Verwirrung

Auf dem Foto sieht man ein Verkehrsschild mit einem schwarzen Halbkreis und blauer Umrandung. Dieses Schild weist darauf hin, dass bald ein Tunnel kommt. Das war es jedoch nicht, was der Frau Rätsel aufgab, sondern vielmehr die darunter stehende Entfernungsangabe von 170 Metern.

Sie deutete das Schild so, dass es auf eine Tunneleinfahrt in 170 Metern hinweisen sollte. Da das Schild jedoch direkt am Tunneleingang aufgestellt war, schrieb die Fahrerin ihrem Bekannten entgeistert: „Könnt ihr Schweizer nicht rechnen?“

Sabina schrieb mir zu diesem Foto:

Könnt ihr Schweizer nicht rechnen?

Ich: Warum?

Sie: Das Schild steht kurz vor dem Tunnel und es steht drauf, noch 170 Meter!

Ich: Beruhige dich. Mit den 170 Meter ist die Länge des Tunnel gemeint 😁😉🙃

Trotzdem. Vielen Dank für das… pic.twitter.com/KomQUwoH6A — HansDampf (@schweizok2) August 20, 2023

Meterangabe an Schweizer Tunnel dient der Verkehrssicherheit

Der Bekannte warf einen Blick auf die Verkehrssituation und wusste sofort, was das Verkehrsschild eigentlich aussagen sollte. „Mit den 170 Meter ist die Länge des Tunnels gemeint“, erklärt er in dem Tweet, in dem er die Anekdote teilt. Seine Follower hätten es offenbar auch gewusst. „Was sollte das Schild sonst aussagen?“, lautet beispielsweise ein Kommentar.

Zwar ist nicht bei jedem Tunnel angegeben, wie lang dieser ist. Der Grund dafür ist jedoch derselbe wie für das Schild, dass auf die Einfahrt des Tunnels hinweist. An beiden Punkten kommt es, unter anderem aufgrund er wechselnden Lichtverhältnisse, oft zu Unfällen. Die Angaben auf dem Schild helfen den Fahrern, sich vorzubereiten und nicht vom Tunnelanfang oder -ende überrascht zu werden.

Wer in Frankreich unterwegs ist, stößt dabei eventuell auf das neue Verkehrsschild mit Raute. Dessen Bedeutung sollte man kennen, denn bei Missachtung droht ein Bußgeld. Auch die dort immer wieder anzutreffenden „Sauf Bus“-Schilder sorgen bei Deutschen Touristen immer wieder für Verwunderung. (sp)

