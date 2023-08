„Unter aller Kanone“: Hermes-Kundin kritisiert Paket-Zustellung und wird zurechtgewiesen

Hermes Paket-Zustellung

Eine Hermes-Kundin bringt die Zustellung ihres Paketes in Wallung und macht ihrem Ärger auf Facebook Luft – Verständnis bekommt sie für ihre Sicht der Dinge allerdings nicht.

München – Es kommt leider öfters als einem lieb ist, dass es bei der Zustellung des erwarteten Pakets zu Komplikationen kommt. Entweder das lang ersehnte Paket kommt nicht wie am verkündeten Zustellungstag, oder man konnte vermeintlich nicht zu Hause angetroffen werden, obwohl man eben doch Zuhause war. Auch der Zustand, in dem das Paket beim Empfänger ankommt, ist manchmal durchaus fragwürdig.

Paket bei Zustellung demoliert: Kundin gibt Hermes die Schuld

Auch eine Frau, die ihr Paket mit Hermes verschickte, war ziemlich wütend darüber, wie es nach acht Tagen bei dem Empfänger ankam. „Zustellung hat nicht stattgefunden, obwohl jemand an dem Tag zu Hause war, da ja das Paket angekündigt war. Sowas ist schon unter aller Kanone“, schreibt die Hermes Kundin in einer Hermes-Beschwerde Gruppe auf Facebook.

+ Bei Zustellung demoliert: Hermes Kundin beschwert sich bei Facebook und erntet Kritik. © facebook-screenshot

Das Paket der Hermes-Kundin ist völlig demoliert und im schlechten Zustand beim Empfänger angekommen. Sichtlich wütend über die Zustellung ihres Paketes teilt sie ihren Ärger auf Facebook in der Facebook-Gruppe: „Hermes-Beschwerdegruppe (wir sind nicht Hermes)“. Doch recht schnell wird klar, dass geteiltes Leid nicht gleich halbes Leid ist.

Die Wut der Hermes-Kundin trifft auf Unverständnis: „Wie hättest du denn das Paket gerne? Gerne mit Herzen Folie noch drauf und Blumen? Wenn du das Paket erhältst, machst du ihn doch danach auch kaputt und schmeißt es in den Müll, also wo ist der Sinn? Hallo Sinn bist du da? Ich sehe den Sinn nicht.“

Kaputtes Paket zugestellt – Doch der Fehler liegt nicht bei Hermes

Einigen Usern fällt auf, dass der Fehler nicht bei dem Hermes Paketboten liegt, sondern bei der Kundin: „Das liegt wohl an der Verpackung, nächstes Mal besser machen.“ schreibt eine Gruppenteilnehmerin. Ein anderer schreibt: „Das Paket ist aber auch nicht ordentlich verpackt gewesen. So wie es aussieht, war die Verpackung zu groß.“ Auch machen Kunden mit diversen Paketzustellern interessante Erfahrungen: So wartet ein Kunde auf ein DPD-Paket, welches „schön durchweicht“ ist.

Den Pferdesattel, den die Hermes-Kundin verschickte, wurde in einem vermeintlich zu großem Karton verschickt. „Das war nicht zu groß und wenn Sie das genau wissen wollen, dass ich nicht richtig verpackt habe, waren sie an der Zustellung von Hermes mitbeteiligt?“ Die Fronten in der Hermes-Beschwerdegruppe sind verhärtet. Der Zuspruch der Hermes-Kundin blieb aus, die einzige, die Kritik an der Zustellung erntet, ist die Auftraggeberin.

Paket-Zustellung Hermes: Onlinepetition gegen Logistikunternehmen

Ein User wendet ein: „Schonmal zugeguckt, wenn die in ihrem Sprinter über die Pakete laufen?“ Daran scheint die Kundin nicht sichtlich interessiert. Es ist kein Geheimnis, dass die Zustellungen von Paketen bei diversen Logistikunternehmen immer mehr in der Kritik stehen. Ein User in der Gruppe fragt: Kann mir mal einer verraten, wie man die Brüder von Hermes wegen meiner verschwundenen Sendung ans Telefon bekommt?“

+ eine Onlinepetition will die Paketzustellung von Hermes künftig verhindern. (Symbolbild) © IMAGO / APress

Laut Facebook-Gruppe gibt es eine Online-Petition namens TransHiorg eV - Verein für Transparenz in Hilfsorganisationen, die dagegen vorgehen möchte, dass Hermes künftig Pakete ausliefert. In der Petition heißt es: „Trotz verheißungsvoller Versprechungen erleben wir als Kunden von Hermes anhaltende Enttäuschungen. Diebstähle, ausbleibende Zustellversuche(...) Es ist Zeit, dass wir gemeinsam handeln und Veränderungen fordern.“

Laut Petition sei es besorgniserregend, dass Hermes weiterhin geltende Gerichtsentscheidungen missachtet, die klare Vorgaben bezüglich der Haftungsübertragung festlegen. Hermes halte sich nicht angemessen an bestimmte Bestimmungen. So musste eine Kundin feststellen, dass ihr der vermeintlich „sichere Ablageort“ für ihr Paket eine Mülltonne war.

Petition gegen Hermes: Dienstleistungen müssen mit Sorgfalt ausgeführt werden

Gemäß dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 433 Abs. 1 in Verbindung mit § 675 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sei ein Dienstleister dazu verpflichtet, ihre Dienstleistungen mit der „Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns“ auszuführen. Dies schließe laut Petition ein, dass der Zustelldienstleister Hermes die gebotene Sorgfalt walten lassen müsse, um eine „zuverlässige Zustellung, die Unversehrtheit der Sendungen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen“.

Im Juli hatte der Paketdienstleister Hermes bei der Lieferung ein Paket mit Handy verloren. Trotz versicherter Sendung wollte Hermes nur knapp 16 Euro erstatten. (sli)

