WhatsApp-Sprüche am Muttertag: Die tollsten Grüße, Videos und Gedichte zum Verschicken

Am 14. Mai ist der Ehrentag für alle Mütter. Für jene, die nicht mit ihrer Mutter den Tag verbringen, sind WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 eine Option.

München – Es ist wieder Zeit für WhatsApp-Sprüche zum Muttertag und das zum 100-jährigen Jubiläum: Denn am Sonntag, 14. Mai 2023, ist es wieder so weit. Der besondere Tag für alle Mütter steht an und wird im besten Fall im Kreise der Familie gefeiert. Dazu gibt es vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit. Blumen, Schokolade oder einer schöne Bastelei sind da nur einige Möglichkeiten, um den Tag für alle Mütter zu zelebrieren. Doch wer nicht die Möglichkeit hat, den Muttertag im Kreise der Familie zu begehen, kann zumindest einen spitzfindigen Satz, ein süßes Video oder ein kurzes Gedicht, als WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023 verschicken.

WhatsApp-Sprüche am Muttertag: Die besten Grüße, schöne Botschaften und Videos für alle Mütter am Ehrentag

Bei den WhatsApp-Sprüchen am Muttertag gibt es viele Optionen, um den Ehrentag für alle Mütter ins richtige Licht zu rücken. Viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Großartige Grüße, emotionale Botschaften oder doch ein paar Videos als WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 lassen sich immer finden, um den richtigen Ton zu treffen und die Botschaft zu untermalen.

Ein Beispiel für einen WhatsApp-Spruch am Muttertag gefällig? „Das Beste an mir, ich hab‘s von Dir“, gehört da zu den Klassikern der WhatsApp-Sprüche. Aber auch Botschaften in der englischen Variante der WhatsApp-Grüße zum Muttertag lassen sich in der heutigen Zeit gut nutzen, um der Wertschätzung freien Lauf zu lassen. Ein besonderer Ehrentag auch für die Promis, die bereits im vergangenen Jahr Mama geworden sind.

WhatsApp-Sprüche zum Muttertag: Warum wird der Muttertag gefeiert und warum ist der Muttertag immer sonntags?

WhatsApp-Grüße zum Muttertag haben mittlerweile Tradition, aber warum wird der Muttertag gefeiert? Und warum ist der Muttertag immer sonntags? Die Begründung geht in beiden Fällen auf eine engagierte Christin aus den USA zurück. Ihr Name: Anna Marie Jarvis. Und eigentlich sind es eher persönliche Gründe gewesen, da sie den heutigen Muttertag in dieser Form vielmehr für ihre eigene verstorbene Mutter als Gedenktag angedacht hatte. Die Methodistin und Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis veranstaltete nämlich am 12. Mai 1907 ein Memomorial Mothers Day Meeting in Grafton im US-amerikanischen Bundesstaat West Virginia.

Der Tag fiel auf den zweiten Sonntag im Monat Mai, weshalb der Muttertag immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird. Etabliert hat sich der Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft zunächst in den USA und schwappte dann in einer weiteren Welle in diverse westliche Länder über, sodass sich der Muttertag ab 1914 durchgesetzt hatte.

WhatsApp-Sprüche am Muttertag: Einfach mal „Danke“ sagen – die schönsten Grüße im Überblick

Die WhatsApp-Sprüche am Muttertag sind vielfältig. Die schönsten Grüße via WhatsApp für 2023 sind fast so süß wie die WhatsApp-Sprüche am Valentinstag. In der folgenden Liste findet sich eine Auswahl, um der eigenen Mutter am Muttertag einfach mal „Danke“ zu sagen.

WhatsApp-Sprüche am Muttertag: Einfach mal „Danke“ sagen

„Für die beste Mutter der Welt wären selbst tausend Worte nicht genug. Das wichtigste ist jedoch: Danke für alles!“

„Danke für die vielen kleinen Sachen, die mir das Leben leichter machen. Danke, dass du an mich denkst und mich durch meinen Alltag lenkst.“

„Danke für deine grenzenlose Liebe, die Geborgenheit und ein sorgenfreies Leben.“

„Ich weiß, dass ich es dir zu selten sage, doch ich bin jeden Tag dankbar, dass du meine Mutter und Freundin bist.“

„Ich werde mein ganzes Leben dankbar für alles sein, was du für mich getan hast. Alles Liebe zum Muttertag.“

Auch wenn du glaubst, ich merke es nicht: Danke für alles, ich denk’ an dich!“

„Vielen Dank für deine helfende Hand, deine tröstenden Worte und deine wärmenden Blicke.“

„Zum Muttertag möchte ich dir für alles danken, was du getan und für mich geopfert hast. Auf die beste Mutter!“

Neben den schönsten WhatsApp-Sprüchen am Muttertag, mit denen man als Kind einfach mal „Danke“ sagen will, gibt es natürlich noch weitere WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023. Ob kurz oder lang, die Geste zählt am Ende.

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023: Kurze Sprüche und Botschaften zur Anerkennung

In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze, auch bei den WhatsApp-Grüßen zum Muttertag 2023, ähnlich wie die WhatsApp-Sprüche an Silvester und Neujahr. Manchmal braucht es nur ein paar Buchstaben, um der Wertschätzung das entsprechende Gewicht zu verleihen. Kurze WhatsApp-Sprüche am Muttertag sind ein probates Mittel, um genau dieser Intention gerecht zu werden.

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023: Kurze Sprüche und Botschaften

„Gute Sachen gibt es selten – darum gibt es dich auch nur einmal. Alles Liebe zum Muttertag!“

„Der besten Mutter wünsche ich den besten Muttertag! Alles Gute!“

„Muttertag reicht nicht aus, um zu feiern, wie toll du bist.“

„Zum Muttertag wünsche ich dir nur das Beste und jeden Tag Sonnenschein!“

„Mama, du bist wunderbar und herzensgut. Ich liebe dich!“

Kurz, prägnant und dennoch alles drin, um emotionale WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023 zu versenden, die ebenso Anklang finden und die richtige Note treffen. Denn die richtigen WhatsApp-Sprüche zum Muttertag brauchen einfach keine aus-schweifenden Gedichte sein oder ellenlange Zeilen. Doch am Ehrentag der Mutterschaft braucht es nicht immer nur emotional zu gehen. Denn ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein und vielleicht nimmt sich die eigene Mutter ja nicht zu ernst.

WhatsApp-Sprüche am Muttertag 2023: Witzige Sprüche mit einer Prise Humor kommen gut an

Eine Prise Humor und WhatsApp-Sprüche am Muttertag 2023 können wie die WhatsApp-Grüße am 1. April 2023 Hand in Hand gehen. Jeder kennt seine Mutter am besten und sollte auch wissen, ob komische Grüße über WhatsApp am Muttertag auf taube Ohren stoßen oder Anklang finden.

Witzige WhatsApp-Sprüche zum Muttertag 2023:

„Zum Muttertag ein Kompliment von Herzen: Du hast wirklich wunderschöne Kinder!“

Mütter lieben ihre Kinder mehr, als Väter es tun, weil sie sicher sein können, dass es ihre sind. (Aristoteles)

„Lass dich heute von Papa verwöhnen und bekochen – also genau andersherum als den Rest des Jahres. Hab einen tollen Muttertag.“

„Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Muttertag gesucht – aber du hast mich ja schon. Alles Liebe!“

„Ohne mich könntest du heute keinen Muttertag feiern. Kein Problem, habe ich doch gerne für dich gemacht. Deshalb alles Liebe zum Muttertag!“

Komik oder vielmehr fragwürdiger Humor kommt bei den WhatsApp-Sprüchen am Muttertag nicht immer und überall gut an. Aber Abhilfe kann man auch hier schaffen. Denn WhatsApp-Grüße am Muttertag auf Englisch von internationalen bekannten Stars oder Größen treffen wie die WhatsApp-Grüße an Weihnachten zumeist den richtigen Ton.

WhatsApp-Grüße am Muttertag auf Englisch: Auch aus dem Mutterland und dem Rest der Welt kommen Zitate

Deshalb lassen sich bei den WhatsApp-Grüßen am Muttertag auf Englisch einige findige Zitate finden, die ebenso wie einige der WhatsApp-Grüße wie an Ostern 2023 aus dem Mutterland des Muttertags stammen oder aus dem Rest der Welt übersetzt sind. Denn Aussprüche oder Zitate, die aus der Feder von Stars und Sternchen oder berühmten Personen stammen, eignen sich perfekt für WhatsApp-Sprüche am Muttertag 2023 nutzen.

WhatsApp-Grüße auf Englisch am Muttertag 2023: Sprichwörter oder Sprüche und Zitate von Stars und berühmten Persönlichkeiten

„My mother is a walking miracle.“ (Leonardo DiCaprio)

„A mother’s hug lasts long after she lets go.“ (unbekannt)

„We are born of love; love is our mother.“ (Rumi)

„Life began with waking up and loving my mother’s face.“ (George Eliot)

„Acceptance, tolerance, bravery, compassion. These are the things my mom taught me.” (Lady Gaga)

„A mother understands what a child does not say.” (Jüdisches Sprichwort)

„My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind.“ (Michael Jordan)

„All that I am, or ever hope to be, I owe to my angel mother.“ (Abraham Lincoln)

„A mother is always the beginning. She is how things begin.” —Unknown

“There is nothing as sincere as a mother’s kiss.” —Saleem Sharma

„If love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.” (Stevie Wonder)

„A mother’s arms are more comforting than anyone else’s.” (Princess Diana)

„Mother is one to whom you hurry when you are troubled.“ (Emily Dickinson)

„A mother’s love is more beautiful than any fresh flower.“ (Debasish Mridha)

Neben den WhatsApp-Sprüchen auf Englisch für den Muttertag 2023 sind auch immer wieder Songs als WhatsApp-Grüße eine Option, die auf Gegenliebe stößt.

WhatsApp-Grüße am Muttertag: Berühmte Songs zum Verschicken an alle Mütter

Denn welche Mutter freut sich nicht über eine kleine Aufmerksamkeit am Ehrentag. In diese Kategorie fallen auch die WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023. Denn abseits von WhatsApp-Sprüchen zum Muttertag sind berühmte Songs natürlich eine tolle Geschichte, um von den Kindern die entsprechende Liebe und Anerkennung einzuheimsen.

Die besten Songs und Lieder als WhatsApp-Grüße für den Muttertag

„Mama Liked the Roses“ von Elvis Presley

„Because You Loved Me“ von Céline Dion

„Blue“ von Beyoncé

„A Song For Mama“ von Boyz II Men

„You Can‘t Lose Me“ von Faith Hill

„The Best Day“ von Taylor Swift

„Mama‘s Song“ von Carrie Underwood

„Mama Said“ von The Shirelles

„Look What You‘ve Done“ von Drake

„In My Life“ von the Beatles

„There You‘ll Be“ von Faith Hill

„Dear Mama“ von Tupac

„Sweetest Devotion“ von Adele

„Mama“ von the Spice Girls

„Hero“ von Enrique Iglesias

„You‘ll Be In My Heart“ von Phil Collins

Danke, Mama! von Reinhard Horn

Danke Mama! von Lichterkinder

Songs und Lieder als WhatsApp-Grüße am Muttertag sind natürlich vor allem etwas für Mütter, denen Musik sehr viel gibt. Und die Auswahl oben ist auch eben nur das: eine Auswahl. Aber visuell kann man am Muttertag natürlich auch einiges tun. Denn Videos stehen auch bei den WhatsApp-Sprüchen am Muttertag hoch im Kurs.

Videos als WhatsApp-Sprüche am Muttertag versenden: Visuelle Grüße für alle Mütter am Ehrentag 2023

Videos als WhatsApp-Grüße am Muttertag kommen also zunehmend größere Bedeutung bei, sodass man allen Müttern auch an ihrem Ehrentag 2023 visuelle Anerkennung in Form von WhatsApp-Sprüchen zum Muttertag zollen kann.

Alles Liebe: Die schönsten WhatsApp-Sprüche am Muttertag im Video

Während Videos als WhatsApp-Sprüche am Muttertag verschickt werden können, verschwindet eine Tradition niemals aus dem Blickfeld der WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023. Denn Gedichte mögen etwas länger sein, aber ihren Zweck verfehlen sie selten am Ehrentag aller Mütter, vor allem wenn man nicht persönlich anwesend sein kann.

Gedichte als Grüße zum Muttertag: Besondere Stücke als WhatsApp-Sprüche für alle Mütter

Gedichte als WhatsApp-Grüße zum Muttertag zeigen sich über Jahre hinweg als Dauerbrenner. Die Tradition gehört auch 2023 zum besonderen Ass im Ärmel, das sich immer wieder als gute Alternative für WhatsApp-Sprüche am Muttertag 2023 auszeichnet.

Ein Lächeln und ein liebes Wort Ein Lächeln und ein liebes Wort, mehr kann ich dir nicht schenken. Doch will ich immerfort mit Liebe an dich denken.

An meine Mutter Siehe, von allen Liedern nicht eins gilt Dir, o Mutter! Dich zu preisen, o glaub‘s, bin ich zu arm und zu reich. Ein noch ungesungenes Lied ruhst du mir in im Busen, keinem vernehmbar sonst, mich nur zu trösten bestimmt, wenn sich das Herz unruhig der Welt abwendet und einsam seines himmlichen Teils bleibenden Frieden bedenkt.

WhatsApp-Sprüche für den Muttertag 2023: Am Ende immer eine gute Idee, etwas zu versenden

Die WhatsApp-Sprüche für den Muttertag 2023 sind ebenso wie Videos, Gedichte oder Songs eine einfache und schöne Alternative, wenn man es nicht zu Mama schafft. Optionen gibt es für die WhatsApp-Grüße am Muttertag also genug, wenn es neben Blumen, Pralinen oder Schokolade noch ein bisschen mehr sein kann.