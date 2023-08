Dickes Bußgeld bis 100.000 Euro droht: Was man nicht auf dem eigenen Grundstück lagern darf

Von: Eileen Kelpe

Auch wenn man eigentlich auf dem eigenen Grundstück vermeintlich machen kann, was man will, gibt es Grenzen. Besonders bei der Lagerung von Müll nehmen Behörden es sehr genau.

München – Ob Bauschutt, Autoreifen, alte Möbel oder Farbdosen – auf Privatgrundstücken lässt sich mitunter einiges finden, was eigentlich entsorgt werden müsste. Da oft (irrtümlicherweise) angenommen wird, dass auf dem Privatgrundstück Narrenfreiheit herrscht, wird Ausrangiertes auch gerne mal im Garten gelagert. Dem schieben Behörden einen Riegel vor.

Bußgeld bei Verstoß: Müll auf dem eigenen Grundstück lagern

Wenn der Müll, der im Garten lagert, ein Risiko für Mensch und Natur darstellt, dann droht Müllsündern sogar ein dickes Bußgeld. Diese Regelung leitet sich aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ab. Die Strafzahlung kann sogar laut der Deutschen Presse-Agentur bis zu 100.000 Euro betragen, denn die illegale Ablagerung von Müll ist eine Ordnungswidrigkeit. Wie viel Müllsünder am Ende zahlen müssen, hängt zum einen von der Menge und auch von der Art des Abfalls ab. Hohe Summen kommen zusammen, wenn die Umwelt massiv durch giftigen Müll belastet wird.

Nicht alles, was ausrangiert ist, darf im Garten deponiert werden. (Symbolbild) © coramuller via www.imago-images.de

Müll und Ausrangiertes im Garten deponieren: Was erlaubt ist und was nicht

Das darf auf dem Grundstück liegen (solange kein Umweltrisiko entsteht):

Bretter

Papier

alte Möbel

alte Fahrräder

Steine

Metall

Gartenabfälle

Das darf auf nicht dem Grundstück liegen:

Asbest

Farben

Lacken

Benzin

Öl

giftige Gase

Autos

Reinigungsmittel

Heizungsradiatoren

Sperrmüll

Autoreifen

unsortierter Bauschutt

Auch Grünabfall und Kompost sind kritisch, denn diese können Ratten, Mäuse und Ungeziefer anlocken – und ziehen oft eine Prüfung von den Ordnungsbehörden mit sich, wenn sie gemeldet werden. Sammler können auch mit dem Baurecht in Konflikt kommen, wenn beispielsweise Baumaterialien auf dem Grundstück gelagert werden und diese nicht in zeitlich absehbarer Zeit verbaut werden. Dann könnte es darauf hindeuten, dass das Material gewerblich genutzt wird und das ist in Wohngebieten baurechtlich nicht erlaubt. Die Behörden werden meist dann auf den Plan gerufen, wenn die Nachbarn sich an dem Müll stören – auch hier lohnt es sich den Frieden zu wahren, bevor rechtliche Streitigkeiten entstehen. (eike/dpa)