Großer Wurst-Rückruf bei Aldi: Supermarkt-Produkt könnte verunreinigt sein

Von: Moritz Bletzinger

Aufgepasst bei der Grill-Wurst: Gustoland ruft Rostbratwurst zurück. (Symbolbild) © Andreas Berheide/Imago

Ein Fleisch-Produkt, das aktuell zurückgerufen wird, wurde bei Aldi Nord und Süd verkauft. Jetzt warnt der Hersteller.

München – Essen Sie auf keinen Fall diese Bratwurst: Hersteller Gustoland zieht seine „Gut Drei Eichen Rostbratwurst“ für Grill und Pfanne zurück. Betroffen sind Sechserpackungen mit 90-Gramm-Würsten und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis zum 7. August 2023.

Produkt: Gut Drei Eichen Rostbratwurst für Grill und Pfanne, gebrüht Hersteller Gustoland GmbH Händler: Aldi Nord, Aldi Süd Grund des Rückrufs: Blaue Kunststofffremdkörper MHD: 7. August 2023 Los-Kennzeichnung: GUS3609241166 Identitätskennzeichen: DE EV 42 EG

Aldi Nord und Aldi Süd reagieren auf Rückruf: Gustoland-Grill-Wurst schon nicht mehr im Regal

Nicht Verzehren: Die „6 x 90 g“-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum zum 7. August 2023. © fkn

Das Produkt wurde von Aldi Nord in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft. In Filialen von Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Schon am Donnerstag (28. Juli) haben Gustoland und Aldi konsequent reagiert und die betroffene Ware aus dem Regal genommen, teilt der Hersteller mit.

Rückruf wegen Kunststoffteilen: Rostbratwurst nicht verzehren

Kunden, die die Wurst schon gekauft haben, werden dringend dazu aufgerufen, sie nicht zu verzehren. Die Ware könnte mit blauen Kunststoffteilen verunreinigt sein. Bereits gekaufte Produkte können in allen Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd zurückgegeben werden – selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Betroffen sind ausschließlich die oben genannten Verpackungseinheiten. Für andere Gustoland-Produkte gilt der Rückruf nicht. Der Hersteller schreibt außerdem: „Wir möchten uns bei allen Betroffenen ausdrücklich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.“

