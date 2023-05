Verkehrsschild mit orangem „Ei“ auf Wellen verwirrt Autofahrer – das bedeutet es

Von: Ulrike Hagen

Immer wieder tauchen Verkehrszeichen auf, über deren Bedeutung Autofahrer rätseln. Schon seit 1988 gibt es das Schild mit orangen „Ei“ auf Wellen.

München – Verkehrsschilder sind meist äußerst nützlich, da sie klar und unmissverständlich die geltenden Regeln in bestimmten Bereichen anzeigen. Sie dienen als Leitsystem und führen uns sicher ans Ziel, auch wenn Navigationsgeräte oder Smartphones mal den Dienst versagen. Auch wenn sich selbst bei bekannten Schildern viele nicht richtig verhalten und hohes Bußgeld droht.

Und es gibt Zeichen, bei denen Autofahrer ins Schlingern geraten, selbst wenn die Verkehrsschilder schon lange zum Straßenbild gehören. Dazu gehört auch das orange „Ei“ auf Wellen.

Das Verkehrszeichen 269 bedeutet ein Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung. © Christian Flohr/dpa/Montage

Vergleichsweise neu in Deutschland hinzugekommen ist im April 2020 zuletzt ein Verkehrsschild, bei dem Autofahrern hohes Bußgeld bei Missachtung droht – das orange „Ei“ auf Wellen hingegen ist bereits seit 1988 auf den Straßen in Deutschland zu sehen. Der relativ ähnliche Vorgänger dieses Verkehrszeichens ist sogar schon seit 1971 unterwegs. Doch was genau bedeutet das ominöse Verkehrszeichen?

Absolutes Verbot für Fahrzeuge mit bestimmter Ladung: Verkehrszeichen mit „Ei“ auf Wellen

Auch wenn es auf den ersten Blick schwer zu erkennen ist. Oben zeigt das Verkehrsschild das schwarz-orangefarbene Gefahrensymbol eines Tankfahrzeugs und darunter zwei blaue Wellenlinien als Wassersymbol. Dieses wichtige Vorschriftzeichen heißt: Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung sind verboten! Das Zeichen 269 des deutschen Verkehrszeichenkatalogs signalisiert konkret: Fahrzeughaltern, die mehr als 20 Liter einer wassergefährdenden Ladung mit sich führen, ist die Weiterfahrt untersagt.

Wassergefährdende Stoffe sind in der Regel:

Säuren

Laugen

Alkalimetalle

Mineralöle

Halogene

Bleisalze

Gifte

Vorschriftszeichen mit orangem „Ei“ auf Wellen: Schild weist auf Wasserschutzgebiet hin

Das Schild ist dafür gedacht, Verunreinigungen von Wasser mit Gefahrstoffen zu verhindern. Das Symbol wird häufig durch den Zusatz „Wasserschutzgebiet“ ergänzt.

Das Schild gehört zu den sogenannten Vorschriftzeichen, die wie das Schild mit der Kennnummer 277.1 mit einem roten Ring gekennzeichnet sind. Bei diesen Zeichen hat man fast immer mit Bußgeldern zu rechen – das gilt vor allem, wenn eine Gefährdung oder gar ein Unfall mit Sachbeschädigung oder Personenschaden auf die Missachtung des Schildes folgen könnte.

Rätselhaftes Verkehrsschild „Ei“ auf Wellen: Hohes Bußgeld bei Nicht-Beachtung droht!

Auch bei der Missachtung des „Wasserschutzgebiet“-Verkehrszeichens 269 kann es richtig teuer werden: Bis zu 250 Euro werden aufgerufen, wenn Fahrzeughalter gegen dieses Verbot verstoßen. Dabei ist es egal, um welche Stoffe es sich im Einzelnen handelt.

Autofahrer haben immer wieder Probleme mit Verkehrszeichen, die kaum jemand kennt – wie beim halbierten Auto mit vier Figuren. Gerade auf der Autobahn finden sich gern Schilder, deren Bedeutung unklar ist. Dazu gehören auch die weißen Pfeile mit der Linie.