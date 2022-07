Monsterpuppe „Huggy Wuggy“: Erzieher und Psychologen warnen vor Plüschtier

Von: Stella Henrich

Teilen

Bei Kindern sehr beliebt: Die Monsterpuppe „Huggy Wuggy“ (Symbolbild). © Beata Zawrzel/imago

Huggy-Wuggy-Plüschtiere sind ins Kinderzimmer eingezogen. Kitas und Schulen warnen vor dem gruseligen Kuscheltier. Kinderseelen könnten Schaden nehmen.

München/Düsseldorf ‒ Bekannt geworden sind die kleinen Wichtel durch das amerikanische Horror-Videospiel „Poppy Playtime“. Huggy Wuggy ist bei den Kindern auch hierzulande der letzte Schrei. Vor allem die Kuscheltiere des schrägen Monsters verbreiten sich derzeit rasend schnell. Im Video-Spiel muss man dem Monster und seinen tödlichen Umarmungen entkommen.

Dabei sind die Monsterpuppen nicht mehr nur im Internet der absolute Renner, auch auf Märkten sind sie inzwischen massenhaft zu finden. So zum Beispiel auf einer Düsseldorfer Kirmes. Wie so oft, wissen viele Eltern nicht, warum gerade diese schrecklichen Ungeheuer ihren Kindern so gut gefallen. „Er heißt Huggy Wuggy und killt andere Menschen“, sagt ein kleiner Bub sehr sachlich in einem Beitrag von n-tv.de, als er nach dem Monster gefragt wird. Auch dreifach-Mutter Susann Bukowsky kennt das Plüschtier, berichtet n-tv. Ihre Kids wollen nicht, dass sie abends den Ventilator anstellt, da das Geräusch des Geräts wie eines der Monster klinge. Obwohl ihre Kinder die Monster nur aus einer kinderfreundlichen Variante des Spiels kennen.

Video-Spiel: Huggy Wuggy löst Alpträume bei Kindern aus

Aber nicht nur die 37-jährige Mutter ist besorgt. Auch Experten beklagen, dass durch solche Spielfiguren, die einen bedrohen, bei Kindern Alpträume ausgelöst werden können. Psychologin Cordula Leddin spricht von Angststörungen bei Kindern, weil sie nicht unterscheiden könnten, wann das Spiel aufhöre. Im Kinderzimmer würden die Kleinen dann überall die Monster wahrnehmen. Allein das ist schon gruselig genug.

Inzwischen sind die Plüschtiere auch in Kindergärten und auf Schulhöfen ein häufiges Gesprächsthema. Einige Kitas warnen Eltern daher, das Spiel sei nicht geeignet für Kinder, es sei ein Spiel für erwachsene Menschen ab 16 Jahren. Verkehrte Welt, denn offenbar wissen einige Eltern noch nicht einmal, was Huggy Wuggy ist. Ein Vater staunt, als sein Sohn ihm vor laufender n-tv-Kamera von dem „lustigen“ Horrorspiel berichtet. Experten raten deshalb, genau hinzuschauen, was ihr Nachwuchs im Internet schaut. Am besten sei, sich Spiele gemeinsam anzuschauen, dann könnten Ängste der Kinder gleich aufgefangen werden.

Video-Spiel: Cybermobbing in der Corona-Pandemie

Ein Tipp von Experten, den Eltern und Erwachsene beherzigen sollten. Denn nicht nur bei Online-Spielen lauert Gefahr für kleine Kinderseelen, ständig wächst auch die Gefahr durch Cybermobbing. Auch die Corona-Pandemie trägt ihren Teil dazu bei. Denn während den Hochphasen der Pandemie wurde nicht nur der Schul-Unterricht in den digitalen Raum verlegt - auch das Mobbing und das Lästern tritt in dieser Zeit vermehrt online auf, berichtet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Überall dort, wo Kommunikation, Austausch und ein Bewerten von anderen möglich sei, sei auch Cybermobbing möglich, sagt Birgit Kimmel von Klicksafe - einer Initiative für sicheres Internet für Kinder - in einem Interview mit der bpb. Das finde auch in Online-Games und der Social-Media-Welt statt. „Betroffene wenden sich erst sehr spät an Lehrkräfte und andere Erwachsene. Meist ist die Situation dann schon deutlich eskaliert“, so Kimmel. Freizügige Bilder oder Nacktfotos von Kindern und Jugendlichen sind nur ein Beispiel für umgehenden Handlungsbedarf.

Lebensmittel, die alle ständig verwechseln: Kennen Sie den Unterschied? Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.