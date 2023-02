Viele Amerikaner geraten aus Unwissenheit in eine „peinliche“ Situation in deutschen Supermärkten

Von: Nadja Pohr

Der TikToker Zac stammt aus Michigan und lebt inzwischen in Stuttgart. Auf seinem Kanal zeigt der Amerikaner in witzigen Clips die kulturellen Unterschiede. © Fotomontage BW24/Screenshot TikTok/Zacxcviii

Ein US-amerikanischer TikToker, der in Deutschland lebt, zeigt in einem Video die Unterschiede in Supermärkten zwischen Deutschland und Amerika auf. Einige Deutsche sind überrascht.

Stuttgart - Innerhalb Deutschlands gibt es viele unterschiedliche Eigenarten, die für Fremde nach außen hin komisch wirken. So wundert sich beispielsweise eine Berlinerin in Baden-Württemberg über eine „ungewöhnliche“ Praktik – die Schwaben scheinen sich besonders gerne an ihren Autos zu treffen.

Die Gewohnheiten und Vorgehensweisen in Deutschland verwirren aber nicht nur Deutsche, sondern auch Zugezogene aus anderen Ländern. Der TikToker Zac stammt aus Michigan und lebt inzwischen in Stuttgart. Auf seinem Kanal zeigt der Amerikaner in witzigen Clips die kulturellen Unterschiede, wie sein „Verbrechen“ bei einem Brezel-Kauf. In einem weiteren TikTok-Video demonstriert er etwas, das wohl schon viele Amerikaner in Deutschland überrascht haben dürfte. BW24 fasst zusammen.

Der TikToker Zac ist bei seiner Parodie in einem deutschen Supermarkt unterwegs und legt seine Einkäufe auf das Kassenband. „Was für ein schöner Tag, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende?“, fragt er den Kassierer. Dieser antwortet jedoch nicht und beginnt die Ware zu scannen. „Peinlich“, stellt Zac fest. „Sie sollten anfangen, ihre Einkäufe einzupacken“, empfiehlt der Kassierer. „Papiertüten sind hier drüben.“ Der TikToker reagiert überrascht: „Ich muss es selbst einpacken?“

„Warum packt der Kassierer nicht meine Einkäufe ein?“, fragt sich der Amerikaner. Auch als der Mitarbeiter Zac plötzlich die Papiertüte aus der Hand reißt und sie ebenfalls abscannt, reagiert dieser verwirrt. „Ich muss für die Tasche bezahlen? Dann nehme ich eine Plastiktüte.“ Der Mann an der Kasse erklärt ihm daraufhin, in Deutschland gebe es keine kostenlosen Tüten. „Wir haben hier das Einweg-Plastik-Verbot“, sagt er. „Gibt es überhaupt eine kostenlose Option?“, fragt der TikToker. „Seine eigene Tasche mitzunehmen ist immer umsonst“, rät der Kassierer.

„Ja, Deutschland ist in vielerlei Hinsichten anders“: Netz reagiert auf US-Amerikaner im Supermarkt

Was für einige US-Amerikaner unverständlich sein dürfte, ist für Deutsche völlig normal. „Wäre mir super unangenehm, wenn mir einer meine Einkäufe einräumt. Ich hab zwei gesunde Hände“, schreibt eine Userin in den Kommentaren. „Deswegen habe ich immer einen Rucksack und eine Stofftüte dabei, wenn ich einkaufen gehe“, äußert ein weiterer. „Ja, Deutschland ist in vielerlei Hinsichten anders“, stellt ein Nutzer amüsiert fest.

Viele Deutsche zeigen sich wiederum verwundert darüber, dass der Kassierer in den Vereinigten Staaten die Einkäufe verpackt. „Die schwierigste Umstellung nach vier Jahren USA war echt, dass ich den Einkauf selbst einpacken musste“, bestätigt eine Userin. Die Situation am Kassenband kann oftmals auch überfordernd sein: Weil eine Kassiererin zu schnell arbeitete, erlitt eine Aldi-Kundin angeblich einen Nervenzusammenbruch. Vielleicht war sie es auch nicht gewohnt, dass sie hier ihre Einkäufe selbst einpacken muss.