Höhere Gebühren bei Visa und Mastercard – Was Kunden nun droht

Von: Anna-Lena Kiegerl

Berichten zufolge sollen Visa und Mastercard ihre Kreditkartengebühren anheben. Die Änderung betrifft Händler, doch könnte sie an die Kunden weitergegeben werden.

Kassel – Bereits ab Oktober wird es für viele Verbraucher eine Änderung geben, die sich in den Geldbeuteln bemerkbar machen könnte. Bereits seit einiger Zeit haben viele mit steigenden Preisen und der Inflation zu kämpfen. Doch diesmal ist nicht die Geldentwertung der Grund für die höheren Preise. Denn wie das Wall Street Journal herausfand, sollen bereits ab Oktober die Kreditkartengebühren bei Visa und Mastercard angehoben werden.

502 Millionen Dollar Mehrkosten: Erhöhung der Kreditkartengebühren bei Visa und Mastercard

Das Wall Street Journal bezieht sich in seinen Berichten dabei auf Insider-Informationen, sowie auf Dokumente, die der Zeitung vorliegen. Demnach werden die Gebühren in zwei Schritten erhöht. Mit einem ersten im Oktober 2023 und einem zweiten im April 2024. Insgesamt soll es sich dann um circa 502 Millionen US-Dollar Mehrkosten pro Jahr handeln, so schätzen Experten. Die Änderung soll sich vor allem auf Online-Transaktionen beziehen.

Höhere Preise bei Visa und Mastercard: Kosten könnten an Verbraucher weitergegeben werden

Diese Mehrkosten werden dann aller Wahrscheinlich nach an die Verbraucher weitergegeben. Bei der Kreditkartengebühr handelt es sich laut marketscreener.com um eine Gebühr, die vom Händler an die herausgebende Bank gezahlt wird, wenn ein Verbraucher die Karte nutzt. Bereits im Jahr 2022, zahlten Händler in den USA 93 Milliarden Dollar an die beiden Firmen Visa und Mastercard.

Der Aktienmarkt reagierte bereits auf die Meldung. So stiegen die Aktien beider Firmen daraufhin an. Bei Mastercard stiegen sie um 1,3 Prozent, bei Visa um 1,1 Prozent. Eine Änderung bei Girokarten mit Maestro-Funktion gab es bereits Anfang Juli. Denn seitdem werden keine Karten mit Maestro-Funktion mehr ausgehändigt. Das sind die Folgen für Verbraucher.