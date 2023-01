Nach 21 Jahren: Vodafone schafft früher mal beliebten Dienst endgültig ab

Von: Ines Baur

Der in die Jahre gekommene Foto- und Videodienst „Multimedia Messaging Service“ (MMS) wird beim Mobilfunkanbieter Vodafone abgestellt. © Boris Roessler/dpa

Vodafone stellt den nach eigenen Angaben veralteten und kaum noch genutzten MMS-Dienst in seinem Netz ein. Ab 17. Januar 2023 ist offiziell Schluss mit dem Multimedia Messaging Service.

München/Düsseldorf - Es sei an der Zeit, sich von einer veralteten Technologie zu verabschieden, heißt es im Newsroom von Vodafone. Daher stellt das Unternehmen den Foto- und Videodienst Multimedia Messaging Service (MMS) ab. Nach 21 Jahren sei es Zeit für die Abschaltung. Wie das Mobilfunkunternehmen mitteilte, können ab 17. Januar keine MMS mehr über ihr Mobilfunknetz verschickt werden. Vodafone begründete dies mit dem geringen Interesse.

Mit MMS sollten Handybilder laufen lernen - nun stellt Vodafone ab

Seine Premiere feierte der MMS-Dienst in Europa im April 2002. Farbige Fotos, Musik oder Töne ließen sich als Multimedia-Nachricht versenden. Mit dem Start der MMS entfiel die Beschränkung auf 160 Zeichen pro SMS. Und nicht mal ein Jahr später konnte die Vodafone-Kundschaft kurze Video-Clips verschicken. „Mit der Video-MMS sollen Handybilder laufen lernen“, hieß es 2003 in der Ankündigung auf der Cebit. Voraussetzung für den Versand von Filmchen und Bildern war ein MMS-fähiges Handy.

MMS ist veraltet - „Deswegen gehen Vodafone und die MMS ab 2023 getrennte Wege“

Die MMS-Nutzung sei in den letzten Jahren deutlich gesunken, schreibt Vodafone. Die Anzahl der Endgeräte, auf denen die Internet-Nutzung und die Verwendung von Apps zum Versand von multimedialen Inhalten nicht möglich ist, hat stark abgenommen. Gängige Alternativen für die MMS sind beliebte Messenger wie WhatsApp oder iMessage auf iPhones.

In den besten MMS-Zeiten wurden die meisten Nachrichten im Dezember verschickt. Wahrscheinlich, weil die Menschen Weihnachtsbaumfotos oder Weihnachts- und Silvestergrüße in Form animierter Grafiken versenden wollten. Ein Spitzenwert erreichte das Vodafone-Netz mit rund 13 Millionen versendeten MMS im Dezember 2012. Heute erreichen versendete MMS-Nachrichten gerade mal fünf Prozent des damaligen Wertes.

Bedeutet das Ende der MMS auch ein Ende für SMS?

Nein. Der Short Message Service (kurz SMS) für Textnachrichten wird nicht abgestellt. Er funktioniert unabhängig von dem MMS Dienst und feierte im Dezember 2022 sein 30-jähriges Jubiläum. Vor Kurzem versteigerte Vodafone die erste SMS der Welt. „Übermittelt im Vodafone-Netz vor fast drei Jahrzehnten. Und empfangen von Vodafone-Mitarbeiter Richard Jarvis auf einer Weihnachtsfeier am 3. Dezember 1992 lautet: Merry Christmas“, schreibt Vodafone.

Die SMS wurde als Non-Fungible Token („NFT“) in einer Auktion versteigert. Der Käufer, der auch mit der Kryptowährung Ether bezahlte, erwarb den exklusiven Besitz einer detaillierten und einzigartigen Nachbildung des ursprünglichen Kommunikationsprotokolls, mit dem die erste SMS der Welt übermittelt wurde. Ob NFTs zur Geldanlage taugen oder spekulativer Zeitvertreib für Reiche sind, wird immer wieder in Frage gestellt. Der Erlös von mehr als 100.000 Euro ging an das UNHCR, die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen.