Vodafone-Störung: Kunden in ganz Deutschland beklagen massive Internet-Probleme - „Der größte Witz“

Bei Vodafone gibt es seit Mitternacht massive Probleme mit dem Internet. Nutzer machen ihrem Ärger mit heftigen und unangemessenen Kommentaren Luft.

München - Vodafone ist der zweitgrößte Internet-Provider in Deutschland. Jetzt hat eine Störung das Netz des Telekom*-Konkurrenten lahmgelegt. Kunden des Anbieters sowie der Tochterfirma Unitymedia klagen verstärkt über einen Ausfall des Internets - und zwar deutschlandweit.

Um kurz nach Mitternacht liefen auf der Website www.allestörungen.de erste Störungsmeldungen ein, und es wurden immer mehr. Das Problem schien auch am Donnerstagvormittag noch nicht behoben gewesen zu sein. Um 5.30 Uhr stieg die Zahl der Meldungen erneut an.

Vodafone: Internet in vielen Regionen Deutschlands lahmgelegt

Die Störung betrifft offenbar verstärkt Ballungsräume, der ländliche Raum blieb offenbar weitestgehend verschont. Zahlreiche Beschwerden gab es etwa aus Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Frankfurt am Main. Zu den Hotspots der Vodafone-Störung zählen Hamburg und Berlin, wie hna.de* berichtet. Vodafone hat immer wieder mit Störungen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr hatte es Internet-Probleme bei nahezu allen großen Anbietern gegeben.

Auf allestörungen.de gab es bis zum Vormittag Tausende Kommentare von wütenden Vodafone-Kunden. Ein Nutzer schrieb: „Habe seit gestern Abend auch nur Probleme hier, aber was soll‘s... Leute, Aufregen bringt nichts. Wie wir ja alle wissen, ist Internetz und der ganze Kram ja seit mindestens 20 Jahren immer noch Neuland... Selbst in Indonesien habe ich bessere und schnellere Internetverbindung als hier, seltsam.“

Störung bei Vodafone: Internet-Nutzer machen ihrem Ärger in Foren Luft

Eine andere Kundin beschwerte sich über das Preis-Leistungs-Verhältnis: „Ich zahle soviel wie noch nie vorher. Habe anscheinend die beste Internet-Verbindung die es derzeit auf dem Markt gibt. Davon merke ich nur leider nichts. Ständig Störungen ... der größte Witz!“

Auch auf Twitter beschwerten sich Vodafone-Kunden: „Heute Morgen ist mit Eurem Anschluss leider kein sinnvolles Arbeiten mehr möglich. Das Internet ist unbrauchbar.“ Ein weiterer schrieb: „Und wieder Störung im Kabelanschluss. Ergo, kein Internet und Telefon. Für jeden Ausfall einen Euro und [ich] bräuchte nicht mehr arbeiten.“

Störung bei Vodafone: Wütende Kundin schießt über das Ziel hinaus

Eine Nutzerin schoss jedoch über das Ziel hinaus. Bei allestörungen.de schrieb sie: „Mal wieder alles tot hier in Chemnitz. Der letzte Scheißladen, wenn du dort anrufst, brauchste erstmal einen Dolmetscher, weil der deutschen Sprache nicht mächtig und von nichts ne Ahnung, aber zahlen dürfen wir.“ Daraufhin wurde sie von einem anderen User zurechtgewiesen: „Vodafone is zwar kacke und ich hab auch ständig Probleme. Aber was genau, hat das jetzt mit der Herkunft des Mitarbeiters zu tun? Können sie mal mit ihrem unterschwelligen Rassismus aufhören, Sowas nervt auch.“

Vodafone äußerte sich bislang nicht zu der Störung. Das Unternehmen bewarb bei Twitter lieber seinen unkomplizierten Wechselservice. *Merkur.de und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. (kam/tak)

