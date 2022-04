Volksbank, Sparkasse und Co. – auch Bankkunden in BaWü droht Kündigung

Zwölf der 25 größten Sparkassen verlangen inzwischen Verwahrentgelte – in Leipzig ab September auch von Bestandskunden. © Soeren Stache/dpa

Auch in Baden-Württemberg könnte vielen Bankkunden die Kündigung ihrer Konten drohen, wenn sie einer bestimmten Zahlung an ihre Bank nicht zustimmen.

Stuttgart – Für viele Produkte müssen die Verbraucher in Deutschland tiefer in die Tasche greifen. Teure Energie- und Spritpreise, aber auch Lieferengpässe sind verantwortlich dafür, dass viele Produzenten ihre Preise anpassen müssen. Experten sind in Sorge: „Teilweise sind die Lieferanten nicht lieferfähig. Die Lieferketten insgesamt sind bedroht“, erklärte Eckhard Heuser – Geschäftsführer im Milchindustrie-Verband (MIV) – kürzlich auf Anfrage von BW24.

Doch neben den Folgen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen vom Krieg in der Ukraine gibt es noch ein anderes Problem, für das die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen müssen: die niedrigen Zinsen. Viele Banken verlangen auch von ihren Kunden in Baden-Württemberg mittlerweile Verwahrentgelte, also eine Art Gebühr, sobald ein bestimmter Geldbetrag auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto überschritten wird. Stimmen Kunden dem nicht zu, kann unter Umständen die Kündigung drohen.