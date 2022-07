Volksbanken-Kunden im Visier von Cyberkriminellen: Vorsicht bei diesen E-Mails

Das Logo der Volksbanken auf einem Gebäude: Aktuell haben es Cyberkriminelle auf die Kunden der Volksbank abgesehen. Doch es gibt Wege, sich zu schützen (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Marijan Murat

Mit dem Betreff „Ihre Handlung ist erforderlich“ wenden sich Cyberkriminelle derzeit in professionellen Betrugsmails gezielt an Volksbanken-Kunden. Doch die können sich schützen.

Berlin - Cyberkriminelle nehmen derzeit die etwa 30 Millionen Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland ins Visier. Es geht um Spareinlagen in Milliardenhöhe. Die Phishing-E-Mails sind professionell gestaltet, die Verbraucherzentrale sprach am Montag eine Warnung aus.

Betrugsversuch von Cyberkriminellen: So lassen sich die gefälschten E-Mails erkennen

Stutzig machen sollte Volksbanken-Kunden bereits der Betreff der E-Mail, der eine Dringlichkeit signalisiert: „Ihre Handlung ist erforderlich“, heißt es in den derzeit von Cyberkriminellen versendeten Phishing-Mails an Volks- und Raiffeisenkunden. Die Kriminellen wollen die Verbraucher dazu bringen, sich über den Link in der E-Mail in ihrem Online-Banking anzumelden. Denn dann könnten die Betrüger die Anmeldedaten abgreifen, sich selbst einloggen und den Kunden finanziellen Schaden zufügen.

Die aktuellen Betrugsmails sind professionell gestaltet, enthalten keine Rechtschreibfehler, dafür aber das offizielle Logo der Volks- und Raiffeisenbanken. Wer den Verdacht hat, auf etwas geklickt zu haben oder anderweitig Daten an die Betrüger herausgegeben zu haben, sollte sich umgehend mit seiner Bank in Verbindung setzen. Immer wieder sind Kriminelle bei ihren Phishing-Angriffen auf Bankkunden erfolgreich, wie etwa ein Fall aus Germering zeigt.

Achtung vor Phishing-Angriffen: Das rät die Verbraucherzentrale

Der Rat der Verbraucherzentrale lautet: Die verdächtige E-Mail im Idealfall nicht aufmachen und sofort unbeantwortet in den Spamordner verschieben. Wer das elektronische Schreiben bereits geöffnet hat, sollte in keinem Fall auf die in der Mail enthaltenen Schaltflächen klicken oder Anhänge öffnen. Das betrifft nicht nur Volksbank- und Raiffeisenkunden, denn echt aussehende Phishing-E-Mails gibt es zu Hauf auch mit dem Logo anderer Banken. Generell gilt: Kreditinstitute wenden sich nie per E-Mail mit einer dringenden Handlungsaufforderung an ihre Kunden oder weisen sie per E-Mail an, sich über einen Link in ihr Bankkonto einzuloggen.

Phishing-Methoden sind nicht nur bei Bank-E-Mails verbreitet, Betrüger versenden auch echt aussehende Attacken von Paypal, oder DHL. Diese Betrugsmethode verwenden Kriminelle auch im Nachrichtendienst WhatsApp oder im sozialen Netzwerk Facebook in großem Stil. Das Onlineportal der Cybersecurity-Firma PIXM berichtet, dass allein im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Facebook-Nutzer eine Phishing-Seite besucht haben, rund 8,5 Millionen waren es bereits im Jahr 2022. Die Angreifer nutzen kompromittierte Facebook-Konten, um die Phishing-Seiten über den Facebook Messenger zu verbreiten.