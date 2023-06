Vorteil für Lidl-Kunden: Neues Ampel-System für Aktionsware

Von: Sophia Lavcanski

Das lange Suchen hat ein Ende: Lidl-Kunden können die Verfügbarkeit von Non-Food-Aktionsartikeln jetzt auch in der Filiale anhand eines Ampelsystems überprüfen.

Bei Aktionsware passiert es oft, dass interessierte Kunden vor leer gekauften Regalen stehen und in anderen Filialen nachschauen müssen. Zuletzt war Lidls Jubiläums-Kollektion innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Um den Kunden das lange Suchen nach Aktionsware zu ersparen, will Lidl nun ein neues Ampel-System für Non-Food-Aktionsware einführen, von dem Kunden profitieren sollen.

Neues Ampel-System für Aktionswaren zeigt Echtzeit-Bestand an

Lidl-Kunden können schon seit längerer Zeit über die Lidl-App sehen, wie es um die Verfügbarkeit aktueller Non-Food-Aktionsartikeln in den jeweiligen Filialen steht. Dies ermöglichte Kunden gezielt eine Filiale mit hohem Bestand zu besuchen oder direkt online zu bestellen. Nun sollen dank eines neuen Systems bald auch die Mitarbeiter der Filialen auf ihren Geräten sehen können, wie hoch oder niedrig der Bestand von Aktionswaren ist, berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

Mit einem Ampelsystem wird die Verfügbarkeit in Echtzeit angezeigt. Das ermöglicht den Mitarbeitern, sowohl die eigenen Bestände als auch die anderer Filialen abzufragen. Fehlt die Ware in der eigenen Filiale, können Kunden somit gezielt zu einer anderen Filiale, in der es noch genügend Aktionsware gibt, geschickt werden.

Vorteil für Lidl-Kunden: Neues Ampel-System für Aktionswaren

Diese geplante Neuerung soll vor allem für Kunden, die die Lidl-App nicht benutzen, einen Vorteil bieten. In der Vergangenheit war es nicht ersichtlich, ob ein bestimmtes Aktionsangebot noch in der vom Verbraucher erwünschten Größe, Farbe oder überhaupt noch vorrätig ist. Diese Information ist nun jedoch durch eine Umstellung der IT verfügbar.

Das System funktioniert, in dem es sich detailreiche Informationen aus den Kassendaten der Filialen holt. In diesen wird erfasst, in welcher Farbe oder Größe ein Artikel beispielsweise verkauft wurde. Somit kann auch genau angegeben werden, wie hoch der Bestand der jeweiligen Filiale noch ist. Die Farben sind online abzurufen. Rot bedeutet „ausverkauft“, Gelb bedeutet „fast ausverkauft“ und Grün „verfügbar“.

Neues Ampel-System bisher nur online verfügbar

Bislang sind die Ampelfarben nur online abzurufen. „Artikel, die montags beworben werden, sind von Montag bis zum nächsten Samstag in der neuen Ampel sichtbar. Artikel aus der Donnerstagswerbung sind bis zum nächsten Samstag online in der Ampel zu finden“, berichtet das Verbraucher-Portal „Chip“.

„Darüber hinaus denkt Lidl laut LZ auch darüber nach, die Ampel für stationäre Kunden auf der Verkaufsfläche zu integrieren“, heißt es außerdem. Zuletzt plante der Discounter-Riese Lidl eine große Änderung, wegen der bald zwei Preise auf den Schildern von Produkten stehen sollen.