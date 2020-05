VW droht massiver Rückruf: Gravierende Probleme beim Golf 8 - Lieferung gestoppt

Notrufassistent betroffen

VW droht ein riesiger Rückruf: Es wurden massive Mängel beim neuen Golf 8 festgestellt. Der Auto-Konzern hat bereits die Lieferung gestoppt.

Kassel - Der deutsche Autobauer VW muss sich bei seinem neuen Golf 8 auf einen Rückruf einstellen. Bereits am Donnerstag (14.05.2020) wurden von VW die Lieferungen für den neuen Golf 8 vorerst gestoppt. Seitdem werden keine Neuwagen der Reihe mehr an den Endkunden geliefert. Die Golf-Produktion geht laut dem VW-Konzern trotzdem weiter. Doch die fertigen Neuwagen bleiben erstmal im Lager.

VW: Möglicher Rückruf des Golf 8 - das ist der Grund

Der drohende Rückruf beim VW-Konzern hat Software-Probleme als Ursache. Betroffen ist beim Golf 8 der elektronische Notfallassistent eCall. Laut VW könne eine verlässliche Datenübertragung am Steuergerät nicht gewährleistet werden.

Das Problem wurde laut dem größten deutschen Industriekonzern bei internen Tests im VW-Konzern festgestellt. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat bisher noch keine Entscheidung über einen möglichen Rückruf gefällt. Dieser wird nach dem vorläufigen Stopp der Lieferungen allerdings in den nächsten Tagen erwartet. Um das Problem bei Golf-8-Modellen zu beheben, könnte ein Software-Update bereits ausreichen. Ob ein solches angeordnet wird, bleibt abzuwarten.

VW: Von einem möglichen Rückruf des Golf 8 wären tausende Kunden betroffen

Am Freitag, den 15.05.2020, wurde aus Konzernkreisen bekannt, das wohl mindestens 30.000 Fabrikate des neuen Golf 8 von den Software-Problemen betroffen sind und möglicherweise ein Rückruf* ansteht.

Der neue Golf 8 des VW-Konzerns hat mehr Anlaufschwierigkeiten als von dem Autobauer aus Wolfsburg erhofft. Eigentlich sollten im Jahr 2019 bereits 100.000 Fahrzeuge der Golf-8-Reihe am Standort Wolfsburg produziert werden. Am Ende sind allerdings nur knapp 8.400 Stück des neuen Modells fertiggestellt worden. Auch aus der Arbeitnehmervertretung des VW-Konzerns kam hierzu harsche Kritik in der letzten Woche.

VW: Deshalb ist ein Rückruf des neuen Golf 8 wahrscheinlich

Ein Sprecher der Firma VW verwies darauf, dass es in der EU seit 2018 vorgeschrieben sei, eine solche Notrufeinrichtung zu verbauen. Das macht, nach Ansicht der Redaktion, einen Rückruf des neuen Golf 8 wahrscheinlicher. Laut der EU-Verordnung vom 31.03.2018 müssen neue Auto-Modelle in der Europäischen Union mit dem Frühwarnsysteme eCall ausgestattet sein.

Dieses ist in der Lage, bei einem schweren Unfall selbstständig den europaweiten Notruf 112 zu verständigen. Laut der Verordnung muss das System, welches auch in dem neuen Golf-8-Modell verbaut ist, auch von Hand ausgelöst werden können.

VW: Nicht nur der Golf 8 ist von einem möglichen Rückruf betroffen

Nicht nur VW hat für seinen Golf 8 einen Stopp der Lieferung verhängt, auch der Autobauer Skoda liefert derzeit sein Modell Octavia nicht aus. Da das Modell der tschechischen Schwestermarke des VW-Konzerns ähnlich aufgebaut sind, ist es wahrscheinlich, dass es auch hier bei einigen Fahrzeugen zu einer Fehlfunktion kommen könnte. Auch hier könnte ein Rückruf wahrscheinlich werden.

Dem Grundaufbau des Golf 8 sind neben dem Octavia auch der Seat Leon und die neue Variante des Audi A3 ähnlich. Ob es bei den beiden Modellen ebenfalls zu Software-Problemen kommt, wird derzeit untersucht.

Rückruf bei VW: Auch BMW musste in letzter Zeit einige seiner Autos zurückrufen

In diesem Monat, Mai, waren bereits Fahrzeuge der Marken BMW und Toyota von einem Rückruf betroffen. Ob es für den Golf-8 von VW* auch so weit kommt, bleibt abzuwarten.

