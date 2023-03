Hier bekommt man viel fürs Geld: Welche Reiseziele sich aktuell besonders lohnen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wohin geht der Urlaub? Die Wechselkurse könnten für viele Deutsche ein Entscheidungskriterium sein. Wir nennen Länder, in denen man im Moment mehr für seine Euros bekommt als bis vor Kurzem.

München - Wie entscheiden Sie, wohin die nächste Reise geht? Oftmals spielt der finanzielle Aspekt eine große Rolle. Für Sparfüchse bieten sich aktuell einige Länder an, in denen die Wechselkurse des Euro sich zuletzt deutlich verändert haben - und zwar zu Gunsten unserer Währung.

So bekommt man aktuell in Argentinien etwa achteinhalbmal so viele Pesos wie noch 2018. Das südamerikanische Land hat wohl für jeden etwas zu bieten, von langen Sandstränden bis hin zu den majestätischen Anden. Ein Peso ist im Moment lediglich einen halben Cent wert.

Traumreiseland Argentinien: In Iguazu gibt es das größte zusammenhängende Wasserfall-System der Erde zu bewundern. © Edophoto via imago-images.de

Auch in der Türkei urlaubt es sich derzeit billiger als noch vor einigen Jahren. Grund ist die Wirtschaftskrise in dem Land. Die Türkische Lira befindet sich im Sinkflug. Im Vergleich zu 2018, als eine Lira noch 20 Cent wert war, steht sie gerade bei 5 Cent. Die Türkei ist seit Jahren ein beliebtes Urlaubsland der Deutschen. Das Land kämpft allerdings gerade auch mit den Aufräumarbeiten des großen Erdbebens.

Einen exotischen Urlaub verspricht Sri Lanka. Auf der Insel südlich des Indischen Subkontinents locken weiße Traumstrände, faszinierende Tempel und eine scharfe, aber exquisite Küche. Eine Sri-Lanka-Rupie bewegte sich jahrelang im Bereich von einem halben Cent, doch die Krise in dem Land hat die Währung in den Keller sinken lassen. Seit 2022 bewegt sich der Kurs nun bei etwa 0,00025 Euro, also etwa einem Vierzigstel Cent. Trotz der Krise in dem Land gibt es von der Bundesregierung aktuell keine Reisewarnung.

Brasilien oder Südafrika? Traumreiseziele locken mit günstigen Wechselkursen

Zuckerhut, Karneval und Amazonas-Kreuzfahrten: Im Traumreiseziel Brasilien erholt sich die Währung gerade wieder etwas, ist aber im Vergleich zu vor fünf Jahren immer noch auf einem recht niedrigen Niveau. Ein Real ist im Moment etwa 20 Cent wert, 2019 waren es um die 24.

Die besten Reiseziele 2023 für Natur-Fans Fotostrecke ansehen

Auch ein Südafrika-Urlaub macht dem Geldbeutel derzeit nicht so arg zu schaffen, wie noch vor ein paar Jahren. War ein Südafrikanischer Rand 2019 noch 7 Cent wert, sind es heute nur noch 5. Der Kurs bewegt sich aktuell ähnlich niedrig wie 2020, als er deutlich fiel. Vielleicht ist es ja für einige Deutsche auch deswegen Zeit für einen Afrika-Urlaub ans Kap der Guten Hoffnung.

Ein anderes Land mit Safari-Potenzial und günstigem Wechselkurs ist Swasiland. 2020 erreichte der Lilangeni seinen Tiefststand in den letzten Jahren, doch er nähert sich diesem wieder. Ein Lilangeni ist im Moment nur fünf Cent wert, während er in „starken“ Jahren eher auf sechs bis sieben Cent pendelte. Zwar keine riesige Ersparnis, doch immerhin.

Ob Neuseeland, Island oder die USA: Viele tolle Urlaubsdestinationen erleben Sie am besten, wenn Sie sich einen Mietwagen schnappen und überraschen lassen.

Sparpotenzial gibt es auch in Schweden. 2021 noch war eine Krone 95 Cent wert, mittlerweile steht sie nur noch bei etwa 87 Cent. Grund genug, das Land der glasklaren Seen zu erkunden? (cgsc)