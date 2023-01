Wärmflasche, Kirschkernkissen oder Heizdecke: So gut helfen sie gegen Schmerzen

Von: Ines Baur

Eine Wärmflasche kann zum Wohlbefinden beitragen oder auch Schmerzen lindern. (Symbolbild) © imago stock&people

Kann Wärme tatsächlich Schmerzen lindern? Ist ein Kirschkernkissen besser als ein Medikament? Können gesunde Menschen mit dem Gebrauch einer Heizdecke ihrem Körper Schaden zufügen?

München - Eine Wärmflasche, befüllt mit heißem Wasser, gilt seit jeher zu den altbewährten Hausmittel bei Bauchweh. Die Aktivierung der Wärmerezeptoren überdeckt die Schmerzrezeptoren, heißt es im NDR-Ratgeber. Das helfe das myofasziale Gewebe und die Organe zu entspannen. Wichtig ist allerdings, dass die Wärmflasche gut verschlossen und nicht zu heiß ist. Der Gummi der Wärmflasche sollte keinesfalls direkt auf der Haut aufliegen, damit diese nicht überhitzt.

Wärmflasche hilft bei Bauchschmerzen, Kirschkernkissen bei Muskelverspannung

Mit ein paar Kniffen bleibt die Wärmflasche lange kuschelig warm Etwas länger als eine Wärmflasche gibt ein Körnerkernkissen Wärme ab. Bei der Füllung können sich Menschen zwischen Kirschkernen, Hirse, Dinkel entscheiden. Manchen Füllungen ist Lavendel oder ein anderes Heilkraut beigemischt. Die Körnerkissen können Menschen in Mikrowelle oder Backofen warm machen. Die Kissen helfen bei starken Muskelverspannungen. In den Arterien findet ein vermehrter Sauerstoffaustausch statt. Der kurbelt den Stoffwechsel an. Stoffwechselprodukte werden besser abgebaut.

Heizdecken und Heizkissen

Menschen, bei denen sich eine bestehende Arthritis durch Kälte verschlechtert, können Heizdecke oder Heizkissen helfen. Anderen Personenkreisen raten Experten von der Nutzung allerdings ab. Stundenlanges Liegen auf Wärme könne dazu führen, dass das Fasziengewebe verfilzt, so der NDR. Die Wärme könne irgendwann das „verfilzte“ Gewebe nicht mehr durchdringen. Und Betroffene führen sich mit der Decke immer mehr Wärme zu, ohne ein Wärmegefühl zu empfinden. Das könne zu Verbrennungen auf der Haut führen.

Die Heizdecke als Alternative zur Heizung? Die Stiftung Warentest hat verschiedene mit Strom betriebene Heizmöglichkeiten miteinander verglichen, unter anderem Heizlüfter, Klimaanlagen und auch Heizdecken. Die Decken schneiden hinsichtlich der Kosten am besten ab.

Profis setzen Fango oder Rotlicht als Therapie durch Wärme ein

Physiotherapeuten setzen vorrangig drei Wärmequellen zur Behandlung ein: Rotlicht, Fango oder die heiße Rolle. Bei der heißen Rolle tränken sie Handtücher mit kochendem Wasser und pressen diese dann kurz auf schmerzende Körperstellen. Die heiße Rolle funktioniert gut bei muskulären Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Zudem bei Zerrungen und Muskelfaserrissen, die länger als acht Stunden zurückliegen.