Wie neu: So werden Ihre Schuhe in der Waschmaschine wieder richtig sauber

Von: Josefin Schröder

Teilen

Die Waschmaschine macht längst nicht nur Kleidung wieder rein, sondern auch Schuhe. Aber: Nicht alle Treter dürfen in die Maschine – es gibt einiges zu beachten.

Kassel – Einst blitzblank, sind nach einiger Zeit an fast jedem Schuh Gebrauchsspuren zu sehen. Asphalt, Regen, Matsch sowie Schweiß hinterlassen deutlich sichtbare und manchmal auch riechbare Spuren.

Wenn weder nasser Lappen noch Bürste helfen, die Verschmutzung womöglich sogar noch schlimmer machen, sind viele geneigt, die Treter kurzerhand in die Waschmaschine zu werfen. Doch, dürfen Schuhe denn überhaupt in die Maschine? Jein, zumindest nicht alle.

Welche Schuhe darf man waschen? Damit die Treter wieder sauber werden, sollte man einige Tipps befolgen. (Symbolfoto) © Imago

Schuhe wieder sauber bekommen: Diese Arten dürfen in die Waschmaschine

Ob ein Schuh den Waschgang gut verträgt, ist grundsätzlich von der Beschaffenheit und seinem Material abhängig. Bei Schuhen mit Metallapplikationen, feinen Strasssteinen oder aufgenähten Verzierungen wie Pailletten, ist Vorsicht geboten. Diese könnten durch den Waschgang brüchig werden oder sich lösen. Auch Schuhe aus Leder oder Wildleder sollten nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Folgenden können bedenkenlos in die Maschine:

Turnschuhe

Schuhe aus synthetischen Materialien wie veganem Leder

Leinenschuhe

Stoffschuhe

Während sich der 30-Grad-Waschgang für Schuhe eignet, sollte Kleidung so nicht gewaschen werden. Damit das Schuhwerk in der Maschine wieder wie neu wird, gibt es ein paar Dinge zu beachten – auch schon bevor die Schuhe in der Waschmaschine landen.

Fünf Tipps – so waschen Sie Ihre Schuhe in der Waschmaschine richtig

Schritt 1: Groben Schmutz mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste entfernen, so sind die Schuhe bestens für die Waschmaschine vorbereitet.

Groben Schmutz mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste entfernen, so sind die Schuhe bestens für die Waschmaschine vorbereitet. Schritt 2: Schnürsenkel raus, auch mögliche Einlagen sollten entfernt werden. Weiße Schnürsenkel können in einem Schälchen mit heißem Wasser und ein bisschen Vollwaschmittel einige Zeit einweichen. Soll der Effekt verstärkt werden, kann ein Teelöffel Bleiche statt Vollwaschmittel genutzt werden.

Schnürsenkel raus, auch mögliche Einlagen sollten entfernt werden. Weiße Schnürsenkel können in einem Schälchen mit heißem Wasser und ein bisschen Vollwaschmittel einige Zeit einweichen. Soll der Effekt verstärkt werden, kann ein Teelöffel Bleiche statt Vollwaschmittel genutzt werden. Schritt 3: Zum Schutz der Waschmaschine, sollten sie die Schuhe in einen Wäschebeutel oder alternativ ein Kopfkissenbezug packen. Sie können die Schuhe auch zusammen mit Handtüchern oder Bettlaken waschen, so werden sie nicht zu sehr herumgeschleudert.

Zum Schutz der Waschmaschine, sollten sie die Schuhe in einen Wäschebeutel oder alternativ ein Kopfkissenbezug packen. Sie können die Schuhe auch zusammen mit Handtüchern oder Bettlaken waschen, so werden sie nicht zu sehr herumgeschleudert. Schritt 4: Apropos Schleudern – damit das Material der Schuhe nicht leidet und sich zum Beispiel Kleber löst, sollte das Waschen in der Maschine ohne Schleudergang und bei maximal 30 Grad für Feinwäsche oder Pflegeleichtes erfolgen. Für den Waschgang ist wenig (Voll-)Waschmittel ausreichend, Weichspüler braucht es nicht.

Apropos Schleudern – damit das Material der Schuhe nicht leidet und sich zum Beispiel Kleber löst, sollte das Waschen in der Maschine ohne Schleudergang und bei maximal 30 Grad für Feinwäsche oder Pflegeleichtes erfolgen. Für den Waschgang ist wenig (Voll-)Waschmittel ausreichend, Weichspüler braucht es nicht. Schritt 5: So wichtig wie das korrekte Waschen, ist auch das Trocknen der Schuhe. Um Verformungen zu verhindern, stopfen Sie Schuhe am besten mit Zeitungspapier aus und stellen Sie sie in die Sonne. Das Trocknen mit dem Föhn, auf der Heizung oder im Wäschetrockner ist nicht zu empfehlen, da die Schuhe kaputtgehen könnten.

Wenn es ums Wäschewaschen geht, lernt man nie aus, so scheint es. Auch bei der Waschmaschine gibt es stets neue Erkenntnisse. Nicht alle sind sinnvoll. Auch beim Waschmittel gibt es große Unterschiede. Colorwaschmittel im Test: Zu viele Schadstoffe – 3 bekannte Marken sind die Verlierer.