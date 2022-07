Rückruf: Beliebte Vanilleeissorte möglicherweise mit Pestizid belastet

Am Mittwoch wurde bekannt, dass eine beliebte Vanilleeissorte vorsorglich zurückgerufen werden muss. Es besteht der Verdacht auf eine Ethylenoxidbelastung vorliegt.

Noch 2019 war die Vanilleeissorte Sieger bei Stiftung Warentest, nun ruft der Hersteller das Produkt zurück. Grund ist der Verdacht auf Pestizidbelastung.

Minneapolis/Norderstedt - 2019 war das Vanilleeis der Marke Häagen-Dazs noch Testsieger bei Stiftung Warentest. Nun wurde bekannt, dass die beliebte Vanilleeissorte möglicherweise mit Ethylenoxid belastet ist. Der Hersteller General Mills ruft deshalb gemeinsam mit dem Vertriebspartner Genuport Trade GmbH die Häagen-Dazs-Sorten „Vanilla“ und „Classic Collection“ zurück. Betroffen sind jedoch nur Chargen mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten. Auch bei Netto, Rewe, Edeka und vielen anderen Supermärkten findet sich die Marke in den Kühlregalen.

Rückruf: Diese Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind betroffen

Jeder Deutsche verzehrt im Schnitt rund 100 Kugeln Eis pro Jahr - Vanille gehört zu den beliebtesten Geschmacksrichtungen. Vom aktuellen Rückruf betroffen sind die Häagen-Dazs-Eissorten „Vanilla“ und „Classic Collection“ in zwei verschiedenen Größen, die Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21.05.2023 tragen.

Häagen-Dazs Vanilla, 460 ml

Barcode: 3415581101010

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 21.05.2023

Barcode: 3415581101010 Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Vanilla, 95 ml

Barcode: 3415581311716

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Barcode: 3415581311716 MHD bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml

Barcode: 3415581505719

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Rückruf von Vanilleeis: So gehen betroffene Verbraucher vor

Wer ein betroffenes Produkt zuhause hat, kann dieses gegen Erstattung des Kaufpreises in allen Verkaufsstellen zurückgeben. In der Regel erfolgt die Rückgabe des Geldes auch ohne die Vorlage eines Kassenbons. Bei weiteren Fragen können sich Kunden an den Vertriebspartner Genuport wenden, per E-Mail an info@genuport.de oder telefonisch unter 040-52841-0. Andere Eissorten von Häagen-Dazs oder andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht vom aktuellen Rückruf betroffen.

Verbraucherschützer kritisieren die Meldung von Häagen-Dazs allerdings als verspätet. Das Produkt ist auch in anderen europäischen Ländern erhältlich, wo der Warenverkaufsstopp bereits am 8. Juli erteilt wurde. Das Vanilleeis steht im Verdacht, mit dem Pestizid Ethylenoxid belastet zu sein. Dieser Stoff gilt als krebserregend und erbgutverändernd. In Europa ist die Verwendung des Pestizids in der Lebensmittelindustrie verboten, doch durch den Import über Drittstaaten sind belastete Waren wie Johannisbrotkernmehl (E 410) im Umlauf, die wiederum in zahlreichen Produkten weiterverwendet werden. Bereits seit Herbst 2020 ist die Ethylenoxid-Belastung zahlreicher Importe aus Drittländern bekannt, inzwischen gibt es rund 700 Meldungen im europäischen Schnellwarnsystem (RASFF), wie die Verbraucherzentrale NRW berichtet.