Cell Broadcast am Warntag: Neues Programm wird getestet - es hätte bereits Leben retten können

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

„Cell Broadcast“ heißt das System, das Warnmeldungen im Ernstfall auf das Handy abspielen kann. In Deutschland wurde es am Warntag getestet, in anderen Ländern wird es seit Jahren erfolgreich angewendet.

München - Am bundesweiten Warntag sollten in vielen Städten die Sirenen heulen und das System „Call Broadcast“ auf den Handys getestet werden. Doch nicht überall war der Warntag erfolgreich, denn einige Mobilgeräte blieben stumm. Die Flutkatastrophe im Ahrtal zeigte, dass die Warnmeldungen in Deutschland kaum funktionieren und Verbesserungen notwendig sind. Das System „Cell Broadcast“ hätte womöglich schon damals vielen Menschen das Leben retten können, auch Beispiele aus anderen Ländern zeigen das.

Warntag: „Cell Broadcast“ rettete Tausenden Menschen das Leben

Mehr als 180 Menschen sind bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben gekommen. Einige von ihnen könnten heute noch leben, wenn die Menschen in den Flutgebieten besser und schneller gewarnt worden wären. Apps wie Katwarn oder Nina verschickten zwar Warnmeldungen, doch auch diese kamen viel zu spät oder blieben aus. Das System „Cell Broadcast“ soll dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.

Warnmeldung auf einem Mobiltelefon. © Rolf Poss/IMAGO

Japan gilt bei Warnsystemen als Vorreiter. Bei dem großen Kumamoto-Erdbeben im Jahr 2016 wurden 8.667 Gebäude vollkommen zerstört und 34.643 stark beschädigt. Aufgrund des Bebens mit einer Stärke von sieben suchten Tausende Menschen Zuflucht in Sporthallen und Hotels. Trotz des schweren Bebens blieb die Zahl der Todesopfer in Relation zu dem Ausmaß der Naturkatastrophe gering. Es starben insgesamt 49 Menschen, doch das schwere Erdbeben hätte noch viel mehr Menschen in den Tod reißen können. Gerettet wurden viele durch das japanische Notfallwarnsystem.

Kumamoto-Erdbeben in Japan: Menschen wurden durch „Cell-Broadcast“ gewarnt

„J-Alert“ heißt das System, das die japanischen Bürger seit 2007 über die unterschiedlichsten Kanäle warnt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Seit 2013 gibt es ein flächendeckendes Erdbebenfrühwarnsystem. Für die Warnmeldungen werden an Messgeräten Daten von Messstationen an Land und im Meer erhoben. Diese werden dann an Radio, TV-Stationen, Behörden oder auch direkt über „Cell Broadcast“ an die Mobilgeräte weitergeleitet. Das alles auch noch in fünf Sprachen.

Viele der Menschen, die sich in Japan vor dem Kumamoto-Erdbeben retten konnten, gaben an, dass sie die erste Warnung über ihr Handy erhielten. Auch in anderen Ländern etabliert sich „Cell Broadcast“ als erfolgreiches System. In Neuseeland erhielten im November 2019 bei einem Test etwa 87 Prozent der Bevölkerung ein Warnsignal auf ihr Mobiltelefon. In den Niederlanden waren es bei einem Test sogar 94 Prozent.

„Cell Broadcast“ - Warnmeldungen sollten jeden erreichen

Über „Cell Broadcast“ werden Warnmeldungen direkt an die Mobilgeräte versendet, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) informiert. Die Meldungen werden in bestimmten Abschnitten eines Mobilfunknetzes, sogenannte Funkzellen, versendet. Normalerweise registriert sich jedes Gerät automatisch in eine Funkzelle. So kann der zentrale Verteiler einer Funkzelle Warnmeldungen an alle Mobilfunkgeräte versenden. Für den Vorgang sind keine weiteren Apps nötig, die Warnungen erscheinen automatisch auf den Mobilgeräten.

„Cell Broadcast“ kann dabei unzählige Empfänger gleichzeitig erreichen. Selbst wenn die Funkzellen überlastet sein sollten, hat dies keinen Einfluss auf die Übertragung der Warnmeldungen. Wichtig ist jedoch, dass sich das Handy nicht im Flugmodus befindet. Nachdem „Cell Broadcast“ soll Ende Februar 2023 als neues Warnmittel zusätzlich eingeführt werden. Die Warnung wird über das modulare Warnsystem, das vom Bund betrieben und von Ländern und Kommunen genutzt wird, ausgelöst. Nicht alle Geräte können die „Cell-Braodcast-Nachrichten“ empfangen, wie etwa ältere Apple-Modelle.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (vk)