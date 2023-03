Wieder ein Rückruf wegen Salmonellen: Süßigkeit auf keinen Fall essen

Von: Lisa Bender

Teilen

Wieder ein Rückruf. Diesmal trifft es eine Süßigkeit, die häufig aufgrund von Verunreinigungen aus dem Verkauf genommen werden muss.

Dortmund – Laut dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e. V. (BVLK) sind Produkte mit einem hohen Sesam-Anteil besonders gefährdet, mit Salmonellen verunreinigt zu sein. Schaut man sich die Liste der Süßigkeiten-Rückrufe aus dem vergangenen Jahr an, scheint sich das zu bestätigen. Allein im Jahr 2022 summiert sich die Zahl der Warnungen zu einer Spezialität aus Sesam im zweistelligen Bereich.

Wieder ein Rückruf wegen Salmonellen – Süßigkeiten-Spezialität nicht essen

2023 scheint sich dieser „Trend“ fortzusetzen. Bereits Anfang Februar war Halva mit Pistazien von einem Rückruf betroffen. Jetzt informiert das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) über den nächsten Verkaufsstopp von Halva – eine Süßwarenspezialität ist, die ursprünglich aus Indien, Iran, Pakistan oder Südost-, Mittel- und Osteuropa stammt. Sie besteht in der Regel aus Sonnenblumenkernen, Pistazien oder Sesam.

Konkret geht es bei dem Rückruf um ein Produkt der Belinay Feinkost GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen informierte bereits am Mittwoch (22. Februar) über den Nachweis von Salmonellen in einem ihrer Produkte. Das BVL veröffentliche den Rückruf erst zwei Tage später. Folgende Details sind zu der aktuellen Produktwarnung bekannt:

Produkt: Koska Sade Helva (Tahin Halva)

Marke: Koska

Inhalt: 200 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 10.09.2024

Los-Kennzeichnung: 90-2535/22

Halva, eine Süßwarenspezialität, ist von einem Rückruf betroffen. Diesmal ein Produkt der Marke Koska. © jirkaejc/Imago, Belinay Feinkost GmbH; Collage RUHR24.jpg

Süßigkeiten-Rückruf wegen Salmonellen – Produkt nicht zum ersten Mal betroffen

Das Brisante: Es ist nicht das erste Mal, dass in einem Produkt der Marke Koska Salmonellen gefunden wurden. Zuletzt war Halva mit Pistazien ebenfalls mit den Krankheitserregern verunreinigt. Das BVLK gibt an, dass seit dem Jahr 2020 vermehrt Tahin- oder Halva-Produkte mit Salmonellen belastet seien – in der Regel stammen die Lebensmittel aus der Türkei, Jordanien, Syrien und vereinzelt aus Deutschland.

Da Halva in der Regel direkt verzehrt und nicht vorher erhitzt wird, ist es besonders risikoreich, wenn die Süßwaren mit Salmonellen verunreinigt sind. Vor diesem Hintergrund hatte unter anderem Baden-Württemberg angeregt, Einfuhrkontrollen von Sesamprodukten zu verstärken. Ein Grund, warum es in den letzten Jahren vermehrt zu Halva-Rückrufen kommt.

Laut der Behörde sei es aktuell aber nicht klar, wie es jeweils zu der Kontamination mit Salmonellen in den Produkten kam. Selten liegen genaue Angaben über die Herstellung, den Anbau oder die Ernte der Rohware vor, sodass eine mögliche Fehlerquelle nur schwer nachzuvollziehen ist.

Rückruf wegen Salmonellen – diese Symptome drohen bei Verzehr

Das BVLK, aber auch das BVL und das Robert Koch-Institut raten Verbraucher, die Halva-Rückrufe stets ernst zu nehmen und die Süßigkeit auf keinen Fall zu essen. Denn mit einer Salmonellen-Infektion (Salmonellose) ist nicht zu spaßen. Typische Symptome sind Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber, berichtet RUHR24.

Normalerweise äußert sich die Erkrankung innerhalb weniger Tage nach der Infektion, also nach Verzehr der Bakterien, und klingt nach kurzer Zeit wieder von alleine ab. Sollte das nicht der Fall sein, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen und diesen auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Das RKI ergänzt, dass Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem schwere Krankheitsverläufe entwickeln können. Sie sollten daher besonders aufpassen.

Rückruf von Süßwarenspezialität – das müssen betroffene Kunden jetzt wissen

Die Belinay Feinkost GmbH weist in dem Rückrufschreiben nicht auf mögliche gesundheitliche Risiken hin. Allerdings gibt das Unternehmen an, dass man sofort auf den Salmonellen-Fund im Halva reagiert und die Süßigkeit aus dem Verkauf genommen habe. Kunden, die die Spezialität zu Hause haben, werden gebeten, sie zurückzugeben. Man bekomme dann eine entsprechende Gutschrift, so die Belinay Feinkost GmbH.

Die Süßigkeit Halva ist von einem Rückruf betroffen (Symbolfoto). © Lisa Bender/RUHR24

Allerdings fehlt die Information, wo das Halva verkauft wurde. Laut dem BVL war es jedoch nur in den Bundesländern Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Angebot. RUHR24-Recherchen ergaben aber, dass man Halva der Marke Koska auch bei diversen Online-Shops kaufen kann. Kunden, die die Süßwarenspezialität gerne essen, sollten daher unbedingt nachsehen, ob sie möglicherweise von dem Rückruf betroffen sind.