Rückruf bei Toast von Aldi: Erbgut-Schäden möglich - „Nicht verzehren“

Von: Anna Lorenz

Der Hersteller „Kunua!“ ruft ein flächendeckend von Aldi Süd vertriebenes Produkt zurück. In Proben wurde ein Giftstoff gefunden. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.

Bielefeld - Gegen Brot gibt es diverse Ressentiments - denn es könne, so das Gesundheitsportal zentrum-der-gesundheit.de, „viele gesundheitliche Nachteile“ , haben. Grund: „Es enthält Gluten, isolierte Kohlenhydrate und dabei nicht wirklich viele Vitalstoffe“ und ist darüber hinaus ein „Säurebildner“. Kein Wunder, dass alternative Produkte - wenn auch nicht immer zurecht - boomen. Doch die vermeintlich gesündere Alternative von Aldi Süd wird von Hersteller „Kunua!“ nun zurückgerufen.

Aldi Süd - Rückruf: Toast kann zu DNA-Schäden führen

Ethylenoxid ist der Grund des Rückrufs des betroffenen Toasts, der bei Aldi Süd vielfach über den Ladentisch ging. Das Pesti- und Fungizid Ethylenoxid ist auf EU-Ebene nicht zugelassen, so auch der Hersteller „Kunua!“. Dennoch wird der Giftstoff, der „das Erbgut verändern und Krebs erzeugen“ kann, wie die Verbraucherzentrale Hamburg mitteilt, beunruhigend häufig in Lebensmitteln gefunden - so sind gegenwärtig auch diverse Kühlwaren betroffen. Den Grund dafür finden Sie in obigem Video von Merkur.de.

Der Stoff, der unter anderem zum Sterilisieren von medizinischen Teststäbchen, wie zum Beispiel den Wattestäbchen für Corona-Tests, verwendet werden darf, „wenn sichergestellt wird, dass der Grenzwert für Ethylenoxid-Rückstände nach der Anwendung nicht überschritten wird“, findet sich nun auch in diesen Eiweistoastbrötchen der Marke „Goldähren“.

Eiweissbrötchen von der Marke „Goldähren“ werden vom Hersteller „Kunua!“ zurückgerufen. © Screenshot Kunua! Handels-GmbH & Co. KG/produktrueckrufe.de

Wie der Hersteller mitteilt, wurde das Produkt „in ALDI SÜD Filialen in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft.“ Andere Chargennummern, Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte des Herstellers seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Hersteller Kunua! Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Produktbezeichnung Eiweißtoastbrötchen Mengenangabe 260 Gramm, 4 Stück Mindesthaltbarkeitsdatum 10.04.2022, 13.04.2022 und 27.04.2022

Rückruf: Eiweissbrot von Aldi Süd „nicht verzehren“ - Das sollten Kunden jetzt tun

Das betroffene Eiweiss-Produkt ist laut Herstellerangaben in Aldi Süd-Filialen aus dem Verkauf entfernt worden. Dort können bereits erstandene Eiweistoastbrötchen „selbstverständlich zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, so „Kunua!“ weiter. Von einem Verzehr der betroffenen Ware sei abzusehen. Auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät dazu, „Lebensmittel, die von einem öffentlichen Rückruf betroffen sind, [...] in den Verkaufsstellen [zu] reklamieren oder [zu] entsorgen.“ (askl)