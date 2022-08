Rückruf: Haartrockner kann Brand verursachen - auch Stromschlag möglich

Von: Stella Henrich

Föhn-Rückruf: Warnung vor Stromschlägen. © Jose Carlos Ichiro via www.imago-images.de

Der Händler TK Maxx ruft die beiden Haartrockner „Something Cosmetics“ & „Elgetec Beauty“ zurück. Es besteht Stromschlaggefahr aufgrund eines Kabelfehlers.

München ‒ TK Maxx informiert über den Rückruf von Haartrocknern der Marken „Something Cosmetics“ & „Elgetec Beauty“. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes. Der Stecker und das Kabel entsprächen nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards. Die betroffenen Produkte wurden in den Läden von TK Maxx zwischen Januar 2022 und Juli 2022 verkauft.

Der Händler rät dringend davon ab, eines der hier aufgeführten Geräte zu verwenden:

Verkauft bei TK Maxx Marke Something Cosmetics Artikel Ultrapower Ionic Haartrockner Verkaufs-Zeitraum Januar und Juli 2022

Verkauft bei TK Maxx Marke Elgetec Beauty Artikel Ultrapower Ionic Haartrockner (blau und beige) Verkaufs-Zeitraum Januar und Juli 2022

Kunden, die diese Haartrockner erworben haben, können die Geräte in eine TK Maxx-Filiale zurückbringen und erhalten laut Händler auch ohne Vorlage des Kassenzettels den Kaufpreis erstattet. Fragen zum Rückruf beantwortet TK Maxx per E-Mail an kundenservice@tkmaxx.de oder telefonisch unter +49 (0) 211 / 88 22 32 67. Oder E-Mail an service@tkmaxxonline.at und telefonisch +43 1 20 58 36 01 0 (Österreich).

TK Maxx ruft „Something Cosmetics“ & „Elgetec Beauty“ Haartrockner zurück. © TK Maxx

Rückruf Haartrockner: Auch vor Babydecken bei TK Maxx wird gewarnt

In dieser Woche musste TK Maxx bereits Babydecken der Marke „Queenwest“ zurückrufen. Laut dem Unternehmen können sich Fäden an den Rändern der Decke lösen. Das kann besonders für Kleinkinder ein Sicherheitsrisiko darstellen – es besteht die Gefahr des Abschnürens, Strangulierens und Erstickens.

Immer wieder kommt es zu Rückrufen im Handel, vor denen das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt. Auch vor britischen Pralinen des Herstellers Pimlico Confectioners warnten die Verbraucherschützer, Sie könnten für Menschen mit Milchallergie ein mögliches Gesundheitsrisiko darstellen. Die Pralinen wurden ebenfalls in den Geschäften von TK Maxx deutschlandweit verkauft.

