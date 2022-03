Ukraine-Krieg: Papierindustrie warnt - In Deutschland könnten Klopapier und Küchenrollen knapp werden

Von: Jennifer Battaglia

Ein Kunde kauft eine große Menge an Toilettenpapier. © dpa/Rene Traut

Leere Regale bei Klopapier-Artikeln könnten bald zum Dauerzustand werden. Die Papierindustrie warnt: Die Produktion müsse eingestellt werden, sollte kein Gas mehr aus Russland kommen.

München - Der Ukraine-Konflikt hat auch unmittelbare Auswirkungen für die Verbraucher in Deutschland. So wird zum Beispiel Sonnenblumenöl knapp, da die Ukraine für dieses Produkt eines der wichtigsten Exportländer weltweit ist. Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. haben zum Teil vorsorglich den Verkauf rationiert - die Vorräte könnten in nur wenigen Wochen aufgebraucht sein.

Ukraine-Krieg: Gravierende Folgen für Verbraucher in Deutschland

Was Verbraucher derzeit außerdem stark zu spüren bekommen, sind die hohen Spritpreise. Wer tankt, muss aktuell weit tiefer in die Tasche greifen als das noch vor einem Monat der Fall. Ein Liter Benzin oder Diesel kosten weit über zwei Euro.

Deutschland könnten jetzt aber noch gravierenden Folgen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine drohen. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Güterverkehr und Logistik (kurz DGL) warnte erst kürzlich vor der schlimmsten Versorgungskrise in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Ukraine-Krieg: Papierindustrie schlägt Alarm

Jetzt schlägt auch die Papierindustrie Alarm. In einer Pressemitteilung vom 17. März gibt der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE (vormals Verband Deutscher Papierfabriken) an, dass es bei Herstellern von Hygienepapieren zu einem sofortigen Produktionsstopp und einer Versorgungskrise kommen könnte, sollten die Gaslieferungen aus Russland unterbrochen werden. Zu Hygienepapieren zählen unter anderem Toilettenpapier, Küchenrollen oder Kosmetiktücher.

Verbandssprecher Gregor Andreas Geiger gibt auf Nachfrage von merkur.de an, dass die Unternehmen schon jetzt wegen der explodierenden Gas- und Strompreise Schwierigkeiten haben, wirtschaftlich zu produzieren. Einige sehen sich in ihrer Existenz bedroht. „Sollte kein Gas mehr aus Russland kommen, wird es dramatisch“, so Geiger. In den Pandemiejahren habe es bei Hygienepapierprodukten nur eine „scheinbare Knappheit“ gegeben. „Jetzt hingegen ist die gesamte Produktion gefährdet.“

Ukraine-Krieg: Hygienepapierhersteller schalten Maschinen punktuell ab

Zum Verband gehören verschiedene große Hersteller, wie auch das Unternehmen WEPA mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen. WEPA hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger Hygienepapiere spezialisiert und ist Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Das Unternehmen hat über 4000 Mitarbeiter und produziert an 13 Standorten in Europa.

Auf Nachfrage von merkur.de gibt WEPA an, dass wegen der stark gestiegenen Energiekosten bereits einige Papiermaschinen punktuell abgestellt werden mussten. „Weitere notwendige Abschaltmaßnahmen sind aufgrund der Gesamtsituation derzeit nicht auszuschließen“, schreibt WEPA weiter. Ohne die Gaslieferungen aus Russland durch Nord Stream 1 könne das Unternehmen keine Versorgungssicherheit garantieren. Hygienepapierartikel werden durch die derzeitige Situation für Verbraucher teurer werden.

Ukraine-Krieg: Auch Fleischhersteller warnen vor Engpässen

Vergangene Woche hatten sich auch Fleischhersteller wegen der gestiegenen Strom- und Gaspreise besorgt geäußert. Der größte deutsche Schweineschlachtbetrieb Tönnies richtete sich in einem Brandbrief an die Lebensmittelbranche mit der Sorge, dass der Betrieb kurzfristig aus der Versorgungsfähigkeit laufen könnte. (jb)

