Von: Stella Henrich

Die Firma Rack & Rüther warnt vor ihrer Bauernbratwurst. Auch Teilstücke der Ware könnten betroffen sein. Vor allem immungeschwächte Personen sind gefährdet.

Fuldabrück ‒ Die Firma Rack & Rüther GmbH ruft ihre Bauernbratwurst - eine streichfähige Rohwurst - aus dem Verkauf zurück. Vor dem Verzehr des Produkts wird dringend gewarnt. Bei einer Laboranalyse wurden bei der Wurstware sogenannte shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC) nachgewiesen. Diese Bakterien können zu Bauchkrämpfen und Durchfall führen.

Von dem Rückruf betroffen sind Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 30.09.2022. Produkte mit abweichendem MHD seien nicht betroffen, teilt das Unternehmen mit Sitz in Fuldabrück jetzt mit. Vorsicht: Die Ware werde eventuell auch als Teilstück im Handel angeboten, warnen ein Unternehmenssprecher und Geschäftsführer Gernot Peppler.

Kunden können die Ware im jeweiligen Markt zurückgeben und erhalten laut Unternehmen den Kaufpreis erstattet. Die Ware konnte im Zeitraum 30.08 bis 6.09.2022 im Handel gekauft werden. Vor dem Verzehr raten Verbraucherschützer ausdrücklich ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen bei Ecoli-Infektionen entwickeln.

Was sind EHEC?

EHEC bedeutet enterohämorrhagische Escherichia coli. Bestimmte E. coli Bakterien produzieren ein Zellgift, das Shiga-Toxin oder auch Vero-Toxin genannt wird. Deshalb werden dafür auch die Bezeichnungen verotoxin-bildende (VTEC) und shigatoxin-bildende E. coli (STEC) als Synonyme verwendet.

Diese Bakterien finden sich im Darm von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen, Ziegen, Rehen oder Hirschen. Sie können bestimmte Giftstoffe, sogenannte Shigatoxine, produzieren. Die Tiere erkranken daran in der Regel nicht. Werden solche Keime aber auf den Menschen übertragen, können sie Durchfallerkrankungen mit zum Teil schwerwiegenden Komplikationen verursachen.

Die Bakterien werden mit dem Kot infizierter Tiere ausgeschieden. Da EHEC relativ unempfindlich sind, können sie in der Umwelt wochenlang überleben. Sie sind hoch ansteckend, denn schon eine geringe Menge an Keimen reicht für eine Übertragung aus. Das Fell von Rindern und anderen Wiederkäuern kann mit Kotspuren verunreinigt sein. Durch Berühren und Streicheln der Tiere können die Bakterien an die Hände und von dort in den Mund gelangen. Auch das Spielen auf Wiesen, auf denen Wiederkäuer gehalten werden, stellt ein Ansteckungsrisiko für Kinder dar.

Eine Übertragung auf den Menschen kann auch durch roh verzehrte oder unzureichend erhitzte Lebensmittel erfolgen.



Quelle: Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung