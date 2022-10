Warnung vor WhatsApp-Nachricht mit Fake-Gewinnspiel: Schadsoftware statt Geschenkkorb

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Über WhatsApp verbreitet sich ein dubioses Gewinnspiel. Nutzer landen stattdessen auf diversen anderen Seiten. Das betroffene Unternehmen reagiert.

München - Derzeit macht eine dubiose WhatsApp-Nachricht die Runde: Nutzer sollen angeblich kostenlos einen Geschenkkorb mit Milka-Schokolade gewinnen können. Tatsächlich steckt dahinter eine gefährliche Betrugsmasche.

WhatsApp-Nachricht mit vermeintlichem Gewinnspiel

Mimikama – der Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch – warnt vor dem Fake-Gewinnspiel, das per WhatsApp-Nachricht verbreitet wird. In der Nachricht heißt es beispielsweise „Kostenlose Halloween-Geschenkkörbe von Milka, 5000 Gratis-Geschenke für Sie“ oder auch „Milka Halloween Candy Subvention“. Über den beigefügten Link in der Nachricht landet man auf einer Webseite, welche auf den ersten Blick aussieht, wie eine offizielle Milka-Webseite.

Um den angeblichen Geschenkkorb zu gewinnen, soll der WhatsApp-Nutzer einige Fragen beantworten und das Gewinnspiel an 20 seiner Kontakte weiterleiten. Anschließend öffnen sich unter anderem Webseiten zu dubiosen Casino-Plattformen und Apps, die die Nutzer in eine Abofalle locken wollen.

Einige Nutzer landeten auch in einem Gewinnspielformular, das lediglich dazu dienen soll, mit den persönlichen Daten der Teilnehmenden zu handeln, so Mimikama. Es bestehe außerdem die Gefahr, unbemerkt Trojaner oder andere Schadsoftware auf sein Smartphone herunterzuladen. Mimikama rät WhatsApp-Nutzern, die zum Gewinnspiel eingeladen werden, ausdrücklich davon ab, auf den Link zu klicken.

„Nicht aus unserem Hause“: Milka warnt vor Fake-Gewinnspiel

Milka warnt inzwischen selbst vor der dubiosen Nachricht: Auf seiner Webseite schreibt das Unternehmen: „In unterschiedlichen Medien werden Konsumenten häufig auf falsche Milka Gewinnspiele hingewiesen! Hierbei handelt es sich um Klick-Köder, welche in ein Gewinnspiel überleiten.“

Weiter heißt es: „Diese Aktionen sind nicht aus unserem Hause. Unsere Marke Milka steht mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang.“ Stattdessen gibt das Unternehmen Hinweise, wie Nutzer echte Gewinnspiele erkennen können: „Gewinnspiele von Milka [...] enthalten IMMER zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum, in denen das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International konkret benannt wird.“

Milka ist eine Marke des US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelez. Kunden könnten die beliebten Milka-Produkte bald vergeblich im Supermarkt-Regal suchen: Das US-Unternehmen verhängte einen Lieferstopp – Edeka wollte die Preiserhöhungen von Mondelez nicht akzeptieren.