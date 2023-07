Warum Sie trotz Hitze nicht unbekleidet schlafen sollten

Von: Sandra Sporer

Teilen

Bei Hitze spielt der ein oder andere eventuell mit dem Gedanken, ohne Kleidung zu schlafen. Aus Hygienegründen ist das allerdings keine gute Idee.

Kassel – Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Bei den anhaltend hohen Temperaturen ist es für viele auch nachts nicht kühl genug für eine angenehme Nachtruhe. Angesichts dessen kommt vielleicht dem ein oder anderem die Idee, den Schlafanzug einfach mal wegzulassen und dadurch besser zu schlafen. Das ist allerdings alles andere als hygienisch und führt unter anderem dazu, dass man seinen Bettbezug öfter waschen muss.

Wer bei Hitze unbekleidet schläft, muss öfter waschen

Natürlich ist es jedem selbst überlassen zu entscheiden, was er zum Schlafen anzieht – oder eben auch nicht anzieht. Fakt ist allerdings, dass wir auch im Schlaf schwitzen. Ohne Schlafanzug wird dieser Schweiß nicht von der Kleidung aufgenommen, sondern stattdessen von der Bettwäsche.

Die dadurch geschaffenen Bedingungen sind perfekt für Hausstaubmilben. Denn laut Umweltbundesamt mögen die Tiere es möglichst feucht und finden auf Matratzen zudem ausreichend Haare und Hautschuppen, von denen sie sich ernähren. Wer ohne Kleidung schafft einen perfekten Lebensraum für die mikroskopisch kleinen Krabbeltieren. Und auch Silberfischchen kriechen unter diesen Bedingungen ins Bett.

Auch bei Hitze sollte man besser nicht unbekleidet ins Bett gehen. © Lightpoet/Panthermedia/IMAGO

Vor allem für Hausstauballergiker ist das ein Problem, denn sie reagieren auf den Kot der Milben. Aber auch wer keine Allergie hat, sollte es diesen stillen Mitbewohnern nicht zu gemütlich machen.

Will man dennoch ohne Schlafanzug ins Bett, sollte man im Gegenzug seine Bettwäsche nicht so lange nutzen und schneller in die Wäsche geben. Der Schlafforscher Dr. Hans-Günter Weeß rät in einem Interview des Magazins Spiegel dazu, in diesem Fall ein- bis zweimal pro Woche die Laken zu wechseln.

Bei Hitze unbekleidet schlafen? Zumindest eine Unterhose ist Pflicht

Ganz ohne Kleidung sollte man allerdings nicht ins Bett gehen. Zumindest eine Unterhose ist ein Muss – aus einem sehr unappetitlichen Grund. Den erklärte kürzlich der amerikanische Schönheitschirurg Dr. Anthony Youn seinen Followern in einem kurzen YouTube-Video sehr anschaulich.

Grund dafür ist, dass es auch beim Schlafen passieren kann, dass man einen Furz lässt. Dabei werden immer auch kleinste, unsichtbare Mengen an Fäkalien abgegeben. Keine appetitliche Vorstellung. Deshalb sollte man nicht auf die Unterhose verzichten. Denn diese ist laut Youn zu hundert Prozent effektiv darin, die Partikel abzufangen.

Auch ohne die Hüllen fallen zu lassen, gibt es einige Tipps, wie man bei den hohen Temperaturen besser schlafen kann. So kann zum Beispiel ein kaltes Fußbad vor dem zu Bett gehen helfen, den Körper zumindest kurzfristig etwas abzukühlen (sp)