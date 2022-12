Was Deutsche verschenken: So unkreativ sind die beliebtesten Geschenke zu Weihnachten

Die Deutschen schenken praktisch: Zu Weihnachten gibt es oft Gutscheine. (Symbolbild) © Müller, Bernd

Die Deutschen sind beim Thema Weihnachtsgeschenke so unkreativ, dass es schon wieder lustig ist. Am liebsten gibt es Geld, Gutscheine und Bücher. In Hamburg verschenkt man auch gern Zahnbürsten.

Hamburg – Weihnachtsgeschenke werden jedes Jahr aufs Neue sorgfältig ausgesucht und mit viel Überlegung verschenkt? Nicht in Deutschland! Tatsächlich greifen die meisten Deutschen zu Weihnachten auf die unkreativste Art des Schenkens zurück.

Was die meisten Deutschen zu Weihnachten verschenken und was sie eigentlich viel lieber bekommen würden, verrät 24hamburg.de hier.

Verschiedene Umfragen haben ergeben, dass die meisten Menschen in Deutschland zu Weihnachten auf Praktisches zurückgreifen. Im Falle von Weihnachtsgeschenken bedeutet das, dass viele Beschenkte an Heiligabend Geld oder Gutscheine auspacken. Auch Spielwaren, Bücher und Schreibwaren sowie Kosmetik und Kleidung sind aber ebenfalls hoch im Kurs.

Dabei wäre es so viel leichter, die Deutschen unter dem Weihnachtsbaum glücklich zu machen, denn die meisten wünschen sich zu Weihnachten nur eines: Schokolade. Von 1000 Befragten gaben gleich 46 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männer an, am liebsten Schokolade zu Weihnachten zu bekommen.

In Hamburg verschenkt man übrigens ebenfalls gern praktisch. Hier kann es schon einmal vorkommen, dass man zu Weihnachten eine elektrische Zahnbürste unter dem Weihnachtsbaum auspackt. Wie festlich.