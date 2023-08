Was tun gegen Fliegen im Haus? Die besten Hausmittel gegen die Insekten

Von: Teresa Knoll

Es gibt wenig, was nerviger ist als eine Fliege, die einem ständig um den Kopf schwirrt. Was Sie tun können, um die Insekten zu vertreiben:

Kaum steht ein Essensrest eine Zeit lang herum, schwirren auch schon Fliegen im Haus herum. Die nervigen Insekten leben zwar nur wenige Tage bis Wochen, nutzen diese Zeit aber effektiv: Mit nur wenigen Tagen Abstand legen Fliegenweibchen mehrmals 150 bis 400 Eier ab, bevor sie sterben. Zum Glück gibt es einfache Methoden und Hausmittel, um die Plagegeister fernzuhalten, wie LUDWIGSHAFEN24 berichtet.

Tier Fliege (Brachycera) Ordnung Zweiflügler Klasse Insekten

Wie werde ich Fliegen in der Wohnung los?

Es gibt viele Fliegenfallen im Handel zu kaufen, wie Blaulichtlampen, in denen die Fliegen verbrennen oder Papier, an dem sie einfach kleben bleiben und verenden. Auch elektrische Fliegenklatschen können gegen die nervigen Brummer helfen. Oft helfen aber auch schon bestimmte Maßnahmen und selbstgebaute Fliegenfallen, mit denen die Insekten vertrieben werden können:

Kommen ab und zu Fliegen ins Haus, kann sich eine fleischfressende Pflanze lohnen: Die Venus-Fliegenfalle lockt die Insekten an und verdaut sie. Allerdings eignet sie sich weniger für einen großen Fliegen-Befall, da sie bis zu vier Tage braucht, um eine Fliege zu verdauen. Auch Wespen würde man meist gerne vertreiben – dabei sollten Sie diese Fehler vermeiden.

Natürliche Hausmittel: Was hilft gegen Fliegen im Haus?

Spicken Sie eine Zitrone mit Nelken – der Geruch wird die Fliegen vertreiben. Auch bestimmte ätherische Öle, die auf einige Stellen in der Wohnung getropft werden, können helfen, die Brummer fernzuhalten. Ebenso mögen die Insekten den Duft bestimmter Pflanzen nicht:

Ätherische Öle: Lavendel, Eukalyptus, Lorbeer

Pflanzen: Geranien, Lavendel, Basilikum, Tomate

Auch Cayennepfeffer in warmem Wasser auf der Fensterbank kann die Fliegen vertreiben. Recht zuverlässig kann man Fliegen mit der Saftfalle töten: Stellen Sie eine Schale mit süßem Fruchtsaft und etwas Spülmittel auf. Der Saft lockt die Fliegen an. Sie ertrinken, weil das Spülmittel die Oberflächenspannung des Wassers zerstört.

Was tun gegen zu viele Fliegen im Haus?

Die beste Methode ist es, immer noch dafür zu sorgen, dass gar nicht erst so viele Fliegen ins Haus kommen. Hierbei bieten sich Fliegengitter an Fenstern und Türen an. Was Sie beachten sollten, damit Fliegen nicht angelockt werden:

Speisereste sofort entfernen.

Benutztes Geschirr in die Maschine räumen.

Faulendes Obst wird auf dem Kompost entsorgt oder in einer geschlossenen Tüte weggeworfen.

Der Mülleimer sollte immer gut geschlossen sein.

Als Haustierbesitzer: Hinterlassenschaften der Tiere schnell wegräumen.

Ein interessanter Trick ist der mit dem Wasserbeutel: Hierzu wird eine Tüte mit Wasser gefüllt, zugeknotet und vor Fenster und Türen gehängt. Die Reflexion irritiert die Fliegen. Münzen im Beutel verstärken diesen Effekt noch. Unangenehm sind Silberfischchen in der Wohnung – aber auch sie lassen sich mit Hausmitteln gut vertreiben.

Warum haben wir so viele Fliegen im Haus?

Fliegen werden von den Gerüchen gärender Speisen angelockt. Sie bevorzugen dabei Süßes: Stehen fauliges Obst, aber auch zuckerhaltige Getränke wie Fruchtsäfte herum und ist das Fenster geöffnet, sind im Nu die Plagegeister im Haus. Auch Fruchtfliegen werden von Speiseresten angelockt – was Sie tun können, um sie zu bekämpfen, erfahren Sie hier.

Fliegen halten sich gerne in der Sonne auf. Die Gefahr, dass eine durch das geöffnete Fenster kommt, ist also noch mal höher, wenn dieses Fenster zur Sonnenseite geöffnet wird. Außerdem locken sich Fliegen gegenseitig an: Hat eine von ihnen den Weg in die Wohnung gefunden, kommen bald schon die nächsten. (resa)