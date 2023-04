Waschmaschine kaputt: Was tun, wenn die Garantie gerade abgelaufen ist

Von: Robin Dittrich

Ob undichte Pumpe, eine beschädigte Dichtung oder ein gerissener Keilriemen – Waschmaschinen gehen oft nach Ablauf der Garantie kaputt. Was dann?

Bremen – Eine Waschmaschine ist ein Haushaltsgerät und kann als solches kaputtgehen. Wie auch andere elektronische Geräte scheint auch die Waschmaschine nur darauf zu warten, kurz nach Ablauf der Garantie zu streiken. Was können Verbraucher dann tun?

Geht ein Produkt kaputt, greift für zwei Jahre die Gewährleistung

Bei einer Waschmaschine kann einiges kaputtgehen. Tritt plötzlich Wasser aus oder riecht die Waschmaschine seltsam, wissen Verbraucher oft nicht, was die Ursachen sind. Handelt es sich nur um eine undichte Stelle, kann diese teils selbst repariert werden. Oftmals verstopfen kleinere Fremdkörper wie Münzen oder Steine den Ablauf des Wassers, auch das Flusensieb sollte regelmäßig gereinigt werden. Kann die Ursache nicht gefunden werden, muss eine Firma mit der Reparatur beauftragt werden.

Entscheidend ist dann, wann die Waschmaschine gekauft wurde. Ist der Kauf weniger als zwei Jahre her, besteht eine gesetzliche Gewährleistung. Funktioniert die gekaufte Ware innerhalb dieser Zeit nicht ordnungsgemäß, muss der Hersteller diese reparieren oder ersetzen. Nicht verwechselt werden sollte die gesetzliche Gewährleistung mit einer Garantie. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung, die häufig zusätzlich zur Gewährleistung angeboten wird. In vielen Fällen müssen Verbraucher dafür allerdings zahlen – eine Garantie über die Gewährleistung von zwei Jahren hinaus kann teuer werden. Auch bei E-Autos sollte die Garantie genaustens beachtet werden: Diese verfällt oftmals, wenn der Akku falsch geladen wurde.

Waschmaschine nach Ablauf der Garantie kaputt – was kann ich tun?

Problematisch wird es erst, wenn Geräte über zwei Jahre nach dem Kauf den Geist aufgeben. Wurde keine Garantieverlängerung abgeschlossen, ist der Verkäufer nicht zum Ersatz verpflichtet. Erinnern sich Verbraucher nicht mehr daran, ob sie beim Kauf eine Garantie erhalten haben, sollte das noch einmal im Vertrag überprüft werden – dadurch können einige hundert Euro gespart werden. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, liegt dem Produkt in der Regel eine Garantiekarte oder Broschüre bei, wenn eine Garantie gewährleistet wurde.

Mit dieser Garantie sollten sich Verbraucher dann direkt an den Hersteller wenden. Auch wenn keine Garantie vorhanden ist, kann das Wunder wirken. Liegt der Schadensfall knapp außerhalb der Gewährleistung, zeigen sich Händler oftmals kulant und bieten eine für beide Seiten vertretbare Lösung an. In jedem Fall ist der direkte Kontakt zum Hersteller aufzunehmen, bevor eine externe Firma mit der Reparatur beauftragt wird. Ist die Waschmaschine erst einmal repariert, kann die Wäsche nur noch durch falsche Einstellungen ruiniert werden.