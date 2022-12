Ekelgefahr bei Fondue und Raclette: Bundesinstitut warnt vor schädlichen Lebensmittelkeimen

Durchfall und Bauchschmerzen vorprogrammiert

Fondue und Raclette ist besonders um den Jahreswechsel beliebt. Doch um den Abend beschwerdefrei zu bleiben, muss die Festgesellschaft auf Hygiene achten.

München – Pünktlich zu Weihnachten oder Silvester wird alljährlich das Fondue oder Raclette entstaubt und für einen geselligen Festabend vorbereitet. Zuvor schneiden die Gastgeber rohes Gemüse, Fleisch und Unmengen an Käse in mundgerechte Häppchen, um sie später in einen Topf voller heißem Öl, Wasser oder Käse zu tunken oder im Tisch-Ofen zu garen. Doch bei der Vorbereitung ist Vorsicht nötig, um sein Essen nicht mit ekligen Keimen zu verseuchen und die Gäste gesundheitlich in Schwierigkeiten zu bringen.

Ekelgefahr bei Fondue und Raclette: Bundesinstitut rät zu Hygiene im Umgang mit Rohprodukten

Bevor das Festessen anfangen kann, ist Schneidearbeit angesagt. Kartoffeln, Käse, Brokkoli, Karotten sowie diverses Fleisch gehört fein portioniert, damit es später auch gut auf die Gabeln oder kleinen Pfannen passt. Doch der erste Schritt ist – Stichwort Hygiene – schon der wichtigste.

Denn bei der Vorbereitung auf den Raclette- oder Fondue-Abend arbeitet man neben Gemüse und Käse mit rohem Fleisch. Für dieses gelten besondere Hygiene-Regeln. Unbedingt sollte man für tierische Rohprodukte separate Teller, am besten ebenfalls separate Messer verwenden. Auch beim Auftauen muss auf ausreichend Hygiene geachtet werden. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mitteilt, lassen sich nämlich nur so Infektionen durch diverse Lebensmittelkeime mit fantasievollen Namen wie Campylobacter-Bakterien vermeiden. Diese Erreger befinden sich neben Fleisch auch in Salat oder Keksteig, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz kürzlich warnte.

Rohe Tierprodukte beheimaten eklige Bewohner – Hygiene besonders wichtig

Zu den Überträgern gehören neben rohem Fleisch auch rohe Hühnereier und Rohmilch. Hähnchen-Fleisch bietet den Bakterien eine besonders gute Lebensgrundlage. Messer, Besteck, Teller oder Arbeitsflächen, die mit den Rohprodukten in Kontakt gekommen sind, sollten unter keinen Umständen von bereits verzehrfertigen Speisen berührt werden. Sonst könne es zu einer Kontamination mit den Lebensmittelkeimen kommen. Im Nachgang sollten die Küchenflächen, Koch-Utensilien sowie insbesondere die eigenen Hände gründlich gereinigt werden, so das BfR.

Tipps zur Zubereitung: Mindestens 70 Grad Celsius im Fondue oder Raclette-Ofen

Um rohes Fleisch sicher zuzubereiten, sollte die Festgesellschaft sichergehen, dass das Fleisch auch gänzlich durchgegart ist. Das BfR rät: mindestens zwei Minuten bei einer Kerntemperatur von 70 Grad Celsius. Denn schon in geringen Mengen lösen die Keime bei Verzehr Durchfall und teils heftige Bauchkrämpfe aus. Bei schwereren Fällen kommt Fieber sowie Kopf- und Muskelschmerzen dazu. Zwar gesunden Betroffene meist von selbst, der Abend ist damit jedoch sicher verdorben. (dpa)

