Last-Minute-Einkäufe an Heiligabend? Supermarktriesen äußern sich zu befürchteten Engpässen

Von: Stella Henrich

Teilen

Kurz vor Heiligabend. Manch einer hat nicht an alles gedacht. Wo ist der Sekt, wo der Wein zum Anstoßen für das Abendessen mit der Familie? Supermärkte wie Rewe und Edeka geben Entwarnung.

München ‒ Es gibt immer Menschen, die auf dem letzten Drücker ihre Einkäufe erledigen. Nach dem Motto „Warum sollte man sich auf das Weihnachtsfest auch lange vorher vorbereiten? Die Supermärkte und Discounter sind doch noch bis zum 24. Dezember offen.“ Richtig, das stimmt. Doch es scheint so, als sei es noch nicht jedem Zeitgenossen aufgefallen, dass viele Produkte in den Regalen der Lebensmittelhändler in den vergangenen Monaten immer wieder fehlten. Die Regale konnten nicht nachgefüllt werden. Nicht etwa, weil es an Regalauffüllern gemangelt hat. Die Produkte kamen im Handel schlichtweg nicht an.

Wie sieht es beispielsweise mit Sekt oder Wein aus? Getränke, die an Heiligabend eigentlich für ein geselliges Essen im Kreise der Familie nicht fehlen sollten. Oder zum Anstoßen den Liebsten gereicht werden, die man längere Zeit nicht getroffen hat. „Schön, euch wiederzusehen“, sagt sich mit einem Glas Wasser eben nicht so gut. Ist Weihnachten 2022 in Gefahr?

Weihnachten 2022 in Gefahr? Händler waren schon seit Wochen vor Engpässen kurz vor Heiligabend

Tatsächlich warnten Händler schon seit einigen Wochen vor Lieferengpässen kurz vor Weihnachten. 74,9 Prozent der befragten Einzelhändler klagten einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts zufolge im Oktober über Probleme beim Nachschub. Eine Entspannung in der Vorweihnachtszeit wurde nicht in Aussicht gestellt. Die Lage sei weiterhin angespannt. Es stimmt. Immer wieder standen in den letzten Wochen die Verbraucher vor leeren Regalen, suchten nach Mehl, Speiseöl, Joghurts, Coca-Cola oder Süßem.

Champagner, Eier, Mayo: Diese Lebensmittel werden zu Weihnachten knapp Fotostrecke ansehen

Der Westen hat daher bei einigen Händlern nachgefragt, ob wichtige Festtags-Produkte knapp seien, es womöglich zur Rationierung von Abgabemengen kommen könnte. Schließlich hat man selbst schon in den vergangenen Tagen etliche Hamsterkäufer staunend beobachtet, die mit etlichen Flaschen an Sekt, Wein oder anderen Spirituosen den Laden verließen. Gern hätte man gefragt: Wo steigt die Party?

Weihnachten 2002 in Gefahr? Rewe und Edeka geben für die Kunden Entwarnung

Bei Rewe gibt man sich zuversichtlich. Einzelne Produkte könnten zwar für kurze Zeit knapp werden. Doch der Handelskonzern versuche dies wieder auszugleichen. Auch Edeka versichert dem Online-Portal der Funke Medien Gruppe „eine ausreichende Belieferung“ mit den für das Fest notwendigen Produkten und das sogar in allen Märkten. Im Nachbarland Österreich sieht die Situation offenbar etwas anders aus.

„Das Weihnachtsgeschäft wird zu einer logistischen Herausforderung, für die wir uns jetzt schon wappnen“, sagte Peter Krug bereits Anfang November. Krug gehört zur Geschäftsführung von Eurogast Österreich, einem Gastronomiegroßhändler. Es müssten zusätzliche Mengen in einer Zeit ausgeliefert werden, wo die Logistik bereits seine Kapazitätsgrenzen erreicht habe, zitiert die Gemeinwohlstiftung Oekoreich den Geschäftsführer. Engpässe drohten prinzipiell bei Übersee-Waren. Gepaart mit Engpässen, die es bei den Verpackungen zum Teil gebe.

Einkaufen vor Heiligabend: Nicht immer waren die Regale im Handel so gut gefüllt in den vergangenen Wochen. (Symbolbild) © Fleig/Eibner/imago

Wer dennoch jetzt noch hierzulande sein Glück für ein gelungenes Fest versuchen will, und beispielsweise noch nach einem guten Stöffchen auf der Zielgeraden an Heiligabend sucht, sollte noch die Öffnungszeiten der Händler beachten, um nicht an verschlossenen Ladentüren zu scheitern.

So haben die Supermärkte und Discounter hierzulande an Weihnachten geöffnet:

Aldi Nord und Aldi Süd von 7.00 Uhr bis 13.30 oder 14.00 Uhr Lidl von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder 14.00 Uhr Edeka von 7.00 Uhr und 13.00 oder 14.00 Uhr (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen) Rewe zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr, örtlich auch von 6.00 Uhr oder 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen) Netto von 6.30 Uhr bis 14.00 Uhr Kaufland von 6.30 Uhr oder 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder 14.00 Uhr Penny von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Händler verweisen darauf, dass es zu langen Schlangen an den Kassen von Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Penny und Rewe kommen könnte. Aber damit muss jeder rechnen, nicht der einzige Kunde zu sein, der auf dem letzten Drücker für seine Liebsten einkaufen geht. Und wer am Ende dann doch noch zu spät loslegt, kann sich ja - ausnahmsweise - einen kräftigen Schluck Rotwein aus dem Kelch während der Mitternachtsmesse des Pfarrers genehmigen.

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.