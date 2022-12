Ausgerechnet vor Weihnachten – Schokolade zwölf Prozent teurer als im Vorjahr

Von: Ines Baur

Da schaut er - Weder Inflation noch Lieferketten nehmen Rücksicht auf den Schokoladen-Nikolaus. (Symbolfoto) © blickwinkel/Imago

Sie verbirgt sich im Adventskalender, steckt in Nikolausform in Kinderschuhen und sorgt beim einen oder anderen für die gute Laune zwischendurch - Schokolade. Doch weder Inflation noch Preissteigerungen machen vor der Süßigkeit Halt.

Wiesbaden – Die meisten Menschen lieben Schokolade. Bitter, süß, Vollmilch, mit oder ohne Nüssen. Schokolade ist nicht nur rund um Weihnachten beliebt. Über eine Million Tonnen Schokoladenerzeugnisse wurden 2021 in Deutschland für den Absatz produziert. Das teilte das Statistische Bundesamt zum Nikolaustag mit. Eine Steigerung von über drei Prozent gegenüber dem Jahr 2020. Das Weihnachtsgeschäft mit Schokoladen-Nikoläusen geht oft im Oktober los. Dann findet die Kundschaft die Süßigkeit in den Regalen der Lebensmittelhändler.

Gar nicht süß - Schokolade im Oktober 2022 um zwölf Prozent teurer als im Vorjahr

Rechnet man die Menge um auf die Bevölkerung, wurden im vergangenen Jahr 12,9 Kilogramm pro Kopf hergestellt. Das entspräche in etwa zweieinhalb Tafeln Schokolade - pro Kopf und pro Woche. Doch die Inflation trifft auch Schokoladenprodukte. Im Oktober 2022 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher zwölf Prozent mehr für ein Schokoprodukt zahlen, als noch im Oktober 2021, berechnet Destatis. Aber immerhin: Diese Preissteigerung lag deutlich unter der von Nahrungsmitteln insgesamt, welche im selben Zeitraum 20,3 % betrug.

Wichtigster Bestandteil von Schokolade ist Kakao. Der wird vorwiegend in Form von Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch eingeführt. Die Preise sind nicht ganz so stark gestiegen. So lagen die Importpreise im Oktober 2022 um knapp elf Prozent höher als im Oktober des Vorjahres.

Und auch im nächsten Jahr ist momentan keine Entspannung bei den Lebensmittel-Preisen in Sicht. Ein Blick auf die Prognose der Inflationsrate in Deutschland zeigt, dass auch das Jahr 2023 teuer wird. Was Raucherinnen und Raucher auf dem Schirm haben sollten, ist, dass die Tabaksteuer in Deutschland am 1. Januar 2023 steigt.

Gar nicht süß - Ökotest empfiehlt nur wenige Schoko-Nikoläuse

Pünktlich zur Adventszeit haben die Prüfer von Ökotest Weihnachtsmänner und Nikoläuse aus Schokolade genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist erschütternd: Alle 23 getesteten Schokomänner enthalten Mineralöl.