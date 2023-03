Pfand auf Weinflaschen: Initiative aus BaWü soll auf ganz Deutschland ausgedehnt werden

Von: Carolin Gehrmann

Wein in Pfandflaschen soll es bald in ganz Deutschland zu kaufen geben. Eine Mehrweg-Initiative hat eine 0,75-Liter-Flasche entwickelt, die auch zur Rücknahme im Supermarkt geeignet ist.

Düsseldorf/Stuttgart – Die Deutschen genießen gerne mal ein Gläschen Wein – oder auch mehrere. Um den Rebensaft ranken sich viele Mythen, aber er ist schon seit Jahrtausenden sehr beliebt. Auch in der Weinsaison 2020/2021: Ganze 17,2 Millionen Hektoliter wurden in Deutschland getrunken, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) ermittelt hat. Über eine Milliarde Weinflaschen werden jährlich von deutschen Verbrauchern gekauft und anschließend geleert. Die meisten davon landen im Altglascontainer und werden zu neuen Flaschen verarbeitet. Das ist zwar löblich, aber trotzdem eine sehr energiereiche Angelegenheit.

Die Flaschen zu spülen und wiederzuverwenden, wäre angesichts der hohen Energiepreise durchaus sinnvoll. Ein flächendeckendes Pfandsystem für Weinflaschen wie für Bier, Mineralwasser oder andere Getränke gibt es bislang jedoch noch nicht.

Wein in Pfandflaschen soll es bald in ganz Deutschland geben – auch im 0,75-Liter-Format

Eine Initiative aus Baden-Württemberg will das jetzt ändern: Mit einer neu entwickelten 0,75-Liter-Flasche soll für die gesamte Branche schon bald ein bundesweites Mehrwegsystem verfügbar werden. Bisher hat fast jedes Weingut oder jede Genossenschaft ihre eigenen Flaschendesigns. Sie kommen in den unterschiedlichsten Formen und Farben daher. Um mehr Mehrweg in der Weinbranche zu erreichen, braucht es jedoch standardisierte Flaschen. Bislang gab es diese in Baden-Württemberg im 1-Liter-Format. Gängiger und auch beim Verbraucher beliebter sind allerdings 0,75-Liter-Flaschen.

Ganze 17,2 Millionen Hektoliter wurden in Deutschland in der Weinsaison 2020/2021 getrunken. (Symbolfoto) © Inner Vision Pro/IMAGO

Ein überregionales Rücknahmesystem für Wein-Pfandflaschen muss ausgebaut werden

Die Wein-Mehrweg eG hat solch eine Pfandflasche nun eigens designt und auf der Messe erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: Dunkelgrün ist sie, mit einem ungewöhnlich langen Flaschenhals und einem robusten Stoßrand, wie der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) berichtet. Erste Kontakte zu potenziellen Vertriebspartnern aus anderen Regionen bestehen demnach bereits.

Um das Pfandsystem überregional auszuweiten, müsse in einem nächsten Schritt organisiert werden, dass Pfandflaschen auch etwa in Norddeutschland oder Mitteldeutschland eingesammelt und gespült werden könnten. „So was kann ganz schnell gehen, so etwas kann auch langsam gehen“, sagte der Vorstand der neugegründeten Wein-Mehrweg eG, Werner Bender auf der Messe, laut Deutscher Presseagentur (dpa).

Voraussichtlich im Sommer oder Herbst kann der erste Wein in die neuen Pfandflaschen abgefüllt werden

Die ersten neuen Pfandflaschen in der Größe 0,75 Liter könnten voraussichtlich im Sommer oder Herbst des laufenden Jahres abgefüllt werden. Wie hoch das Pfand sein werde, sei noch nicht entschieden. Der Mehrwegpool der 0,75-Liter-Pfandflaschen solle mit etwa einer Million Stück starten.

Bislang sei vorgesehen, dass die neuen Flaschen im Weinhandel und im Getränkefachhandel abgegeben werden können. Grundsätzlich seien sie aber auch dafür geeignet, dass sie in gängigen Pfandautomaten im Supermarkt abgegeben werden können, genau wie andere Getränkeflaschen auch. Denn auch Supermärkte vertreiben hochwertige Weine und viele Verbraucher mögen es bekanntlich praktisch und erledigen gern alle ihre Einkäufe auf einmal. Wie hoch das Pfand sein werde, sei noch nicht entschieden.

Wein-Pfandflaschen aus Glas können bis zu 50-mal wieder befüllt werden

In Baden-Württemberg wurden bislang mehrwegfähige 1-Liter-Flaschen genutzt, die es auch weiterhin geben soll. Im Spülzentrum in Möglingen im Kreis Ludwigsburg werden laut SWR 24 Millionen solcher Flaschen im Jahr gespült. Der Ausbau des Spülsystems in anderen Regionen sei ein weiterer wichtiger Schritt zu einem bundesweiten Mehrwegsystem. Pfandflaschen aus Glas können laut Umweltbundesamt bis zu 50-mal wieder befüllt werden.

Das spare Energie und Ressourcen im Vergleich zu Einwegflaschen. Bei der Weinproduktion fällt laut dem Deutschen Weininstitut ein Anteil von etwa 45 Prozent des CO₂-Fußabdrucks allein auf die Einwegflasche.