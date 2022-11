Regale oft schon leer

Von Momir Takac schließen

Seit Mitte Oktober gibt es weiße Toffifees im Handel. Doch in den Supermärkten sind die Regale oft bereits leer. Online-Verkäufer versuchen, schmutzige Geschäfte zu machen.

Berlin - Fans von Schokolade sind in Aufruhr. Seit Mitte Oktober gibt es von den Toffifees eine Sonderedition: „Toffifee White Chocolate“. Doch wenige ergattern die Pralinen mit weißer Schokolade, die Regale in vielen Supermärkten sind leer. Ist hier der Name „Limited Edition“ Programm?

Weiße Toffifees in Supermärkten ausverkauft: Online-Verkäufer verlangen horrende Preise

Die weißen Toffifees kosten wie auch die „normalen“ überwiegend 1,49 Euro pro 125-Gramm-Packung. Bei Netto gab es sie in Kalenderwoche 43 sogar für nur einen Euro im Angebot. Wohl zu viel des Guten, die Nachfrage scheint zu groß zu sein. Hersteller Storck teilte der Bild mit, dass „einige Millionen Packungen“ hergestellt worden seien. Beliefert worden seien alle Kunden, die auch die herkömmlichen Toffifees im Sortiment haben.

„Leider kam es in manchen Supermarkt-Filialen zu der Situation, dass das Produkt schon nach kurzer Zeit ausverkauft war“, äußerte Storck gegenüber Bild. Eine Nachproduktion sei derzeit nicht möglich.

Weiße Toffifees: Hersteller Storck macht Schokoladen-Fans Hoffnung

Wer dennoch nicht auf die weißen Toffifees verzichten möchte, erhält sie auf einschlägigen Online-Plattformen - allerdings zu horrenden Preisen. Bei Amazon gibt es eine Packung etwa für 5,45 Euro, also fast das Vierfache des normalen Preises. Noch dazu muss man mindestens fünf Packungen abnehmen. Noch teurer sind sie auf Ebay. Ein Verkäufer verlangt etwa 7,99 Euro, dazu noch 5,99 Euro Versand für ein Produkt, das man auch deutlich günstiger verschicken könnte.

Dass Verbraucher sauer sind, ist nachvollziehbar. „Geschmacklich top, Preis/Leistung mega flop - Abzocke vom Verkäufer. Kosten im LEH nur ein Drittel“, schreibt etwa einer Amazon-Kunde. Ein anderer kommentiert: „Viel zu teuer, gibt es nur im 5er Pack zu bestellen. Kosten das doppelte, nicht zu empfehlen. Abzocke leider.“

Weiße Toffifees: Wut auf Amazon, Begeisterung bei Facebook

Ganz andere Töne schlagen die Leute bei Facebook an. Schokoladen-Fans verfallen auf der Plattform schier in Ekstase. Hier eine Auswahl der besten Zitate:

„Ihr gehört verklagt für all die Pfunde, die wegen diesen phänomenalen kleinen Dingern auf unseren Hüften bleiben!!!“

„Die sind so lecker“

„Die sollten für immer bleiben“

„Bitte, bitte übernehmt Sie dauerhaft ins Sortiment! Die sind soooo lecker!“

Und für Fans der weißen Toffifees gibt es Hoffnung. Der Hersteller Storck kündigte aufgrund „zahlreicher Anfragen“ Nachschub an. „Vielleicht ist es ein kleiner Trost zu wissen, dass es Toffifee White Chocolate ganz bestimmt wieder geben wird – auch wenn es noch etwas dauert“, hieß es. Kennen Sie schon Toffifee-Likör? Wunderbar als Geschenk und einfach zu machen. Dafür braucht man auch nur die „normalen“ Toffifees. (mt)