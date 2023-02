Kosten im Pflegeheim: Welche Zahlungen Rentner selbst übernehmen müssen

Pflegegrad ist entscheidend

Bei einer Pflege in einem Pflegeheim fallen einige Kosten an. Was muss ich selbst zahlen – welche Kosten übernimmt die Pflegekasse?

Hamburg – Pflegebedürftige Verbraucher, die in ein Pflegeheim ziehen müssen, sehen sich hohen Kosten ausgesetzt. Einige Kosten übernimmt die Pflegekasse, viele müssen jedoch vom Pflegebedürftigen übernommen werden. 24Hamburg.de berichtet, welche Kosten selbst gezahlt werden müssen.

Betroffene: Pflegebedürftige Thema: Kostenübername im Pflegeheim Voraussetzung: Stationäre Pflege Pflegegrade: Fünf

Welche Kosten im Pflegeheim werden von der Pflegekasse übernommen? Das müssen Rentner wissen

Einige Senioren müssen im Laufe ihres Lebens in einem Pflegeheim betreut werden. Die Kosten dafür können erst einmal überwältigend sein – Verbraucher müssen jedoch nicht für alles aufkommen. Eine Übersicht der Verbraucherzentrale zeigt, welche Kosten von Pflegebedürftigen übernommen werden müssen und was die Pflegekasse zahlt. Kosten fallen für fünf verschiedene Bereiche in einem Pflegeheim an. Dazu zählen Kosten für Pflege und Betreuung sowie Verpflegung und Unterkunft.

Auch Investitionskosten, Ausbildungskosten und teilweise Kosten für Zusatzleistungen können anfallen. Wichtig für eine Übernahme eines Teils dieser Kosten ist, dass regelmäßig Beiträge in die gesetzliche oder private Pflegeversicherung eingezahlt wurden. Dann kann ein Zuschuss zu Pflegeheimkosten gezahlt werden. Dieser Zuschuss muss bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, „beteiligt sich die Pflegeversicherung an den Kosten für Pflege und Betreuung sowie an den Ausbildungskosten.“

Auf das Pflegepersonal entfallen wohl die höchsten Kosten in einem Pflegeheim. Dazu zählen nicht nur die Kosten für Pflege und Betreuung, sondern auch die Ausbildungskosten des Personals, die von der Pflegeversicherung übernommen werden. Die Höhe der Zuschüsse vonseiten der Pflegeversicherung bemisst sich nach dem Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Bei einem Pflegegrad 2 zahlt die Pflegekasse monatlich 770 Euro an das Pflegeheim, bei Pflegegrad 5 sind es 2005 Euro. Die Einstufung der Pflegegrade übernimmt ebenfalls die Pflegekasse.

Wenn Rentner ins Pflegeheim ziehen: Welche Kosten müssen Verbraucher selbst tragen?

Bei vollstationärer Pflege erhalten Bewohner des Pflegeheims einen zusätzlichen Zuschlag. Dieser richtet sich danach, wie lange sie dort schon leben – ein Wechsel des Pflegeheims oder der Pflegekasse ist unerheblich. Wie viele Kosten Pflegeheimbewohner selbst übernehmen müssen, hängt ebenfalls vom Pflegegrad ab. Bei einem Pflegegrad von 1 übernimmt die Pflegekasse nur 125 Euro, die restlichen Pflegekosten müssen vom Verbraucher getragen werden. Bei einem Pflegegrad zwischen 2 und 5 übernehmen Bewohner nur einen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil.

Dieser Eigenanteil ist für alle Pflegeheimbewohner gleich hoch, kann zwischen verschiedenen Pflegeheimen jedoch deutliche Unterschiede aufweisen. Achten Sie auf die Preisliste, bevor Sie in ein Pflegeheim ziehen. Unterkunft und Verpflegung müssen vollständig vom Pflegebedürftigen übernommen werden. Das ändert sich lediglich, wenn der Bewohner keine Nahrung aus dem Pflegeheim mehr aufnehmen kann und beispielsweise durch eine Magensonde ernährt wird. Auch Investitionskosten können Bewohnern in Rechnung gestellt werden. Sollte das eigene Einkommen nicht ausreichen, um für die anfallenden Kosten aufzukommen, kann ein Anspruch auf Wohngeld bestehen.

