Streiks bei Post und DHL: Welche Rechte habe ich, wenn Briefe oder Pakete verspätet ankommen?

Von: Momir Takac

Teilen

Wegen der erneuten Streiks bei Post und DHL kommen viele Briefe und Pakete verspätet an. Wer wissen will, wo eine Sendung geblieben ist, hat wenig Möglichkeiten.

Bonn/Berlin - Verdi macht der Deutschen Post weiter Druck. Bereits vor gut zwei Wochen rief die Gewerkschaft die Post-Beschäftigten bundesweit zu Streiks auf, nun gehen die Arbeitsniederlegungen in die nächste Runde.

Im Tarifkonflikt kündigte Verdi erneut in ganz Deutschland Warnstreiks an. Zunächst sollen Brief- und Paketzentren betroffen sein, einen Tag später sollen sich auch die Zusteller beteiligen. Bei vielen Menschen dürften Sendungen verspätet ankommen. Wer herausfinden möchte, wo der wichtige Brief oder das Paket abgeblieben ist, könnte Probleme haben.

Empfänger haben wenig Handhabe, wenn die Post Briefe und Pakete verspätet zustellt

Existiert eine Sendungsnummer, kann man den Verbleib oft über die Sendungsverfolgung nachvollziehen. Doch dann wird es für Empfänger auch schon schwierig, weiß Rechtsanwalt Harald Rotter. „Da der Postempfänger nicht Auftraggeber der Post ist, ist die Deutsche Post ihm nicht auskunftspflichtig; aber auch nicht auskunftsfähig, denn nur der Absender weiß, wann und wo er den Brief eingeliefert hat“, erklärt Rotter. Einen Nachforschungsantrag können bei geeigneter Versandart - etwa einem Einschreiben oder einem Paket - nur Versender bei Post oder DHL stellen.

Dauert es einem zu lang, bis die erwartete Post eintrifft, sollte sich zunächst an den jeweiligen Postdienstleister wenden. Im weiteren Schritt kann man sich bei der Schlichtungsstelle Post der Bundesnetzagentur beschweren. Mit dem kostenlosen Verfahren soll ein Streit zwischen Kunde und Postunternehmen beigelegt werden. Grund dazu hätten auch einige Kunden von DHL gehabt, als die Zustellung kurz vor der Lieferung plötzlich abgebrochen wurde.

Kunden können Post nicht haftbar machen, wenn Sendungen verspätet ankommen

Als Empfänger kann man das Postunternehmen bei verspätet oder gar nicht eingetroffenen Sendungen auch nicht haftbar machen. „Eine Haftung der Post besteht nur gegenüber deren Vertragspartner, dem Absender“, sagt Rotter. Von den Streiks abgesehen hat die Post aufgrund von Personalmangel mit Problemen bei der Zustellung zu kämpfen.

Wer sich sorgt, aufgrund verspätet ankommender Rechnungen das Zahlungsziel zu verpassen, den kann der Anwalt beruhigen. In solchen Fällen dürfen Rechnungssteller keine Mahn- oder Inkassogebühren verlangen. „Tut er es doch, muss er beweisen, dass mir die Rechnung zugegangen ist“, sagt Rotter. Und das funktioniert nur, wenn die Rechnung per Einschreiben auf Sendung gegangen ist und die Nachverfolgung ergibt, dass die Zustellung erfolgreich war. (mt)