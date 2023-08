Welches Waschmittel brauche ich? Alle Infos zu Kapseln, Pulver und der richtigen Dosierung

Ob leicht verschmutzt oder stark

Von Pauline Wyderka schließen

Die Wahl des richtigen Waschmittels muss nicht schwierig sein. Je nachdem, was gewaschen wird und wie verschmutzt es ist, muss man nur ein paar Dinge beachten:

Waschmittel gibt es heutzutage in allen Farben, Düften, Konsistenzen und Funktionen. Doch warum so viel Auswahl? Und woher weiß man, welches das richtige Waschmittel für die eigenen Bedürfnisse ist? Viele Fragen rund um Waschmittel – HEIDELBERG24 mit den Antworten:

Welches Waschmittel brauche ich für welchen Zweck?

Damit die Wäsche sauber wird, braucht es nicht viel. Zwar gibt es heute allerhand Spezialprodukte, außer bei besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen wie Allergien oder Vorerkrankungen ist weniger allerdings oft mehr. Nicht einmal Hygienespüler soll notwendig sein.

Am wichtigsten ist es natürlich erstmal, dass die Kleidung sauber wird. Sauber – das heißt zunächst einmal nur: Die Kleidung sollte nicht nur fleckenfrei werden, sondern auch Bakterien und Gerüche sollten erfolgreich entfernt werden. Auch ein angenehm frischer Duft ist wünschenswert. Dafür benötigt man laut Verbraucherzentrale lediglich drei Produkte:

Vollwaschmittel für weiße Wäsche

Colorwaschmittel für bunte Wäsche

Feinwaschmittel für Wolle und Feinwäsche

Welches Waschmittel für normale Wäsche?

Um hygienisch sauber zu spülen, reichen bei der normalen Wäsche schon Voll- und Colorwaschmittel. Hygienespüler sind für größere Sauberkeit nicht notwendig. Krankheitserreger und geruchsbildende Bakterien sterben auch mit einem gewöhnlichen Vollwaschmittel im 60-Grad-Waschgang.

Feinwaschmittel verzichten auf Bleichmittel, optische Aufheller und Enzyme. Dadurch sind sie besonders schonend für empfindliche Stoffe wie Wolle oder Seide. Auch Feinstrumpfhosen, feine Blusen und Spitzenunterwäsche danken es einem, wenn man sie mit Feinwaschmittel wäscht.

#Wäsche waschen ist wichtig – gerade in der Sommerhitze wollen wir uns frisch fühlen. Das geht aber auch ohne große Umweltbelastungen. Wer mit einem #Waschmittel mit dem Blauen Engel wäscht, vermeidet auch noch, dass schädliche Chemikalien ins Abwasser geraten. 😇 (1/2) pic.twitter.com/sWXVKMW0AV — Der Blaue Engel (@UmweltEngel) August 10, 2023

Waschmittel für weiße Wäsche

Für saubere und strahlend weiße Wäsche verwendet man am besten ein Vollwaschmittel. Das Waschmittel sorgt nicht nur dafür, dass das Lieblings-T-Shirt schön weiß bleibt, es kann sogar ergrauten Stücken zu neuem Schein verhelfen.

Diesen Effekt erreicht Vollwaschmittel durch beigesetzte Bleichmittel, die auch Flecken und Keime beseitigen. Flüssigwaschmittel greifen dafür auf optische Aufheller zurück, die an sich keine zusätzliche Wirkung auf die Sauberkeit haben, allerdings ein ähnlich strahlendes Ergebnis bei weißer Wäsche erzielen.

Der Unterschied zwischen Vollwaschmittel und Colorwaschmittel

Darin liegt auch schon einer der größeren Unterschiede vom Vollwaschmittel zum Colorwaschmittel. Colorwaschmittel enthalten nämlich weder Bleiche noch optische Aufheller. Damit reinigt Vollwaschmittel noch ein wenig gründlicher und hygienischer. Darum wird empfohlen, mehrmals jährlich mit Vollwaschmittel bei 60 Grad zu waschen, um den Biofilm in der Waschmaschine einzudämmen.

Das verhindert Gerüche und Bakterien in der Maschine. Doch für bunte Wäsche eignet sich das Waschmittel nur bedingt. Stattdessen ist es ratsam, hier auf Colorwaschmittel zurückzugreifen. Statt Bleichmittel oder Aufheller enthält dieses Stoffe, die verhindern sollen, dass Farben von einem Kleidungsstück auf ein anderes übertragen werden.

Ist Colorwaschmittel notwendig?

Die kurze Antwort: ja. Und warum lässt sich ebenso einfach und kurz erklären. Vollwaschmittel soll Kleidung erstrahlen lassen, indem es sie aufhellt. Das ist aber bei bunter Wäsche unerwünscht, da es die Farben zum Verblassen bringen oder verfälschen kann. Stattdessen möchte man, dass möglichst das rote Kleid oder die blau gestreifte Hose ihre Farben wie am ersten Tag beibehalten.

Beim Waschgang werden Farbstoffe schnell aus der Kleidung gelöst, gerade bei höheren Temperaturen. Damit diese dann nicht auf andere Textilien abfärben, sind Farbübertragungsverhinderer enthalten, die die Pigmente umschließen und daran hindern, sich wieder abzusetzen. Um jedoch auf Nummer sicher zu gehen, dass nichts abfärbt, sollte man Wäsche möglichst farblich vorsortieren.

Waschmittel für schwarze Wäsche

Weiße und bunte Wäsche sind an diesem Punkt abgehakt. Doch was ist mit schwarzer Wäsche? Mit welchem Waschmittel wäscht man diese, damit sie weiterhin satt und dunkel erscheint. Bei pflegeleichten Stücken eignet sich Colorwaschmittel. Auf Vollwaschmittel sollte man verzichten, da es die dunklen Stoffe ebenfalls ausbleichen würde.

Colorwaschmittel schont hingegen auch die schwarzen Pigmente in der Kleidung. Doch auch bei ausgewaschenen Teilen gibt es Tricks, wie man sie wieder schön schwarz bekommt – nämlich mit Kaffee. Sortiert man die Wäsche zudem vor und wäscht nur Dunkles mit Dunklem, vermeidet man helle Fussel auf den schwarzen Stoffen sowie dunkle Schleier auf hellen Stücken.

Wann benutzt man Waschpulver und wann Flüssigwaschmittel?

Flüssiges Vollwaschmittel enthält laut Verbraucherzentrale keine Bleichmittel, sondern nur optische Aufheller. Das heißt, diese tragen nichts zur Sauberkeit an sich bei. Zudem fehlen bei Flüssigwaschmittel die unlöslichen Zeolithe zur Wasserenthärtung. Für eine möglichst intensive Reinigung sollte also Waschpulver her.

Für leicht verschmutzte dunkle Teile kann man allerdings gut Flüssigwaschmittel verwenden. Damit vermeidet man auch die weißen Rückstände, die Waschpulver oft hinterlässt. Auch für fetthaltige Flecken soll sich Flüssigwaschmittel besser eignen. Da Waschpulver besser wäscht und besser für die Umwelt ist, sollte man in anderen Fällen jedoch hierauf zurückgreifen.

Wie dosiert man Waschmittel?

Nachdem die Frage nach dem richtigen Waschmittel geklärt ist, bleibt noch ein wichtiger Punkt offen: Wie viel Waschmittel brauche ich? Zu wenig Waschmittel und man läuft Gefahr, dass Kalkflecken oder Gerüche zurückbleiben können. Zu viel davon und man kurbelt den Verschleiß von Kleidung und Waschmaschine an.

Genaue Angaben machen gewöhnlich die Hersteller auf der Verpackung. Manche legen zudem eine Dosierhilfe mit Mengenangaben bei. Die Menge an Wäsche wird meist in Kilogramm angegeben, die Menge an Waschmittel in Milliliter. Neben der Menge an Wäsche sind auch Wasserhärte und Verschmutzungsgrad Faktoren dafür, wie viel Waschmittel man benötigt.

Waschmittel richtig dosieren – was gilt als stark verschmutzt?

Möchte man nur die paar einmal getragenen T-Shirts wieder frisch haben, reicht eine niedrige Dosierung. Geht es den Putzlappen an den Kragen, muss womöglich mehr Waschmittel her. Als leicht verschmutzt gelten gewöhnlich Kleidungsstücke, die nicht oder kaum sichtbar verschmutzt sind, nur ein paar Stunden getragen wurden oder leichte Gerüche angenommen haben.

Von normaler Verschmutzung spricht man, wenn Kleidungsstücke leichte Flecken, wie zum Beispiel von Schweiß haben, Unterwäsche nach einem Tag des Tragens oder Bettwäsche nach unter einer Woche Benutzung. Stark verschmutzt sind dagegen Textilien mit deutlichen Flecken, wie zum Beispiel Geschirrhandtücher oder Arbeitskleidung.

Wie viel Waschpulver braucht man wirklich?

In die meisten handelsüblichen Waschmaschinen passen zwischen 5 und 8 Kilogramm Wäsche. Hierbei ist vom Gewicht der Kleidung in trockenem Zustand auszugehen. Bei einer normalen Wasserhärte und normaler Verschmutzung benötigt man so viel Flüssigwaschmittel:

Für bis zu 5 Kilogramm etwa 50 Milliliter

Für bis zu 8 Kilogramm etwa 75 Milliliter

Bei starker Verschmutzung oder besonders hartem Wasser kommen jeweils 25 Milliliter dazu. Das heißt, bei 5 Kilogramm stark verschmutzter Wäsche und hartem Wasser kann sich der Waschmittelbedarf schon einmal verdoppeln, von 50 auf 100 Milliliter. Bei Waschpulver gelten dagegen diese Richtwerte – je nach Verschmutzung kommen dann noch einmal zwischen 25 und 40 Millilitern Waschpulver obendrauf:

Für bis zu 5 Kilogramm etwa 100 Milliliter

Für bis zu 8 Kilogramm etwa 155 Milliliter

Waschmittel verwenden – was braucht man nicht?

Das Umweltbundesamt rät sogar von der Verwendung von Desinfektionsmitteln und Hygienespülern in der Waschmaschine ab. Der Grund: Wer ständig desinfiziert, fördere die Ausbreitung multiresistenter Keime. Auch Weichspüler benötigt man nicht. Sie sind nicht nur umweltschädlich, sondern können zudem Allergien auslösen. Manchen Stoffen schaden sie zudem.

Darüber hinaus gibt es auch extra Wäscheduft-Produkte wie Duftperlen, die durch die enthaltenen Dufte im Waschmittel überflüssig und zudem schädlich für Haut und Umwelt sind. Und schließlich sind auch fertige Waschkapseln, auch Pods oder Caps genannt, nicht zu empfehlen. Sie sind meist weniger preiswert als die Alternativen. Hier sind weitere Fehler, die man bei der Verwendung von Waschmittel vermeiden sollte. (paw)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Shotshop/Panthermedia/Montage: HEADLINE24