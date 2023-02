Wer das Geld von der Bank bekommt, wenn man plötzlich stirbt – Das sollten Rentner beachten

Von: Jakob Koch

Bankkonten von Rentnern können Hinterbliebenen nach dem Todesfall Sorgen bereiten. Wie lassen sich Probleme vermeiden? Die Lösungen gibt es hier.

Hamburg/Berlin – Im Falle des Todes eines Rentners müssen sich die Hinterbliebenen mit einer Vielzahl von Formalitäten auseinandersetzen. Dazu zählen auch das Bankkonto, Depot und ähnliches des Verstorbenen, das trotz des Todes weiterhin laufende Verträge und Zahlungen beinhaltet. Eine mögliche Lösung ist das sogenannte Nachlasskonto. In diesem Artikel erfahren Sie, was es mit einem Nachlasskonto auf sich hat und was bei einer möglichen Kontokündigung durch Rentner zu beachten ist.

Nachlasskonto: Was passiert mit dem Bankkonto nach dem Tod eines Rentners?

Wenn ein Kontoinhaber stirbt, wird das Bankkonto in der Regel eingefroren, um Missbrauch zu verhindern und eine gerechte Verteilung des Vermögens sicherzustellen. Wenn das Konto jedoch von mehr als einem Verbraucher gemeinsam als Gemeinschaftskonto geführt wurde, wie es bei Ehepartnern oft der Fall ist, geht das Konto automatisch auf den Überlebenden über. In diesem Fall muss kein Nachlasskonto eröffnet werden.

Rentner in Deutschland: 21,3 Millionen Menschen Durchschnittliche Rente: 1.553 Euro (West), 1.491 Euro (Ost) Kreditinstitute in Deutschland: 1.411 (Quelle: Bundesbank) Größte Bank: Deutsche Bank

Wenn das Konto hingegen auf den Namen einer einzelnen Person eröffnet wurde, wird es nach dem Todesfall automatisch zu einem Nachlasskonto. Sobald das Kreditinstitut über den Tod informiert wurde, wird geklärt, wer im Sterbevierteljahr die drei Monate Rente erhält. Es empfiehlt sich daher, rechtzeitig eine Bankvollmacht zu erteilen und ein Testament zu verfassen, um die eigenen Wünsche zu regeln.

Kontokündigung: Was Rentner bei der Auflösung eines Bankkontos beachten sollten

Es gibt verschiedene Gründe, warum Rentner ihr Bankkonto kündigen möchten. Wenn Sie diesen Schritt planen, sollten Sie folgende Punkte beachten, um unerwünschte Probleme zu vermeiden:

Prüfen Sie, ob es alternative Zahlungsmöglichkeiten gibt, um Ihre Rechnungen zu bezahlen.

Informieren Sie sich über Kündigungsfristen und mögliche Gebühren.

Denken Sie daran, alle Zahlungen und Lastschriften zu berücksichtigen, um Mahnungen zu vermeiden.

Bereiten Sie Ihren Identitätsnachweis vor, um sich gegenüber der Bank ausweisen zu können.

Reichen Sie die Kündigung schriftlich ein und senden Sie sie idealerweise per Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein.

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht: Brauchen Rentner das?

Zum Schluss noch ein Hinweis: Viele Rentner in Deutschland stellen sich die Frage, ob sie eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht brauchen. Beides kann im Ernstfall helfen, die eigene Selbstbestimmung zu wahren und Entscheidungen zu treffen. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren, welche Vor- und Nachteile beide Instrumente mit sich bringen und welche Optionen für Sie am besten geeignet sind.

