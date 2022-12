WhatsApp rollt neue Funktion aus – und macht Messenger damit persönlicher

Von: Anna Lorenz

Der Messengerdienst WhatsApp lanciert eine neue Funktion, die Nutzern die Möglichkeit bietet, zukünftig mit individualisierten Stickern zu reagieren. Die Privatsphäre soll laut Meta davon profitieren können.

Mountain View – Der Messenger-Dienst WhatsApp wird weltweit genutzt und gehört, wie beispielsweise Facebook oder Instagram, zum amerikanischen Unternehmen Meta. Wie Gründer Marc Zuckerberg bereits vor Längerem mitteilte, wird daran gearbeitet, ein sogenanntes Metaversum zu entwickeln.

„Was es definiert, ist, dass man sich wirklich nah bei anderen Menschen fühlt oder an einem anderen Ort“, erklärte Zuckerberg im März 2022 auf der Zukunftsmesse SXSW in Texas. Wenig erstaunlich ist daher, dass WhatsApp nun mit einem Feature aufwartet, das den Dienst personalisiert – und gleichzeitig für Privatsphäre sorgen soll.

WhatsApp: Neues Feature soll Messenger-Erlebnis persönlicher machen

Ursprünglich gedacht als Kurznachrichtendienst, bietet WhatsApp mittlerweile dutzende Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ob Audiodateien, Links, Videos, Fotos, in Gruppen oder per Broadcast – so ziemlich alles lässt sich via der App versenden und mit anderen teilen. Doch das scheint dem Unternehmen Meta noch nicht persönlich genug zu sein. Was bereits bei Facebook und Instagram möglich war, soll daher auch in die Chats des Messengers Einzug halten: Der Avatar.

Neben einer schier unendlichen Auswahl an Emojis, GIFS und Sticker bietet WhatsApp Nutzern nun die Möglichkeit, sich ein eigenes Mini-Me zu erstellen. Den Menüpunkt findet man auf dem IPhone schon seit Längerem, Android-Handys weisen ihn nun auch auf. Wer in der aktuellen Version von WhatsApp das Chatfenster öffnet und die Emoji-Rubrik auswählt, wird am rechten, unteren Bildrand ein eingekreistes Plus-Zeichen erkennen. Der Klick bringt den User zu den Stickern, wo unter „Alle Sticker“ die Möglichkeit zu finden ist, einen Meta-Avatar zu erstellen. Dieser kann im Aussehen mit diversen Charakteristika individuell gestaltet werden. Fertig designed lässt sich das Mini-Me mit 36 verschieden gestalteten Stickern verschicken.

Meta: Avatare bei WhatsApp als Alternative zum klassischen Profilbild

Daneben kann der Avatar auch als Profilbild genutzt werden. Hierin sieht Meta, ganz im Gegensatz zum ersten Anschein, eine Verbesserung der Privatsphäre von Nutzern. „Das kann auch eine großartige Möglichkeit sein, sich selbst zu zeigen, ohne dabei Ihr echtes Foto zu verwenden, damit es sich privater anfühlt“, erklärt Meta in einem Blog-Beitrag. Kritiker befürchten freilich eine Betonung auf „anfühlt“ und, dass Meta die Avatare nutzen könnte, um persönliche Informationen über die User zu sammeln. Das Unternehmen weist hingegen auf den Datenschutz hin, der nun auch explizite Regelungen zu den Avataren enthält.