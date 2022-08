WhatsApp-Betrug: Kettenbriefe werben für Fake-Gewinnspiele

Von: Linus Prien

Teilen

WhatsApp Download © IMAGO/Rüdiger Wölk

Eine neue Betrugsmasche macht auf WhatsApp die Runde. In Kettenbriefen werden Nutzer aufgefordert, für ein Fake-Gewinnspiel ihre persönlichen Daten preiszugeben.

Berlin - Auf WhatsApp kursierten in den vergangenen Tagen gleich zwei Betrügermaschen. Zum einen ging es um ein vermeintliches Gewinnspiel des Baumarktes OBI. Zum anderen handelte es sich um eine Verlosungsaktion von Amazon. Nutzer sollten durch diese Aktionen dazu gebracht werden, ihre persönlichen Daten zu teilen. Diese können im Anschluss von den Betrügern verwendet werden, um teure Abonnements abzuschließen oder sogar Viren auf die Geräte der Opfer zu übertragen.

WhatsApp-Betrug: Kettenbrief wirbt für angebliches OBI-Gewinnspiel

Wie das Portal Mimikama offenlegte, werden via WhatsApp Nachrichten geteilt, in denen behauptet wird, dass OBI 5000 Gasgrills verlose. Die Masche ist besonders gefährlich, da die Nachricht mit einem echten OBI-Logo versehen ist. Folgt man dem Link, der in der Nachricht enthalten ist, wird man auf eine Internetseite geführt. Diese sieht auf den ersten Blick auch aus, wie eine offizielle OBI-Seite. Im Anschluss sollen dann die Benutzerdaten angegeben werden. Was jedoch auffällt: Die URL des angeblichen Gewinnspiels endet auf das russische „.ru“. Des Weiteren wird eine Schreibweise des Baumarktes verwendet, die nicht auf offiziellen Seiten von OBI benutzt wird.

WhatsApp-Betrug: Fake-Amazon-Verlosung – Nutzer sollen persönliche Daten teilen

Ein weiteres Fake-Gewinnspiel stammt angeblich von Amazon. Auch hier handelt es sich um eine Betrugsmasche. Erneut werden vermeintlich 5000 Produkte verlost. Sie seien zuvor von anderen Kunden zurückgeschickt worden. Die Nachricht ist ebenfalls mit einem Link versehen, der auf eine russische Website führt, auf der dazu aufgefordert wird, persönliche Daten zu teilen. Sowohl bei dieser Nachricht als auch bei der OBI-Nachricht werden die WhatsApp-Nutzer darum gebeten, die Nachricht an 20 weitere Nummern zu schicken. Sollten Sie E-Mails erhalten haben, ist es am besten, diese einfach zu ignorieren. Des Weiteren können Sie andere davor warnen, die Nachrichten weiterzuleiten und ihre Daten zu veröffentlichen. (lp)