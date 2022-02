Bei Whatsapp blockiert: Wie Sie sehen, ob Sie geblockt wurden

Von: Elena Royer

Ob man von einer anderen Person auf Whatsapp blockiert wurde, lässt sich leicht herausfinden. Diese Hinweise können dafür sprechen.

Berlin - Seit Monaten bleiben Whatsapp-Nachrichten unbeantwortet? Da kann schnell der Verdacht aufkommen, der andere Kontakt könnte einen auf Whatsapp blockiert haben. Ob dem wirklich so ist, lässt sich mit folgenden Tricks schnell herausfinden.

Bei Whatsapp blockiert: Wie Sie sehen, ob sie geblockt wurden

Beim Messengerdienst Whatsapp gibt es keine Funktion, mit der sich feststellen lässt, von wem man blockiert wurde. Trotzdem gibt es Wege, genau das herauszufinden. Das Verbraucher-Portal Chip.de hat Anzeichen gesammelt, die darauf hindeuten.

Bei Whatsapp geblockt? Profilbild oder Status sind nicht mehr sichtbar

Plötzlich ist das Profilbild eines Whatsapp-Kontakts nicht mehr sichtbar. Stattdessen nur noch das Standard-Bild mit den Umrissen einer Person. Entweder hat dieser Kontakt einfach nur gerade keine Lust auf ein Profilbild oder man wurde tatsächlich blockiert.

Auffällig und gut erkennbar ist eine Blockierung vom einem Kontakt, der viel und häufig in seinen Whatsapp-Status postet. Tagelange Funkstille von dieser Person in den Statusmeldungen kann auf eine Blockierung hindeuten.

Wurden Sie bei Whatsapp blockiert? Zuletzt-online-Anzeige und Häkchen fehlen

Sieht man auf einmal unter dem Namen der eingespeicherten Person nicht mehr Datum und Uhrzeit, wann diese zuletzt online war, kann auch das ein Indiz dafür sein, dass man geblockt wurde. Jedoch hat Whatsapp auch eine Funktion, mit der diese Anzeige manuell deaktiviert werden kann. Es muss also nicht automatisch auf eine Blockierung hindeuten.

Nicht außer Acht lassen sollte man auch die Häkchen, die nach dem Abschicken am unteren Rand einer Nachricht erscheinen. Ist nur ein Haken sichtbar, wurde die Nachricht gar nicht an die andere Person zugestellt. Das kann neben einer Blockierung aber auch an einem ausgeschalteten Handy oder an schlechten Empfang liegen. Erst bei zwei Haken ist die Nachricht angekommen.

