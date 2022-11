Betrüger geben sich als Sohn oder Tochter aus - So funktioniert der Enkeltrick über WhatsApp

Von: Marcus Giebel

Kriminelle Banden missbrauchen WhatsApp, um wie beim bekannten Enkeltrick das Vertrauen älterer Mitmenschen auszunutzen. Dabei steht der Zeitdruck im Vordergrund.

München - Der Enkeltrick hat traurige Berühmtheit erlangt, bringt kriminellen Banden aber offenbar immer noch reichlich Beute ein. Längst wird aber auch die nächste Generation der Betrugsmasche angewendet, quasi der Muttertrick. Dabei werden die ausgewählten Opfer nicht mehr auf dem Festnetztelefon kontaktiert und um eine Geldüberweisung gebeten, sondern auf WhatsApp angeschrieben.

Ein Reddit-Nutzer legte den entsprechenden Chat-Verlauf offen, überschrieb seine Nachricht mit: „Versuchter Trickbetrug bei meiner Mutter. Warnt eure Eltern!“ Zu Beginn wird dem kontaktierten WhatsApp-User suggeriert, dass sich eines der Kinder melden würde - allerdings mit einer neuen Handynummer, weil das andere Smartphone nicht mehr funktioniere.

Betrug über WhatsApp: Vermeintlicher Sohn bittet Mutter wegen Handyproblem um Überweisung

Unter anderem schreiben die Betrüger: „Ich habe mein Handy fallen lassen, der Touchscreen reagiert nicht mehr. Ich benutze jetzt mein altes Handy, bin schlecht zu erreichen.“ In weiteren Nachrichten fällt das recht holprige Deutsch auf. Denn als es um das wirklich Wichtige - nämlich das Geld - geht, heißt es wortwörtlich: „Ich muss zwei Rechnungen überweisen, aber weil das Handy kaputt ist komme ich nicht bei den Daten.“

Da das vermeintliche Opfer immer wieder nachhakt, werden die Betrüger spürbar ungehalten. Binnen drei Minuten folgen diese Nachrichten: „Sind Rechnungen, die ich noch bezahlen muss“, „kannst du das für mich tun überweisen?“ und schließlich „ich höre nichts“. Die kontaktierte Person zu einer schnellen Reaktion zu drängen, um lange Gedankengänge zu verhindern, ist auch ein wichtiger Teil beim Enkeltrick.

Der neue Enkeltrick: Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer mittlerweile über WhatsApp. © Screenshot Reddit

Enkeltrick funktioniert auch via WhatsApp: „Absoluter Abschaum, stellen sich aber schau an“

In den Kommentaren verweist ein User darauf, wie clever die Betrüger an den Namen der Person kommen würden, die sie imitieren: „‘3-mal raten Mama, wer hat immer am meisten Pech?‘ Okay, die Leute sind absoluter Abschaum, aber das zeigt schon deutlich, wie schlau die sich anstellen.“

Andere Nutzer schreiben von ähnlichen Erfahrungen, doch sei der Vater den Betrügern auf die Schliche gekommen, weil sein Kind ihn niemals mit „Papa“ anschreibe oder der Sohn niemals Smileys in den Nachrichten verwende. Mancher nutzt auch bei WhatsApp-Nachrichten den Dialekt wie im persönlichen Gespräch - was die Betrüger nicht wissen können.

Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug: Es geht oft um vierstellige Beträge

Auch die Polizei warnt davor, dass sich diese Betrugsmache immer mehr verbreitet. Vor wenigen Tagen berichtete die Polizeidirektion Bad Segeberg von mehreren Versuchen dieser Art, in einem Fall überwies eine 62-Jährige knapp 2400 Euro an die vermeintliche Tochter, ein Ehepaar wurde um 4600 Euro erleichtert, ein 58-Jähriger sogar um 6800 Euro. Glück hatte eine Mutter, die 2600 und 3000 Euro überweisen wollte, weil die Bank zumindest den geringeren Betrag noch zurückhalten konnte.

Im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis wurden zuletzt mindestens zwei solcher Betrugsversuche aufgedeckt. Laut dem Portal sächsische.de wurden allein in Dresden von Januar bis zum 25. Oktober 2022 insgesamt 279 Betrugsversuche dieser Masche über Messengerdienste registriert. Im Landkreis Forchheim verlor eine Frau laut Polizeipräsidium Oberfranken rund 4000 Euro, als sie glaubte, ihrem Sohn aus der Patsche zu helfen.

Mit Vorsicht zu genießen: Auf diese WhatsApp-Nachricht folgt zumeist schnell die Bitte nach einer umgehenden Geldüberweisung. © Zacharie Scheurer/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Betrugsmasche über WhatsApp: Polizei rät zu Misstrauen und Rückfragen

Laut Polizei würden die Betrüger zu Sofort- und Echtzeitüberweisungen drängen, da in diesen Fällen keine Rückbuchung möglich ist. In der Mitteilung heißt es auch, Angerufene oder Angeschriebene sollten misstrauisch werden, wenn sich die andere Person nicht selbst mit Namen meldet, sondern diesen erraten lässt. Deshalb sollten Anrufer immer dazu aufgefordert werden, selbst den Namen zu nennen.

Wichtig sei auch Misstrauen, wenn sich vermeintliche Verwandte oder Bekannte melden, die sich nicht erkennen lassen. Hier bietet es sich an, nach Dingen zu fragen, die nur der jeweilige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Niemals sollten familiäre oder finanzielle Verhältnisse verraten werden.

Statt sich unter Druck setzen zu lassen, rät die Polizei dazu, die jeweilige Person unter der zuvor bekannten Nummer zu kontaktieren und die Hintergründe zu erfragen. Sobald die Forderung nach Geld oder Wertsachen zur Sprache kommt, sollte das weitere Vorgehen mit Familienangehörigen oder anderen nahe stehenden Personen besprochen werden. Verhalte sich der Anrufer verdächtig, sollte unverzüglich die Polizei unter der 110 kontaktiert werden. (mg)